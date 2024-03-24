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الشبو والقات مضبوطات رمضان

3/24/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت مادة الإمفيتامين ((الشبو)) المواد المخدرة الأكثر ضبطًا منذ بداية شهر رمضان بـ 86.755.465 قرصًا، فيما جاء القات المخدر ثانيًا بـ 245 كيلو جرام، تلى ذلك الحشيش في المرتبة الثالثة بـ 63 كيلو جرامًا، تلى ذلك الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بـ 15248 قرصًا.
وبحسب رصد وقراءة لـ ((الوطن)) لما صدر عن مديرية الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في منصة إكس، فإن غالب ما تم ضبطه قياسًا بما أعلن عنه في المنصة خلال العشر أيام الأولى من رمضان، لم يخرج عن ((الحشيش، الشبو، الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي)).
العقوبات والضمانات
كشف المحامي سليمان العطوي لـ ((الوطن)) أن جميع المقبوض عليهم سواءً فيما يتعلق بالحملة أو في أي قضية أيا كانت يخضعون للحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة، ومن ذلك تعريف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وحقه في إبلاغ ذويه وتوكيل من يرى وعدم المساس به أو إيذائه أو الإساءة إليه، وهذه الأمور تعد قواعد عامة يتم العمل فيها في جميع مراحل القضية بداية من القبض ثم ضبط الأقوال لدى جهات الضبط مرورًا بالنيابة العامة ووصولًا إلى القضاء بدرجاته الثلاثة.
نظام المكافحة
أضاف العطوي، بأن عقوبة الترويج والتعاطي يتم الاحتكام فيها إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426، وهذا يعني أن العقوبات عقوبات تعزيرية منظمة، تتناول التهريب أو التلقي والجلب والاستيراد والتصدير والإنتاج والصناعة والاستخلاص والتحويل والحيازة والبيع والشراء والتوزيع والنقل والمقايضة والتعاطي، لافتًا إلى أن النظام شدد في العقوبات الجزائية لهذه الآفة لما يترتب عليها من آثار خطيرة ليس على الفرد وحسب بل على المجتمع، لذلك تجد أن المادة 37 من ذات النظام نصت على المعاقبة بالقتل تعزيزًا لكل من يثبت شرعًا تورطه في تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب، أو جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة، وكذلك الحال لترويج المواد المخدرة أو المؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
مضبوطات من 1 رمضان
1 ــ الحشيش المخدر
1.8 جرام
2 كيلو
45 كيلو
9 كيلو جرام
2 ــ الامفيتامين
2.465.000 قرص
3.370 قرصًا
9.700 قرص
9100 قرص
33.000 قرص
32.550 قرصًا
3 ــ أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
11.706 أقراص
3542 قرصًا
4 ــ مادة القات المخدر
245 كيلو جرامًا

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