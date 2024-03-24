مغربي الهلال يهزم الجميع وأبهاوي الأسوأ

(MENAFN
- Al Watan) تعد تصديات حراس المرمى، من أهم الأسلحة التي تساعد على جلب الانتصارات، بل إنها تقود إلى البطولات ومعانقة الذهب، وإذا ما وجد حارس المرمى المتمكن في الفريق فإنه حتما سيسجل نتائج إيجابية، تقوده إلى منصات التتويج، والعكس صحيح، وخلال الجولات الـ 24 الماضية، لدوري روشن السعودي للمحترفين، تألق عدد من حراس المرمى في قيادة أنديتهم إلى تسجيل الانتصارات وحصد النقاط، خصوصا في ظل تواجد حراس المرمى الأجانب، ويتزعم حراس المرمى المتميزين في دوري روشن على بعد 10 جولات من نهاية الدوري، حارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو، الذي كان الأميز بين الحراس الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل، فيما يعد أقل الحراس تصديا حارس مرمى أبها الروماني تشيبريان تاتاروشانو، رغم أنه الأكثر مواجهة للتسديدات باتجاه مرماه، لكن نجاحه في التصدي كان الأسوأ من حيث النسبة
تألق واضح
نجح حارس الهلال، المغربي ياسين بونو، أن يكون في صدارة الحراس الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل خلال الجولات الـ 24 الماضية، في نسب التصديات حتى نهاية الجولة الـ 24، بمعدل 81 %.
وفي المجمل واجه، بونو 58 تسديدة في 22 مباراة ذاد فيها عن الشباك الزرقاء، واستطاع التصدي لـ 49 تسديدة منها، فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا، وخرج بونو بشباك نظيفة في 13 مباراة، أكثر من نصف المباريات التي خاضها.
دور بارز
حل حارس ضمك، الجزائري مصطفى زغبة، ثانيا في نسب التصديات بمعدل بلغ 74 % بمنع 46 كرة تحاول الولوج في مرماه، من أصل 62 محاولة، منها 17 محاولة ناجحة اقتحمت شباكه، ويعتبر الحارس الجزائري، من أبرز الحراس في الدوري وكان له دور كبير في منح فارس الجنوب عددا من النقاط المهمة، وتواجه في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ووقف سدا منيعا أمام محاولات المنافسين زيارة شباكه.
سويدي الأعلى
يقف حارس الفتح، السويدي جاكوب رينيه، في المركز الثالث، بفارق ضئيل في المعدل عن زغبة، مع تصديه لـ 96 تسديدة من أصل 130 في مواجهته بنسبة 73.8 %، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا. ويعد جاكوب الأعلى في عدد التصديات الناجحة بين الحراس الـ 19 الذين خاضوا 10 مباريات في الحد الأدنى عبر 24 جولة، رغم أنه ثاني حارس مرمى واجه تسديدات تجاه مرماه، خلف حارس أبها الروماني تشيبريان تاتاروشانو.
تشيبريان تاتاروشانو
15 حارسا
يتفوق 15 حارسًا في معدل التصديات على تاتاروشانو، هم حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهيتش بمعدل نحو 72 %، يليه حارس النصر، الدولي الموقوف نواف العقيدي، بمعدل 69 %، ثم حارس الاتحاد المستبعد، البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه حارس الاتفاق باولو فيكتور، إضافة لحارس الشباب المصاب، الكوري الجنوبي كيم سيونغ وحارس الوحدة، المغربي منير المحمدي، وهم تواليًا تصدوا لأكثر من 67 % من الكرات.
ويتشارك 8 حراس في التصدي بنسب تتفاوت بين 63 % حتى 67 %، هم حارس الرياض، الأوروجوياني مارتن كامبانيا، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولو فيتور ومواطناه فيكتور براغا ومايلسون، والإسباني أندري موريرا والسعودي معتز البقعاوي، والسنغالي إدوارد ميندي.
وتصدى التونسي أيمن دحمان بمعدل نحو 59 %، متفوقًا بفارق بسيط على تاتاروشانو، الحارس الأقل في نسب التصديات بين الحراس الذين خاضوا 10 مواجهات فأكثر.
روماني الأسوأ
يعتبر حارس أبها الروماني تشيبريان تاتاروشانو، الأكثر مواجهة للتسديدات باتجاه مرماه، بفارق كرة واحدة عن حارس الفتح، السويدي جاكوب رينيه، إذ واجه 131 تسديدة، نجح في إبطال 77 منها، بمعدل 58.8 %، ويعتبر الحارس الأقل نجاحا في التصدي للكرات من حيث النسبة المئوية، لا سيما في ظل التواضع الدفاعي الذي يشهده الفريق الأبهاوي هذا الموسم.
تميز ثلاثي
تميز 3 حراس مرمى كأكثر حراس الدوري خروجا بشباك نظيفة خلال الجولات الـ 24 الماضية، وهم حارس الهلال المغربي ياسين بونو، الذي خرج بشباك نظيفة خلال 13 مباراة، يليه حارس الأهلي، السنغالي إدواردو ميندي الذي نجح في الخروج بالكلين شيت 12 مرة، وحل حارس الاتفاق، البرازيلي باولو فيكتور ثالثا والذي خرج بشباك نظيفة خلال 8 مواجهات.
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