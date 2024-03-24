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الاتحاد يتحكم بصفقة النصر الصيفية

3/24/2024 11:20:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة النصر تدرس حاليا ملف الانتقالات الصيفية المقبلة، بتحديد أسماء الصفقات الجديدة والاستقرار على قائمة الراحلين، وأن الإدارة النصراوية تواصلت مع نظيرتها في الاتفاق، للاستفسار عن موقف اللاعب حامد الغامدي، المعار حاليا برفقة لاعب الوسط أحمد الغامدي، والمدافع سعد الموسى، للاتحاد حتى نهاية الموسم، الذي يمتلك أفضلية شراء العقد.
وتنتظر إدارة الاتفاق موقف الاتحاد في الـ30 من مايو المقبل، لمعرفة الموقف النهائي من شراء الثلاثي أو أحدهم، لذا ستؤجل الرد على طلب النصر، لحين معرفة موقف الاتحاد من تفعيل بند شراء عقود الثلاثي أو أحدهم.

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