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الفدية والأسر لمختطفي نيجيريا

3/24/2024 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل الضغوط المتزايدة لإنهاء عمليات الاختطاف الجماعي في شمال نيجيريا، وعد الرئيس بولا تينوبو إدارته ((بنشر إستراتيجيات مفصلة لضمان بقاء مدارسنا ملاذاً آمناً للتعلم، وليس مخابئًا لعمليات الاختطاف الوحشية)).
وأعلن الجيش أنه تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 137 من حوالي 300 طفل نيجيري تم اختطافهم قبل أكثر من أسبوعين من مدرستهم في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، وأشار بيان سابق للحكومة إلى إطلاق سراح جميع الطلاب.
وتعهد تينوبو بإنقاذ الأطفال ((دون دفع فدية)). لكن الفدية تُدفع عادةً مقابل عمليات الاختطاف، التي غالباً ما يتم ترتيبها من قبل العائلات، ومن النادر أن يعترف المسؤولون في نيجيريا بهذه المدفوعات.
قطاع الطرق
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف في كادونا، والتي ألقى السكان المحليون باللوم فيها على مجموعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف للحصول على فدية في المنطقة الشمالية التي مزقتها الصراعات، ومعظمهم من الرعاة السابقين في صراع مع المجتمعات المستقرة.
وقال شخصان على الأقل لديهما معرفة واسعة بالأزمة الأمنية في شمال غرب نيجيريا لـAP إن هوية الخاطفين معروفة.
وقال مورتالا أحمد رفاعي، أستاذ دراسات السلام والصراع في جامعة عثمان دانفوديو، والشيخ أحمد جومي، رجل الدين الذي تفاوض مع قطاع الطرق، إنهما يختبئان في غابات المنطقة الشاسعة وغير الخاضعة للحكم.
والاعتقالات نادرة في عمليات الاختطاف الجماعي في نيجيريا، حيث لا يتم إطلاق سراح الضحايا عادة إلا بعد أن تدفع الأسر اليائسة فدية أو من خلال صفقات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين.
137 طفلا
وبين المتحدث باسم الجيش النيجيري الميجور جنرال إدوارد بوبا في بيان، إنه تم إنقاذ 137 طفلا في ولاية زامفارا، وهي منطقة تشتهر بعمليات الاختطاف وتقع على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) من مدرستهم.
وأظهرت الصور التي نشرها الجيش النيجيري الأطفال وهم يبدون مرهقين حيث كان الغبار يغطيهم، وما زالوا يرتدون زيهم الأزرق والأبيض والبني أثناء نقلهم بعد إطلاق سراحهم. وانضم زعماء بلدة كوريجا إلى مسؤولين حكوميين آخرين في انتظار وصولهم إلى مقر حكومة ولاية كادونا.
استمرار الجهود
وذكر الميجور جنرال بوبا: ((بأنه ستستمر الجهود حتى يتم العثور على رهائن آخرين واعتقال الإرهابيين ومحاكمتهم وتقديمهم إلى العدالة بموجب القانون النيجيري)).
وتم أيضًا إنقاذ ما لا يقل عن 17 تلميذًا آخر في ولاية سوكوتو الشمالية بعد أسبوعين من احتجازهم كرهائن، وفقًا لبيان أصدرته حكومة ولاية سوكوتو يوم السبت.
ولم يقدم حاكم ولاية كادونا أوبا ساني، الذي أعلن لأول مرة عن عملية الإنقاذ، تفاصيل حول العملية.

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