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ضمك يخضع لتدريبات بدنية

3/24/2024 11:20:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف ضمك من تحضيراته لمواجهة الخليج، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي، وأخضع مدربه، الروماني كوزمين كونترا لاعبيه لتدريبات بدنية مكثفة، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية.

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