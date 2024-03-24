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غزّة في مجلس الأمن: ذروة العبث والعدمية

3/24/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كان هناك رفض وإدانة للحرب الدائرة في غزّة ودعوات الى وقفها من جانب روسيا والصين والدول التي باتت مصطفّة معهما في المعسكر القطبي "الجديد"، فبدت كأنها تعتبر رفضها للحرب كافياً لإعفائها من أي مسؤولية، حتى عندما توظّف موقفها في الصراع بين الأقطاب وفي إغراق المعسكر الأميركي- الغربي في ورطته الإسرائيلية. لكن الملاحظ أن قلق هذه الدول إزاء المجاعة الزاحفة في قطاع غزّة كان متواضعاً، شكلاً ومضموناً، إنْ لم يكن معدوماً، ربما لتجنّب أي تبعاتٌ من أي نوع قد تترتّب عليها، أو انسجاماً منها مع سياق سياساتها المعروفة عموماً بأدنى اهتمام بالأوضاع الانسانية لشعوبها والشعوب الأخرى.
في المقابل، كان هناك تأييد غربي مطلق للحرب، استناداً الى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، وما لبث هذا التأييد أن تحوّل لفترة طويلة من الصمت و"الإحراج المكتوم" حيال المجازر والدمار وسياسة العقاب الجماعي التي وُصمت أخيراً باسمها الحقيقي، أي الإبادة الجماعية، ومع ذلك واصلت "دول القانون والديموقراطية" الصمت ولم تشأ الاعتراف بهذه التسمية، ولا بـ "جرائم حرب" أو "جرائم ضد الإنسانية"، على رغم دفق الشهادات التي توثّق هذه الانتهاكات الجسيمة بالصوت والصورة. تعايش جميع المسؤولين الأميركيين والغربيين بالتزام صارم مع تحريم التلفّظ بعبارة "وقف اطلاق النار"، الى أن بدأت الإشارات تصدر عن واشنطن- لكن بعد فوات الأوان- بأن كَيل التوحّش الإسرائيلي قد طفح: أعداد الضحايا والمفقودين والمصابين تجاوز المئة ألف، هندسة متعمّدة للتجويع والتعطيش وللحرمان من أي رعاية طبّية كغاية محدّدة للحصار الشامل، ودمار لكل معالم الحياة ومقوّماتها...
معلومات الأجهزة الاستخبارية وتحليلاتها، برقيات السفارات وتقارير منظمات الأمم المتحدة، كانت كافية ووافية لتصويب البوصلة وبلورة أي توجّهات أكثر واقعية، غير أن الغرائز الاستعمارية أعمت العقول وغلّبت سياسة الإنكار. وعندما بدأ شيءٌ من البصيرة يُستعاد كانت الكارثة الشاملة قد وقعت ولم يعد في إمكان الغرب ان يكبح جماح الوحش الذي صنعه ورعاه حتى أصبح يمنع علناً وصول الإغاثة الإنسانية ويقتل الساعين الى الحصول عليها، بل يعود ثانيةً الى المستشفيات ليُخرجها عن الخدمة متقصّداً التسبب بموت المرضى، كما يمارس الاعدامات الميدانية وأبشع أنواع التعذيب لمن يعتقلهم... وهذا بعضٌ من فظائع وجد الغرب نفسه شريكاً فيها بعدما غضّ النظر وأجاز الكارثة التي رآها مبرمجة وتنفّذ أمام أنظاره. وحتى عندما راحت الإدارة الاميركية تكثر من الضجيج حول المجاعة وتستَهْوِل جرائم القتل بعدما شكّكت في أرقامها، إلا أنها لم تتخلّ عن دعم "أهداف الحرب"، وكأن جميع هؤلاء الضحايا كانوا مجرد "أضرار جانبية". كذلك عندما راحت تُنزل الإغاثة جواً واعترفت بعدم كفايتها، فإنها لم تتراجع عن تجميد تمويلها لـ "الأونروا" ولم تدعُ الى معاودة الاعتماد عليها واحترام حصانتها الديبلوماسية.
بين معسكري الغرب والشرق، وبين الأقطاب المتعددة والقطب الدولي الواحد، أطيحت أخيراً فرصة لوقف اطلاق النار. أي، واحدة بواحدة، "فيتو" مقابل "فيتو"... قالت روسيا والصين "لا" لمشروع قرار أميركي، بعد ثلاث "لاءات" أميركية لمشاريع بينها اثنان للإمارات والجزائر، والأخيرة انضمّت الى "الفيتو" الروسي- الصيني في مناكفة غير مكلفة وغير مجدية. في المرّات السابقة ادّعت واشنطن أن قراراً في مجلس الأمن قد يسيء الى مساعٍ تفاوضية لهدنة موقّتة، وهذه المرّة اعتبرت موسكو وبكين أن النص الأميركي مضلِّل وفيه إعادة ترويج لأهداف الحرب. "حماس" أيّدت هذا التفسير ورحّبت به. إسرائيل التي ترفض أي تدخّل لمجلس الأمن كانت ممتنّة لـ "الفيتو" المزدوج. وعدا أن هذه المبارزة الدولية نضحت بالكثير من العبث والعدمية على أرفع مستوى ديبلوماسي، فإنه يصعب تحديد مَن الفائز فيها وما الذي يكسبه. أما الخاسر فهم أهل غزّة في كل الأحوال.
المبارزة الأخرى تدور حالياً بين الصديقين اللدودَين والحليفَين المتناحرَين، جو بايدن وبنيامين نتانياهو. الأول لم يتخيّل نفسه مقامراً يرهن إعادة انتخابه لولاية ثانية بتأييد أعمى لسياسي لا يؤمن شرّه، والآخر لم يعد يرى "زعامته التاريخية" لإسرائيل إلا مقرونة بصورةٍ لقادة "طوفان الأقصى" قتلى أو معتقلين، ومن أجل هاتين الزعامة والصورة يريد اجتياز الخطوة الأخيرة الى رفح. ولا خلاف بين الحليفين على هذه الخطوة إلا في الأسلوب، إذ تقول واشنطن إن لديها بدائل من هجوم برّي قد يؤدّي الى مذابح كبرى للمدنيين، ويعتبر نتانياهو أن الحليف الأميركي سكت عن المذابح التي مرّت ويتظاهر الآن بأنه يستفظع المزيد منها. لكن واشنطن تجزم بأنها تريد تفاهماً مع الإسرائيليين "لمشاركتهم سبل القضاء على حماس من دون عملية برّية في رفح"، أما نتانياهو فيتهم ديموقراطيي الكونغرس بأنهم يسعون الى اطاحته بحرمانه من "نصر في رفح" بات على بعد مذبحة يراها مضمونة النتائج، في حين أن الديموقراطيين هؤلاء يتهمونه بالعمل على افشال بايدن في الانتخابات الرئاسية وترجيح حظوظ منافسه دونالد ترامب...
خلال المحادثات هذا الاسبوع بين الإدارة الأميركية ووفد إسرائيلي يُفترض أن يتقرر مصير رفح، واستناداً الى معلومات تعمّدت واشنطن تسريبها فإن خطتها البديلة ترجئ أي هجوم لبضعة شهور، على أن يُصار خلالها الى إعادة تأهيل مناطق شمال قطاع غزّة ووسطه لتسهيل عودة النازحين من الجنوب، وفي مرحلة ثانية لإخراج السكان من رفح الى مناطق إيواء موقتة، وبعد ذلك يمكن أن يقوم الأميركيون والإسرائيليون بعمليات مشتركة ضد المعقل الأخير لـ "حماس"، بالتزامن مع عمليات أميركية- مصرية مشتركة لتدمير الأنفاق المفترضة وتأمين محور فيلادلفيا الحدودي. ولا تبدو هذه الخطة مناسبة للجانب الإسرائيلي، سواء لأنها تفترض عدم التقتيل والتدمير العشوائيين، أو لأنها ستُستبق بالدفع نحو استقرار الوضع الإنساني في غزّة. ولذلك أكد نتانياهو للوزير أنطوني بلينكن أن إسرائيل ستسيطر على رفح بدعم أميركي أو من دونه، أما الوزير فحذره من أن الهجوم سيجعل اسرائيل في عزلة دولية.
في حال توصّل الطرفان الحليفين الى توافق على الخطة، التي لم يُعلَن كل تفاصيلها، فإنها تتطلب قبل كل شيء وقفاً لإطلاق النار وحلّاً نهائياً لملف الرهائن والأسرى، لكن هذين الهدفين تعسّرا مجدداً في مجلس الأمن ومفاوضات الدوحة. وغداة الفيتو المزدوج الذي أطاح مشروع القرار الأميركي، قصد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبر رفح ليطلق نداءً يائساً آخر من أجل "وقف اطلاق نار انساني"، فيما كان وكيله للشؤون الانسانية مارتن غريفيث يحذّر من أن "المجاعة أصبحت وشيكة في غزّة، وبمجرد إعلانها يكون الأوان قد فات"...
*ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"

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