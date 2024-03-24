الاتحاد يتحكم بصفقة النصر الصيفية

(MENAFN
- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة النصر تدرس حاليا ملف الانتقالات الصيفية المقبلة، بتحديد أسماء الصفقات الجديدة والاستقرار على قائمة الراحلين، وأن الإدارة النصراوية تواصلت مع نظيرتها في الاتفاق، للاستفسار عن موقف اللاعب حامد الغامدي، المعار حاليا برفقة لاعب الوسط أحمد الغامدي، والمدافع سعد الموسى، للاتحاد حتى نهاية الموسم، الذي يمتلك أفضلية شراء العقد.
وتنتظر إدارة الاتفاق موقف الاتحاد في الـ30 من مايو المقبل، لمعرفة الموقف النهائي من شراء الثلاثي أو أحدهم، لذا ستؤجل الرد على طلب النصر، لحين معرفة موقف الاتحاد من تفعيل بند شراء عقود الثلاثي أو أحدهم.
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