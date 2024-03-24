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6 أضعاف غرامات الآبار بلا ترخيص

3/24/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت الشروط والضوابط المحدثة لإصدار رخص الآبار 27 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصلت غرامة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة إلى 150 ألف ريال، بدلا من 25 ألف ريال كانت تصدر بحق صاحب البئر، و50 ألف ريال لمالك معدة الحفر.
وتضمنت الضوابط المستحدثة، والمعلنة أمس، في حال ردم البئر، أو حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، كما تبدأ عقوبة تنظيف أو تعميق بئر في الرف الرسوبي من 20 إلى 50 ألف ريال، وفي حال حفر بئر خارج حدود صك التملك، فتبلغ الغرامة 60 ألف ريال، وفي حدها الأعلى 100 ألف ريال.
تنظيم الإجراءات
جاء تحديث وزارة البيئة والمياه والزراعة، لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك لتنظيم إجراءات حفر الآبار لمختلف الأغراض ومنع حفر الآبار العشوائية، للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحقوق استخدامها، لضمان استدامتها لمختلف الأغراض.
مواد أساسية
أوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدثة اشتملت على ثماني مواد أساسية، تضمنت الشروط والأحكام العامة، وأنواع رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الاغراض (الحضرية ((الاحتياجات البشرية الأساسية)) - العمرانية والبيئية - الزراعية - الصناعية)، وأغراض أخرى يتم دراستها، إضافة إلى والمواصفات الفنية لتحصين الآبار.
غرامات وعقوبات
- حفر بئر في منطقة محظورة
150 ألف ريال
- الحفر في الرف الرسوبي
100 ألف ريال
- تنظيف أو تعميق بئر في الرف الرسوبي
من 20 إلى 50 ألف ريال
- حفر بئر خارج حدود صك التملك
من 60 إلى 100 ألف ريال

MENAFN24032024000089011017ID1108016270

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