6 أضعاف غرامات الآبار بلا ترخيص

(MENAFN
- Al Watan) حددت الشروط والضوابط المحدثة لإصدار رخص الآبار 27 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصلت غرامة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة إلى 150 ألف ريال، بدلا من 25 ألف ريال كانت تصدر بحق صاحب البئر، و50 ألف ريال لمالك معدة الحفر.
وتضمنت الضوابط المستحدثة، والمعلنة أمس، في حال ردم البئر، أو حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، كما تبدأ عقوبة تنظيف أو تعميق بئر في الرف الرسوبي من 20 إلى 50 ألف ريال، وفي حال حفر بئر خارج حدود صك التملك، فتبلغ الغرامة 60 ألف ريال، وفي حدها الأعلى 100 ألف ريال.
تنظيم الإجراءات
جاء تحديث وزارة البيئة والمياه والزراعة، لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك لتنظيم إجراءات حفر الآبار لمختلف الأغراض ومنع حفر الآبار العشوائية، للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحقوق استخدامها، لضمان استدامتها لمختلف الأغراض.
مواد أساسية
أوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدثة اشتملت على ثماني مواد أساسية، تضمنت الشروط والأحكام العامة، وأنواع رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الاغراض (الحضرية ((الاحتياجات البشرية الأساسية)) - العمرانية والبيئية - الزراعية - الصناعية)، وأغراض أخرى يتم دراستها، إضافة إلى والمواصفات الفنية لتحصين الآبار.
غرامات وعقوبات
- حفر بئر في منطقة محظورة
150 ألف ريال
- الحفر في الرف الرسوبي
100 ألف ريال
- تنظيف أو تعميق بئر في الرف الرسوبي
من 20 إلى 50 ألف ريال
- حفر بئر خارج حدود صك التملك
من 60 إلى 100 ألف ريال
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