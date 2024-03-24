Monday, 25 March 2024 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يمنع مساعدات الأونروا عن شمال غزة

3/24/2024 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع الآن وكالتها الرئيسية التي تساعد الفلسطينيين من إرسال الغذاء والمساعدات إلى شمال الجيب المدمر. وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل أبلغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اعتبارا من يوم الأحد، بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال غزة.
وقال: ((هذا أمر شائن ويجعل من المتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء المجاعة التي من صنع الإنسان)). وتتهم إسرائيل الوكالة، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، مرارا وتكرارا بأن لها صلات بحماس. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور.
مستشفى الشفاء
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 170 ناشطا واعتقل نحو 480 مشتبها بهم في الغارة على مستشفى الشفاء، حيث شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات بالقرب من مستشفى الشفاء، الذي توقف عن العمل إلى حد كبير بعد غارة نوفمبر. وبعد ادعائها أن حماس تحتفظ بمركز قيادة متطور هناك.
ولم يتم تسليم أي مساعدات تقريبًا في الأسابيع الأخيرة إلى شمال غزة؛ حيث تقع مدينة الشفاء. وعانت المنطقة المعزولة من دمار واسع النطاق في الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي.
وبين الجيش الإسرائيلي إنه قام بإجلاء المرضى والطاقم الطبي من قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء لأن المسلحين ((تحصنوا)) هناك، وأقاموا موقعا بديلا للمرضى المصابين بجروح خطيرة. فيما قال جميل الأيوبي، الذي كان من بين الآلاف الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء عندما بدأت الغارة الحالية، إن الدبابات والجرافات المدرعة اقتحمت فناء المستشفى وسحقت سيارات الإسعاف والمركبات المدنية. ورأى الدبابات تدوس على أربع جثث على الأقل لأشخاص قتلوا في الغارة.
عمليات الاقتحام
وقال عبد رضوان، الذي يعيش على بعد حوالي 200 متر من المستشفى، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جميع مباني المنطقة واعتقلت عدة أشخاص وأجبرت الباقين على السير جنوبا. ورأى جثثا في الشوارع وعدة منازل سويت بالأرض.
وأضاف: ((لم يتركوا شيئا على حاله)).
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اقتحم في وقت مبكر مستشفيي الأمل والناصر في مدينة خان يونس جنوب البلاد وسط ((قصف مكثف للغاية)). وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليات في خان يونس تستهدف البنية التحتية لحماس، قائلاً إنه ((قضى على الإرهابيين من مسافة قريبة باستخدام نيران الدبابات)). وقال الجيش إن القوات لا تعمل حاليا في

الحرب في غزة:
دخلت شهرها السادس
قال الخبراء إن المجاعة وشيكة في شمال غزة
يعاني أكثر من 210.000 شخص من جوع كارثي
تسببت الحرب في مقتل ما لا يقل عن 32,226 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة
تقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 13 ألف مسلح دون تقديم أدلة
فر أكثر من %80 من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم
لجأ معظم الفارين إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، والتي تعتبرها إسرائيل الهدف التالي لهجومها البري

MENAFN24032024000089011017ID1108016263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث