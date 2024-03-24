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تنظيم وإرشاد للمصلين بالمسجد النبوي

3/24/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يقوم منسوبو القطاعات الأمنية في المدينة المنورة بدور هام في تنظيم المصلين بالمسجد النبوي ومسجد قباء والميقات، تشمل الطرق والمسارات ومواقع المصلين، بالإضافة إلى التعامل الأمثل بالإرشاد والتوجيه تجنبا للزحام.
عدم التزاحم
تتواجد الفرق الأمنية من أمن العمرة والزيارة وقوة أمن المسجد النبوي والمرور والدفاع المدني في مواقع متعددة وعلى مدار الساعة وتزداد مهامهم عند الصلوات والإفطار وصلاة التراويح، وتقوم الفرق الأمنية بتحديد نقاط الصلاة بالساحات بعيدا عن الأبواب الرئيسية والممرات وتحديد مسار الصعود إلى المسجد النبوي أثناء الصلوات ومسار آخر ((سلالم)) للخروج، وذلك منعا من الازدواجية عند الأبواب والتسهيل للمصلين بالدخول والخروج وعدم التزاحم أمام الأبواب، بينما يتم توجيه المصلين إلى النقاط الأقل كثافة والسطح والساحة الغربية عند امتلاء المسجد النبوي، وإلى النقاط الأقل كثافة في حين تشرف الفرق الأمنية في ساحة قباء على المصلين، ومنع الافتراش في مسار خروج ودخول المصلين.
إجراءات وقائية
تنظم فرق المرور المركبات على الطرق والمشاة للوصول الآمن للمصلين عند قطعهم الطرق، وكذلك التنظيم المروري لحافلات النقل الترددي عند إنزال وتحميل المصلين في المسجد النبوي ومسجد قباء ومنع المركبات من الوقوف بالمواقع غير المخصصة، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتنظيم سير المركبات وتحديد طرق للمشاة للوصول إلى المسجد النبوي ومسجد قباء.
في حين تواصل قوة الدفاع المدني بالمدينة جهودها لسلامة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة، من خلال تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والتدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة في الحرمين الشريفين.
وأكد الدفاع المدني تعزيز جميع الفرق الميدانية بالإمكانات اللازمة لتقديم خدماتها في الحرمين الشريفين وساحاتهما، وفرق التدخل السريع في المنطقة المركزية، للمحافظة على راحة وسلامة المعتمرين وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

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