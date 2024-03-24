ضمك يخضع لتدريبات بدنية
التاريخ
3/24/2024 11:20:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف ضمك من تحضيراته لمواجهة الخليج، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، وأخضع مدربه، الروماني كوزمين كونترا لاعبيه لتدريبات بدنية مكثفة، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية.
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