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طرح مشروع الراجحي القريب من الحرم يوم الأربعاء المقبل

3/24/2024 11:20:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أُغلقت الحصص المتاحة في مشروع الجماوات الأول خلال ٢٤ ساعة فقط من فتح الشراء في تطبيق قسورة لإدارة الاستثمارات حسبما أشار بيان قسورة العقارية اليوم.
وأكد مدير علاقات المستثمرين مصعب الشمراني بأن حجم الطلب الذي فاق الحصص المطروحة بنسبة 209% يؤكد ثقة الشركاء في نموذج عمل الشركة، وقدرتها على رفع حقوق الشراكة وتنمية أرباح مستدامة، وأضاف بأن الشركة تسعى لطرح مزيد من المشروعات القائمة والمجربة والتي تحقق عوائد متنامية لتوسيع محافظها الاستثمارية بهدف تنمية وتوسيع أعمالها، واغتنام الفرص المتاحة.
وأضاف البيان بأن الشركة تستعد لطرح مشروع الراجحي والذي يتألف من ٢٥ وحدة سكنية في المحفظة العقارية الثانية للفندقة السحابية التي تديرها الشركة وذلك يوم الأربعاء القادم.
ويقع مشروع الراجحي بالقرب من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع ساري) الذي يعتبر من أهم الشوارع الحيوية والتجارية في المدينة المنورة، ويرتبط بالحرم النبوي من خلال طريق الملك عبدالعزيز، حيث يبعد عن الحرم حوالي 5 كيلو متر فقط.
وكانت الشركة أكدت في بيان سابق بأن جميع حصص الشراكة التي تطرحها هي لمشاريع قامت بتشغيلها لمدة عام على الأقل، وحققت من خلالها عوائد ربحية توافق تطلعات المستفيدين.
وسجلت مشاريع قسورة العقارية أرباحاً وصلت ل٥٥٪ لعامين متتاليين تم توزيعها بنسبة 100٪ بصورة ربع سنوية على 57 حصة ملكية من المحفظة العقارية الأولى استحوذ عليها المستثمرون.
وتحقق الشركة في مشروع الراجحي معدلات إشغال تقارب القدرة الكاملة حالياً، وفي المواسم بشكل عام، فيما تقوم بتطوير منافذ التسويق الرقمية ومنصات الحجوزات لرفع معدلات الإشغال على أساس سنوي.
وأكدت الشركة على أهمية التسجيل في تطبيق قسورة لإدارة الحصص المملوكة وشرائها، ولمتابعة إعلانات المشاريع القادمة، فيما تستقبل الشركة الاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني

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