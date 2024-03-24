ضغط أبريل يهدد بتأجيل الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) استجدت تطورات بشأن مواجهة كلاسيكو الأهلي والهلال، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، المقرر لها أن تقام على إستاد الجوهرة في الـ19 من أبريل المقبل. وبينت مصادر أن رابطة دوري المحترفين اجتمعت أمس مع مسؤولين هلاليين، لبحث إمكانية جدولة مبارياته خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب النادي تعديل مواعيد عدة مباريات، لتعارضها مع تحضيراته للأدوار الحاسمة لدوري أبطال آسيا.
طلب هلالي
أشارت المصادر إلى أن الهلال طلب تخفيف الضغط عليه خلال أبريل المقبل، لاسيما وأنه يعد شهر الحسم بالنسبة له، في العديد من البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى خوضه السوبر السعودي، و4 مباريات في الدوري، أي أنه سيخوض خلال شهر واحد من 8 إلى 9 مباريات أي بمعدل يصل إلى مباراة واحدة كل 3 أيام.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتم تأجيل بعض المباريات، في مقدمتها لقاء الأهلي، لموعد يحدد لاحقا.
روزنامة مزدحمة
وفقا للروزنامة الحالية، سيستهل الزعيم مشوار الشهر المقبل، بمواجهة الأخدود في الدوري السعودي يوم الثاني من أبريل، ثم الخليج في الخامس من ذات الشهر، قبل أن يخوض الديربي المرتقب مع النصر في الـ8 من أبريل، لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات، علماً بأنه سيخوض النهائي في حال تجاوز النصر، في الـ11 من أبريل، وفي الـ16 من نفس الشهر سيلتقي العين الإماراتي على أرض الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعدها بـ3 أيام سيخوض الكلاسيكو أمام الأهلي في جدة، ثم يعود للرياض لمواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال آسيا، في الـ23 من أبريل. ويستقبل الهلال نظيره الفتح في الـ26 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الـ29 للدوري، وبعدها بـ4 أيام سيلتقي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك بجدة.
-8 - 9 مباريات تنتظر الهلال خلال أبريل
-4 بطولات يخوضها الهلال خلال أبريل
-الزعيم يواجه ضغطا كبيرا خلال الشهر المقبل
-الهلاليون طالبوا بتعديل مواعيد عدة مباريات
-توقعات بتأجيل عدة مباريات على رأسها الكلاسيكو
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