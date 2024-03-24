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1.2 مليار للتنمية الاجتماعية في 2024

3/24/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت ميزانية بنك التنمية الاجتماعي لعام 2024، قيمة 1.198.666.056 ريالًا في الوقت الذي لم يعلن البنك عن مصروفات العام الحالي، بينما بلغت ميزانية البنك لعام 2023 نحو 1.306.995 مليار ريال، وحققت المصاريف التشغيلية 1.140.635 مليار ريال، وبلغت المنافع الاجتماعية 127.250 مليون، والمصاريف الرأسمالية 39.110 مليون ريال. في حين تستحوذ الأسر المنتجة على محافظ تمويلية تبدأ من 2 مليون وتصل الى 20 مليون ريال تقدم للجهات المستهدفة بهدف عملية التمويل.
استراتيجية التنمية
01 الحماية الاجتماعية
تمويل اجتماعي لخدمة الشرائح المستفيدة، وتشجيع الادخار والثقافة المالية
02 الاكتفاء المالي
تسهيل الوصول الى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة وتعزيز الامدادات
03 رفع الإنتاجية
تسهيل وتوفير التمويل والمنتجات للمنشآت الصغيرة والناشئة وتطوير الخدمات المساندة
04 الاستدامة المالية
رفع الإيرادات من العمليات التشغيلية وتعظيم العوائد وتحسين إدارة المخاطر
05 بناء القدرات الداخلية
تحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات التقنية
06 منتجات القطاع غير الربحي:
تحفيز القطاع غير الربحي لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.
07 الدورة التشغيلية
تمويل الجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية التي لديها مشروع قائم وترغب في التمويل
08 تمويل دائم
منتج تنموي بشراكة استراتيجية بين صندوق دعم الجمعيات وبناء التنمية الاجتماعية
09 الأسر المنتجة
محافظ تمويلية تبدأ من 2 مليون وتصل الى 20 مليون ريال
10 تمويل أسهم
تمويل الجمعيات التعاونية التي تنشأ لممارسة أنشطة بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء

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