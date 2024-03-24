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تأخير مستحقات الموظفين

3/24/2024 11:20:58 PM
(MENAFN- Al Watan) العناية بالحقوق المالية للموظف من غير الرواتب، كخارج الدوام الرسمي "الإضافي" مثل دوام الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات الوطنية و الانتدابات وغير ذلك ، ينعكس بشكلٍ إيجابي على أدائه للعمل، بعكس تأخير صرفها لأن ذلك سينعكس بشكل سلبي على الاداء والإنتاجية ، ناهيك بأن بعض الجهات قد لا تصرفه لموظفيها نهائيا ،وفي جهات أخرى قد تدخل المحسوبيات في الرفع بعدد ساعات العمل الإضافي من قبل مدراء الإدارات او رؤساءالأقسام، لأن البعض منهم سيضطر لمجاملة المقربين منهم ليكون له النصيب الأكبر عن غيره، من حيث حساب عدد ساعات العمل او الترشيح للعمل الإضافي من وقت لآخر اذا كان متاحا لدى تلك المنشاة بحسب حاجة العمل.
معظم ما يعانيه الموظفون في مؤسسات القطاع الخاص من تأخير صرف مستحقات خارج الدوام ، والذي يفترض أن يتم صرفه فور انتهاء الموظف من أداء عمله ، بينما في الواقع يتم تأخير صرفه بالشهور وربما سنوات ، وهو الأمر الذي قد يعانيه الموظفون بعكس أصحاب الوظايف القيادية حيث يتم صرف خارج الدوام الرسمي لهم فور الانتهاء من عملهم، مما يستوجب التقيد بثقافة الجودة الشاملة في التعامل مع جميع الموظفين على حد سواء.
تلك الجهات التي يعاني موظفوها من هذه المشكلة ستجد أن البعض منها تتحجج بعدم توفر المبلغ المالي للأعمال الإضافية بالوقت ذاته أو عدم وجود بند مخصَّص لذلك، وهذا العذر غير مقنع للموظف، لأنَّه كان من الأولى عند إعداد الميزانيات أن يتم أخذ هذا البند بعين الاعتبار ، ليتم توفير السيولة المالية اللازمة له، كي لا يحدث هذا التأخير الذي سيؤثر بشكل سلبي على انتاجية الموظف ، لأن ذلك سيولد لديه الشعور بالإحباط وضياع حق من حقوقه بسبب هذه المماطلات غير المُبررة مطلقاً، وهذا قد يترك العديد من علامات الاستفهام حول تلك المنشآت.
المادة ( ١٠٧ ) من نظام العمل يتضح فيها نظام العمل الإضافي وكفيلة بحفظ حقوق الموظفين فيما يخص ذلك ،كما أنها توضح طريقة حساب الساعات الإضافية للموظفين التي أقرّها لهم نظام العمل ولائحته التنفيذية ، لمنع التلاعب في طريقة حساب الساعات وكذلك إيضاح وجوب صرفها للموظفين دون مماطلة او تأخير.
كما إن جهل بعض موظفي مؤسسات القطاع الخاص بالأنظمة يجعلهم عرضة للافتئات على حقوقهم المشروعة نظامًا ، مثل العمل الإضافي في المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس ، ولانه يعد عملًا إضافيًا ويستوجب مكافأة مادية وليس تعويض يوم بيوم، وهو الأمر الذي تقوم به بعض المنشآت في القطاع الخاص بسبب جهل الموظفين بمثل هذه الأنظمة.

MENAFN24032024000089011017ID1108016280

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