1.2 مليار للتنمية الاجتماعية في 2024

(MENAFN
- Al Watan) سجلت ميزانية بنك التنمية الاجتماعي لعام 2024، قيمة 1.198.666.056 ريالًا في الوقت الذي لم يعلن البنك عن مصروفات العام الحالي، بينما بلغت ميزانية البنك لعام 2023 نحو 1.306.995 مليار ريال، وحققت المصاريف التشغيلية 1.140.635 مليار ريال، وبلغت المنافع الاجتماعية 127.250 مليون، والمصاريف الرأسمالية 39.110 مليون ريال. في حين تستحوذ الأسر المنتجة على محافظ تمويلية تبدأ من 2 مليون وتصل الى 20 مليون ريال تقدم للجهات المستهدفة بهدف عملية التمويل.
استراتيجية التنمية
01 الحماية الاجتماعية
تمويل اجتماعي لخدمة الشرائح المستفيدة، وتشجيع الادخار والثقافة المالية
02 الاكتفاء المالي
تسهيل الوصول الى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة وتعزيز الامدادات
03 رفع الإنتاجية
تسهيل وتوفير التمويل والمنتجات للمنشآت الصغيرة والناشئة وتطوير الخدمات المساندة
04 الاستدامة المالية
رفع الإيرادات من العمليات التشغيلية وتعظيم العوائد وتحسين إدارة المخاطر
05 بناء القدرات الداخلية
تحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات التقنية
06 منتجات القطاع غير الربحي:
تحفيز القطاع غير الربحي لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.
07 الدورة التشغيلية
تمويل الجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية التي لديها مشروع قائم وترغب في التمويل
08 تمويل دائم
منتج تنموي بشراكة استراتيجية بين صندوق دعم الجمعيات وبناء التنمية الاجتماعية
09 الأسر المنتجة
محافظ تمويلية تبدأ من 2 مليون وتصل الى 20 مليون ريال
10 تمويل أسهم
تمويل الجمعيات التعاونية التي تنشأ لممارسة أنشطة بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء
MENAFN24032024000089011017ID1108016272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.