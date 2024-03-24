الشبو والقات مضبوطات رمضان

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت مادة الإمفيتامين ((الشبو)) المواد المخدرة الأكثر ضبطًا منذ بداية شهر رمضان بـ 86.755.465 قرصًا، فيما جاء القات المخدر ثانيًا بـ 245 كيلو جرام، تلى ذلك الحشيش في المرتبة الثالثة بـ 63 كيلو جرامًا، تلى ذلك الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بـ 15248 قرصًا.
وبحسب رصد وقراءة لـ ((الوطن)) لما صدر عن مديرية الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في منصة إكس، فإن غالب ما تم ضبطه قياسًا بما أعلن عنه في المنصة خلال العشر أيام الأولى من رمضان، لم يخرج عن ((الحشيش، الشبو، الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي)).
العقوبات والضمانات
كشف المحامي سليمان العطوي لـ ((الوطن)) أن جميع المقبوض عليهم سواءً فيما يتعلق بالحملة أو في أي قضية أيا كانت يخضعون للحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة، ومن ذلك تعريف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وحقه في إبلاغ ذويه وتوكيل من يرى وعدم المساس به أو إيذائه أو الإساءة إليه، وهذه الأمور تعد قواعد عامة يتم العمل فيها في جميع مراحل القضية بداية من القبض ثم ضبط الأقوال لدى جهات الضبط مرورًا بالنيابة العامة ووصولًا إلى القضاء بدرجاته الثلاثة.
نظام المكافحة
أضاف العطوي، بأن عقوبة الترويج والتعاطي يتم الاحتكام فيها إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426، وهذا يعني أن العقوبات عقوبات تعزيرية منظمة، تتناول التهريب أو التلقي والجلب والاستيراد والتصدير والإنتاج والصناعة والاستخلاص والتحويل والحيازة والبيع والشراء والتوزيع والنقل والمقايضة والتعاطي، لافتًا إلى أن النظام شدد في العقوبات الجزائية لهذه الآفة لما يترتب عليها من آثار خطيرة ليس على الفرد وحسب بل على المجتمع، لذلك تجد أن المادة 37 من ذات النظام نصت على المعاقبة بالقتل تعزيزًا لكل من يثبت شرعًا تورطه في تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، أو جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة، وكذلك الحال لترويج المواد المخدرة أو المؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
مضبوطات من 1 رمضان
1 ــ الحشيش المخدر
1.8 جرام
2 كيلو
45 كيلو
9 كيلو جرام
2 ــ الامفيتامين
2.465.000 قرص
3.370 قرصًا
9.700 قرص
9100 قرص
33.000 قرص
32.550 قرصًا
3 ــ أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
11.706 أقراص
3542 قرصًا
4 ــ مادة القات المخدر
245 كيلو جرامًا
MENAFN24032024000089011017ID1108016271
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