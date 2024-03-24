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ضغط أبريل يهدد بتأجيل الكلاسيكو

3/24/2024 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استجدت تطورات بشأن مواجهة كلاسيكو الأهلي والهلال، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي، المقرر لها أن تقام على إستاد الجوهرة في الـ19 من أبريل المقبل. وبينت مصادر أن رابطة دوري المحترفين اجتمعت أمس مع مسؤولين هلاليين، لبحث إمكانية جدولة مبارياته خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب النادي تعديل مواعيد عدة مباريات، لتعارضها مع تحضيراته للأدوار الحاسمة لدوري أبطال آسيا.
طلب هلالي
أشارت المصادر إلى أن الهلال طلب تخفيف الضغط عليه خلال أبريل المقبل، لاسيما وأنه يعد شهر الحسم بالنسبة له، في العديد من البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى خوضه السوبر السعودي، و4 مباريات في الدوري، أي أنه سيخوض خلال شهر واحد من 8 إلى 9 مباريات أي بمعدل يصل إلى مباراة واحدة كل 3 أيام.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتم تأجيل بعض المباريات، في مقدمتها لقاء الأهلي، لموعد يحدد لاحقا.
روزنامة مزدحمة
وفقا للروزنامة الحالية، سيستهل الزعيم مشوار الشهر المقبل، بمواجهة الأخدود في الدوري السعودي يوم الثاني من أبريل، ثم الخليج في الخامس من ذات الشهر، قبل أن يخوض الديربي المرتقب مع النصر في الـ8 من أبريل، لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي في الإمارات، علماً بأنه سيخوض النهائي في حال تجاوز النصر، في الـ11 من أبريل، وفي الـ16 من نفس الشهر سيلتقي العين الإماراتي على أرض الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعدها بـ3 أيام سيخوض الكلاسيكو أمام الأهلي في جدة، ثم يعود للرياض لمواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال آسيا، في الـ23 من أبريل. ويستقبل الهلال نظيره الفتح في الـ26 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الـ29 للدوري، وبعدها بـ4 أيام سيلتقي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك بجدة.
-8 - 9 مباريات تنتظر الهلال خلال أبريل
-4 بطولات يخوضها الهلال خلال أبريل
-الزعيم يواجه ضغطا كبيرا خلال الشهر المقبل
-الهلاليون طالبوا بتعديل مواعيد عدة مباريات
-توقعات بتأجيل عدة مباريات على رأسها الكلاسيكو

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