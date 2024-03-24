اتفاقيتان بين السعودية والبحرين في مجال النقل

(MENAFN
- Al Watan) وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين اليوم، مذكرتي تفاهم في مجال مستقبل النقل ومجال صيانة وسلامة الطرق؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ومثّل الجانب السعودي في التوقيع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي، ووزير الأشغال إبراهيم بن حسن الحواج.
وتهدف مذكرتي التفاهم بين البلدين إلى التعاون في مجالي مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، وعقد البرامج والندوات التدريبية، والبحث
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