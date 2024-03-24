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مغربي الهلال يهزم الجميع وأبهاوي الأسوأ

3/24/2024 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد تصديات حراس المرمى، من أهم الأسلحة التي تساعد على جلب الانتصارات، بل إنها تقود إلى البطولات ومعانقة الذهب، وإذا ما وجد حارس المرمى المتمكن في الفريق فإنه حتما سيسجل نتائج إيجابية، تقوده إلى منصات التتويج، والعكس صحيح، وخلال الجولات الـ 24 الماضية، لدوري روشن السعودي للمحترفين، تألق عدد من حراس المرمى في قيادة أنديتهم إلى تسجيل الانتصارات وحصد النقاط، خصوصا في ظل تواجد حراس المرمى الأجانب، ويتزعم حراس المرمى المتميزين في دوري روشن على بعد 10 جولات من نهاية الدوري، حارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو، الذي كان الأميز بين الحراس الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل، فيما يعد أقل الحراس تصديا حارس مرمى أبها الروماني تشيبريان تاتاروشانو، رغم أنه الأكثر مواجهة للتسديدات باتجاه مرماه، لكن نجاحه في التصدي كان الأسوأ من حيث النسبة

تألق واضح
نجح حارس الهلال، المغربي ياسين بونو، أن يكون في صدارة الحراس الذين خاضوا 10 مباريات على الأقل خلال الجولات الـ 24 الماضية، في نسب التصديات حتى نهاية الجولة الـ 24، بمعدل 81 %.
وفي المجمل واجه، بونو 58 تسديدة في 22 مباراة ذاد فيها عن الشباك الزرقاء، واستطاع التصدي لـ 49 تسديدة منها، فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا، وخرج بونو بشباك نظيفة في 13 مباراة، أكثر من نصف المباريات التي خاضها.
دور بارز
حل حارس ضمك، الجزائري مصطفى زغبة، ثانيا في نسب التصديات بمعدل بلغ 74 % بمنع 46 كرة تحاول الولوج في مرماه، من أصل 62 محاولة، منها 17 محاولة ناجحة اقتحمت شباكه، ويعتبر الحارس الجزائري، من أبرز الحراس في الدوري وكان له دور كبير في منح فارس الجنوب عددا من النقاط المهمة، وتواجه في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ووقف سدا منيعا أمام محاولات المنافسين زيارة شباكه.
سويدي الأعلى
يقف حارس الفتح، السويدي جاكوب رينيه، في المركز الثالث، بفارق ضئيل في المعدل عن زغبة، مع تصديه لـ 96 تسديدة من أصل 130 في مواجهته بنسبة 73.8 %، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا. ويعد جاكوب الأعلى في عدد التصديات الناجحة بين الحراس الـ 19 الذين خاضوا 10 مباريات في الحد الأدنى عبر 24 جولة، رغم أنه ثاني حارس مرمى واجه تسديدات تجاه مرماه، خلف حارس أبها الروماني تشيبريان تاتاروشانو.
تشيبريان تاتاروشانو
15 حارسا
يتفوق 15 حارسًا في معدل التصديات على تاتاروشانو، هم حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهيتش بمعدل نحو 72 %، يليه حارس النصر، الدولي الموقوف نواف العقيدي، بمعدل 69 %، ثم حارس الاتحاد المستبعد، البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه حارس الاتفاق باولو فيكتور، إضافة لحارس الشباب المصاب، الكوري الجنوبي كيم سيونغ وحارس الوحدة، المغربي منير المحمدي، وهم تواليًا تصدوا لأكثر من 67 % من الكرات.
ويتشارك 8 حراس في التصدي بنسب تتفاوت بين 63 % حتى 67 %، هم حارس الرياض، الأوروجوياني مارتن كامبانيا، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولو فيتور ومواطناه فيكتور براغا ومايلسون، والإسباني أندري موريرا والسعودي معتز البقعاوي، والسنغالي إدوارد ميندي.
وتصدى التونسي أيمن دحمان بمعدل نحو 59 %، متفوقًا بفارق بسيط على تاتاروشانو، الحارس الأقل في نسب التصديات بين الحراس الذين خاضوا 10 مواجهات فأكثر.
روماني الأسوأ
يعتبر حارس أبها الروماني تشيبريان تاتاروشانو، الأكثر مواجهة للتسديدات باتجاه مرماه، بفارق كرة واحدة عن حارس الفتح، السويدي جاكوب رينيه، إذ واجه 131 تسديدة، نجح في إبطال 77 منها، بمعدل 58.8 %، ويعتبر الحارس الأقل نجاحا في التصدي للكرات من حيث النسبة المئوية، لا سيما في ظل التواضع الدفاعي الذي يشهده الفريق الأبهاوي هذا الموسم.
تميز ثلاثي
تميز 3 حراس مرمى كأكثر حراس الدوري خروجا بشباك نظيفة خلال الجولات الـ 24 الماضية، وهم حارس الهلال المغربي ياسين بونو، الذي خرج بشباك نظيفة خلال 13 مباراة، يليه حارس الأهلي، السنغالي إدواردو ميندي الذي نجح في الخروج بالكلين شيت 12 مرة، وحل حارس الاتفاق، البرازيلي باولو فيكتور ثالثا والذي خرج بشباك نظيفة خلال 8 مواجهات.

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