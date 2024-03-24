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جاياردو يختار رحيل الثنائي

3/24/2024 11:20:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اجتماعاته مع إدارة النادي، للاستقرار على ملامح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويواجه العميد تحديا في تحديد قائمة الراحلين في ظل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد اللاعبين بقوائم الأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين إلى 25 لاعبا.
وبينت مصادر أن الفترة الحالية تشهد مناقشات حول مصير الثلاثي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا وعبد العزيز البيشي المعارين إلى الاتفاق وضمك.
ويقترب النادي من اتخاذ قرار باستمرار غياب الثنائي العبود وكمارا عن قائمة النمور خلال الموسم المقبل، حيث ستتم إعارة الأول مجددا، ورحيل الثاني بشكل نهائي، بينما لم يتم حسم مصير عبد العزيز البيشي حتى الآن.

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