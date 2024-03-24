وسام التناقضات لوسيم يوسف

(MENAFN
- Al Watan) ما انفكَّ وسيم يوسف عن افتعال الجدل حوله كل مرة بتنقلاته السريعة بين الآراء، إلى درجة أنه لا يكاد يُعرف له طريقة عبر رحلته الإعلامية، التي بدأت بالمواعظ، وتفسير الأحلام، مرورًا بالحديث السياسي، وهي لا تُثبت له قدمًا في العلوم الشرعية التي تكلَّم باسمها، إذ يحق للمتابع أن يسأل عن هذا الوجه الإعلامي الذي اقتحم مواقع التواصل الاجتماعي ببرامجه، ففي برنامج يقول: إنه يسير على منهج السلف، وتأثر بالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد صالح العثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وإنه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم القرون الثلاثة الأولى.
ثم في آخر يهاجم السنة النبوية المطهرة، ويتحدث عن حديث رواه أنس بن مالك، فيقول: ((لا أدري رواه ابن عباس أم أنس))! ثم يعقب بأنه لو أتى هذا الراوي فأقسم له بالأيمان المغلظة على صدقه لم يكن ليصدقه! بحجة أنَّه ينزِّه النبي-صلى الله عليه وسلم- عن هذا الحديث بفهمه القاصر، وهو الذي ادعى من قبلُ أنَّه على فهم القرون الخيرية الأولى، ثم يرفض ما يقوله أولُ هذه القرون وهم الصَّحابة، على أنَّه لا يظهر له أيُّ معرفة بالحديث، إلى درجة أنه لم يحضِّر في حلقته تلك اسم الراوي، فلم يعرف هل هو أنس أم ابن عباس! وعلماء الحديث يعرفون أن من كتب الحديث ما صُنّف على ترتيب الصحابة، كالمسند لأحمد، فعنايتهم عالية بمعرفة من يرفع الحديث، فيجمعون حديثه، ويصنِّفون في اسم الراوي الأجزاء الحديثية، فيقولون: جزء في حديث أنس، أو جزء في حديث ابن عباس، وهو يردُّ الحديث رأسًا مهما كان راويه، كأنّ هؤلاء الصحابة الذين لم يصل الدين إلا من طريقهم، هو أعلم منهم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم!
ولو أن المسألة تطرح بهذه الطريقة لأمكن عند كل حديث يذكره وسيم يوسف، وهو الذي ما عرفه الناس إلا متكلما باسم الشرع، أن يرد عليه المستمع بمثل حجَّته التي أوردها، فلم قد يصدِّق الناس وسيم يوسف، إن كذَّبوا خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك؟ فما ذاع له صيت إلا وهو يحاكي برامج (التحفيز) حين يذكر قصَّة حدثت معه، أو عبرة من حدث شاهده، فكيف افترض أنَّ الناس سيصدِّقون قصصه وكلامه، إن هم كذَّبوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها عنه الصَّحابة؟
بل إنه بنفسه كان يقول: إن أصح كتاب عند أهل الحديث بعد القرآن، صحيح البخاري ومسلم، ثم خرج وقال بأنه يشك في كل كتاب حتى البخاري ومسلم إلا القرآن، وصار يبرر موقفه بأن من أهل التخصص في الحديث كالدَّارقطني من كان لهم اعتراضات على البخاري، رغم أن ذلك النقد الذي ذكره الدَّارقطني وصنّف فيه كتابه (الإلزامات والتتبع) كان في عدد قليل من أحاديث الصحيح، وجلُّه نقاش في الإسناد لا المتن، أي إنه يسلِّم بالمتن ولا يطعن في صحته.
وما ذكره حجَّةٌ عليه، أي إنه مع وجود متخصصين أفذاذ كالدَّارقطني ناقشوا البخاري في بعض المسائل، إلا أنَّ هؤلاء أنفسهم سلَّموا لكتابه بأنَّه أصحُّ كتاب في الحديث، وعوَّلوا عليه، بل للدَّارقطني نفسُه كتاب بعنوان: (ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم) فكيف يكون قول الدَّارقطني لو سمع بمثل اعتراضات وسيم على صحابي كأنس بن مالك، وهؤلاء متخصصون، ووسيم ليس متخصصًا في هذا الحديث وعلومه، فقد عرفه الناس في التصنيف بهذه العناوين: (تفسير الأحلام)، (علمتني آية)، (كنتُ متطرِّفًا)، فليس له عمل واحد يظهر أنَّ له عناية بالحديث، ودراسته، إنما يضرب على الإنترنت كحال العوام في المسألة، ويطالع ما كُتب فيها هنا وهناك، حتى أنه يقرأ في برنامجه من هاتفه المحمول حين يتكلم في الحديث.
هذا الذي أقرَّ على نفسه بأنه كان متطرفًا، وله صور تذكارية مع عدد ممن كانوا يثوِّرون الناس، ويحثّونهم على تخريب أوطانهم، يريد أن يحمِّل الجميع وزر ماضيه وسابق عهده، حتى صار في الآونة الأخيرة يتهم السلفية، تلك التي ما تصدَّر إلا باسم التأثر بمشايخها كابن باز، والألباني، والعثيمين، فيتهمها بأنها هي التي زرعت التطرف والإرهاب في المنطقة، حتى أنه في مقطع يقول: ما خرج الإرهاب إلا من دور تحفيظ القرآن! وهو الذي كان من قبل يمدح دور القرآن وتحفيظه، بل يحق سؤاله: ما الذي كنت تفعله طيلة سنواتك إلا الحديث باسم الشرع والقرآن؟ أما اليوم فأنت تخوض حملة متطرفة بما يذكّر ببعض الخطابات التي تعمم السوء على المسلمين، في عمى عما في الإسلام نفسه من وسطية وخير واعتدال، فيحق لوسيم أن ينال وسام التناقضات على كلامه الذي لا أجد له تفسيرًا سوى السعي لإثارة الجدل، كخطة تسويقية، لا كمنهج علمي.
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