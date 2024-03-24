Monday, 25 March 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتبة المؤسس تعتني بديوان العرب

3/24/2024 11:20:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في إطار عنايتها بالتراث العربي والإسلامي، جانبا من توثيقها للشعر العربي وحفظه، وذلك بإصدار مجموعات من الكتب حرصت فيها على توثيق الأشعار والقصائد الوطنية، وفي مناسبة اليوم العالمي للشعر أبرزت المكتبة عددا من إصداراتها التي تتمثل في مجموعات من الكتب الخاصة بفن الشعر منها: كتاب: (الملك عبد العزيز في الشعر العربي الحديث) يحتوي على مجموعة من أفضل القصائد التي قيلت في الملك عبد العزيز، وصنفت القصائد ودرست من حيث الغرض الذي قيلت فيه ومناسبة القصيدة وشاعرها ومصدرها، كما أصدرت: (ديوان المئوية.. ذكرى التوحيد والتأسيس) حيث ضم الكتاب (100) قصيدة مختارة، لتكون عنوانًا واضحًا في ذكرى توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية، قدمتها المكتبة للقارئ في حزمة أنيقة.
ومن بين الكتب التي أصدرتها المكتبة في سياق عنايتها بالتراث الشعري كتاب: (الشعر في حاضرة اليمامة حتى نهاية العصر الأموي) من تأليف د. عبد الرحمن بن إبراهيم الدباسي يتناول فيه الشعر في منطقة حاضرة اليمامة، حتى نهاية العصر الأموي، حيث حظيت اليمامة بمكانة مميزة في الجزيرة العربية، وتمتعت بمركز حضاري مهم، أفضى إلى وجود الشعر في بيئتها، وتعدد شعرائها.
كما أصدرت المكتبة كتاب: (الخيل في أشعار العرب) من تأليف د. حسن بن محمد النصيح
وقد تحدث الكتاب عن ظاهرة مهمة وهي وصف الخيل في أشعار العرب متتبعًا أصولها وأنواعها وولادتها وأنسابها، وأهميتها في حياة العرب والمسلمين خاصة في الغزوات والمعارك الحربية، كذلك يتحدث عن الخيل في وقت الصيد والطراد، وما يستحب من صفاتها الخلقية والخلقية وما يستقبح منها، ومن هذا المنطلق رجع الكتاب إلى دواوين شعرية كثيرة لشعراء تتميز عندهم ظاهرة وصف الخيل، مثل: امرئ القيس، والأعشى، وزهير بن أبي سلمى، وطفيل الغنوي، وعلقمة، وعبيد بن الأبرص وغيرهم فضلًا على أمهات الكتب التراثية.
مصادر أدبية
كذلك صدر عن المكتبة كتاب: (شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري) من تأليف: د. وفيقة بنت عبد المحسن الدخيل، وتحقيق لكتاب: (زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط) من دراسة وتحقيق: د. حسن محمد محمود إفليفل الذي يقدم لعدد من أواخر شعراء عصر الموحدين وكتّابه، وهو من أهم المصادر الأدبية في العصر الموحد ومن أغناها فقد انفرد ب (123) نصا شعريا ونثريا ليست موجود في أي من المصادر المخطوطة أو المطبوعة المعروفة ولهذا كان المصدر الوحيد لشعر عدد من شعراء العصر الموحدي.
وفي مجال التراث الشعري تقتني المكتبة أكثر من (500) مخطوطة نادرة من دواوين الشعر أبرزها: مخطوطة نادرة لديوان الشاعر أبي الطيب المتنبي ( أحمد بن عبدالصمد الجعفي ) ( 303- 354هـ ) ( ت 965م) وقد جاءت المخطوطة المكتوبة في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي) من القطع الكبير، مصدرة بمقدمة تعريفية عن أبي الطيب المتنبي وشعره، وقد زيّنت صفحاتها الأولى بمنمنمات وزخارف بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء، وبرسومات للزهور، ومخطوطة ديوان ابن المقرب العيوني، ومخطوطات عدد من الدواوين الأخرى منها: ديوان محمد بن أحمد الورغي ( ت 1190هـ ) وديوان أحمد بن أبي حجلة ( ت 776هـ) بالإضافة إلى دواوين كل من: عبدالقادر العلمي ( ت 1266هـ ) ومحمد البروسوي ( ت 975) ومحمد بن علي، بن عربي ( ت 638) وعلي بن موسى الأنصاري ( ت 593)، وغيرهم من الشعراء الذين يشكلون اتجاهات الشعر العربي في مختلف العصور. ​
نوادر الشعر
من جانب آخر أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض بين عامي 2023-2024 م معرضًا لنوادر الشعر العربي ضم مجموعة من أهم مقتنياتها من المخطوطات الشعرية والوثائق والكتب النادرة العربية والمترجمة، ومن أبرز ما تم عرضه مجموعة منتقاة تغطي ما يزيد على خمسة قرون كُتبت بين القرن 8 والقرن 13 الهجري، ومخطوطة نادرة للمعلقات السبع، وأيضا مخطوطة لشرح المعلقات السبع، وشرح معلقة الشاعر لبيد بن ربيعة، كذلك مخطوطة لديوان (سقط الزند مع الدرعيات) لأبي العلاء المعري، ومخطوطات ونوادر تعرض لأول مرة عن العروض الأندلسي ولسان الدين ابن الخطيب وابن الفارض والبوصيري، وشرح لقصيدة (بانت سعاد) التي ألقاها كعب بن زهير في حضرة الرسول الكريم ومخطوطة القصيدة الهمزية في المدائح النبوية وغيرها من المخطوطات والكتب النادرة، ومن أبرزها كتاب مترجم للغة الفرنسية في العام 1900 للمعلقات السبع.
الجدير بالذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أكثر من (3) ملايين مادة معرفية ما بين الكتب، والدوريات، والصحف، والمخطوطات، والوثائق النادرة، والمسكوكات، والصور الفوتوغرافية، والخرائط وغيرها من المواد التي تشكل النتاج الكبير للغة العربية.
وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على تعزيز محتواها المعرفي وتنويعه، واقتناء كل ما يسهم في خدمة الباحثين والدارسين، من مواد ثقافية وعلمية متنوعة، فيما تعمل على إثراء المشهد الثقافي وتشكيله ومده بكل جديد من البرامج والأنشطة واللقاءات الثقافية المتنوعة.

MENAFN24032024000089011017ID1108016279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث