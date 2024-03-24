جاياردو يختار رحيل الثنائي

(MENAFN
- Al Watan) يواصل مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اجتماعاته مع إدارة النادي، للاستقرار على ملامح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويواجه العميد تحديا في تحديد قائمة الراحلين في ظل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد اللاعبين بقوائم الأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين إلى 25 لاعبا.
وبينت مصادر أن الفترة الحالية تشهد مناقشات حول مصير الثلاثي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا وعبد العزيز البيشي المعارين إلى الاتفاق وضمك.
ويقترب النادي من اتخاذ قرار باستمرار غياب الثنائي العبود وكمارا عن قائمة النمور خلال الموسم المقبل، حيث ستتم إعارة الأول مجددا، ورحيل الثاني بشكل نهائي، بينما لم يتم حسم مصير عبد العزيز البيشي حتى الآن.
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