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رغدان الباحة ملتقى رمضاني يجذب الزوار

3/24/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يُعد سوق رغدان أحد، أقدم الأسواق التاريخية بمنطقة الباحة، الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 400 عام، حيث كان نقطة جذب وتجمع للأهالي والزوار من داخل وخارج المنطقة منذ القدم.
قطاع تهامة
أوضح الباحث التاريخي، عبدالناصر الكرت، أن قرية رغدان إحدى محطات الحج اليمني قديمًا، وكان يقام السوق لمدة ثلاثة أيام قبل الحج بشكل سنوي، ويطلقون عليه ((سوق العصبة))، وقد أسهم ذلك في زيادة قوة السوق وشهرته، إضافةً إلى قربه من أكثر من عقبة، وهي المنافذ إلى قطاع تهامة في ذلك الحين، وتوسطه لقبيلتي غامد وزهران.
وأضاف أن السوق لم يقتصر على الناحية التجارية، بل امتد إلى النشاط الإخباري الإعلامي والتوعوي الديني من خلال ((البدوة)) في مكان مرتفع يشرف على السوق، وكذلك حلّ بعض القضايا الطارئة بين الآخرين؛ وله تنظيمات مقننة توصف بعقود السوق، فيما يتعلق بالهبّاطة والصدّارة والقفّالة.
إعادة تأهيل
قال الكرت: ((لدى الأهالي حاليًا توجّه لإحياء السوق وإعادة تأهيل القرية بتعاون هيئة التراث، خاصة أن هناك مجموعة من المباني التراثية والكتل البنائية الجيدة تعد أنموذجًا جميلاً يستحق المحافظة عليه وتقديمه للأجيال وتعريف السياح والزائرين بهذه الكنوز التراثية)).
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية برغدان، صالح مديس؛ أن اللجنة حرصت بالتعاون مع أمانة المنطقة على تهيئة المكان بما يتناسب مع خصوصية هذا الشهر، إضافةً إلى تنظيم مجموعة من البرامج الثقافية، ومنها مسابقات ثقافية مباشرة، إلى جانب استضافة بعض الشخصيات ((ذاكرة الكبار))، والبرامج الرياضية والترفيهية.

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