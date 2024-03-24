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ابتزاز وقرصنة تطورات سلبية يهدد بها الحوثيون الشحن الدولي

3/24/2024 11:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أفصحت تقارير خاصة ، أن الحوثيين يمارسون أنشطة ابتزاز في البحر الأحمر، وهو ما يتناقض مع ادعائهم بأن حملتهم البحرية على الشحن التجاري الدولي هي تضامن مع الفلسطينيين وسط الحرب بين إسرائيل وحماس. إلى جانب التكاليف الكبيرة التي تلحقها هجمات الحوثيين بالتجارة العالمية، فإن ممارسة القرصنة وقبول أموال الفدية هي تطورات سلبية، وتشكل تهديدًا إضافيًا للشحن التجاري في المنطقة. ويشير هذا أيضًا إلى أن الحوثيين قد يواصلون حملتهم الهجومية على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى بعد انتهاء حرب غزة في نهاية المطاف وفقا لـ((راني بلوط)) وهو محلل للمخاطر السياسية في نيويورك.
الابتزاز المالي
من الأمثلة القوية التي تثبت تورط الحوثيين في الابتزاز المالي كجزء من هجومهم المستمر على الشحن التجاري في البحر الأحمر هو هجومهم الأخير على سفينة روبيمار والظروف المحيطة بغرقها. فقبل مدة قصيرة، كشف الصحفي اللبناني المخضرم علي حمادة في إحدى حلقات البودكاست، أن أصحاب حمولة روبيمار، وهم لبنانيون، أخبروه أنهم يتفاوضون مع الحوثيين منذ الهجوم على روبيمار لمنعها من الغرق مقابل دفع الفدية المالية. وأوضح حمادة أنه لن يكشف عن أسماء التجار اللبنانيين بناء على طلبهم لأنهم يخشون أن يؤثر الإعلان عن أسمائهم على المفاوضات المرتقبة مع الحوثيين بشأن أعمال الشحن المستقبلية في البحر الأحمر.
وكانت السفينة ((روبيمار)) تعبر البحر الأحمر متجهة إلى بلغاريا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في 18 فبراير عندما ضربها الحوثيون بصاروخ باليستي مضاد للسفن.
وغرقت السفينة روبيمار في البحر الأحمر في 2 مارس بعد حوالي أسبوعين من نزول المياه، بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة من الضربة الحوثية. وتصدر غرقها عناوين الأخبار نظراً لأنها كانت أول سفينة تغرق في خليج عدن في البحر الأحمر نتيجة لضربات الحوثيين - على عكس معظم السفن التي استهدفها الحوثيون، والتي تكبدت أضراراً طفيفة - والأهم من ذلك بالنظر إلى أن حمولتها الغارقة كانت تتكون من 21 ألف طن متري من الأسمدة الخطرة ذات العواقب الكارثية على البيئة والنظام البيئي البحري.
لذا أصبح استهداف السفينة روبيمار مسألة مثيرة للجدل بسبب جنسيتها لأن الحوثيين زعموا أنهم يشنون حاليًا هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وعلى وجه الخصوص، أعلن الحوثيون أن الهجوم على روبيمار كان أيضًا ردًا على الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة ضد أهداف عسكرية للحوثيين. وزعموا أن روبيمار كانت سفينة مملوكة لبريطانيا، على ما يبدو بناءً على بيانات غير صحيحة، بينما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة قوله إنها كانت تديرها شركة لبنانية ومملوكة لكيان مسجل في جزر مارشال.
حادث آخر
إثباتاً لرواية حمادة ومؤشراً إضافياً على قرصنة الحوثيين، كانت هناك تقارير مختلفة تفيد بأن السفينة روبيمار متورطة في حادث آخر ألحق المزيد من الأضرار بالسفينة.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية في 1 مارس، بينما كانت السلطات اليمنية تعمل على إنقاذ سفينة ((روبيمار)) المتضررة، تعرض قارب يحمل صيادين يمنيين لضربات جوية في 29 فبراير، مما أدى إلى مقتل صيادين اثنين وإخفاء عدة آخرين، بالإضافة إلى ذلك، إتلاف روبيمار. وفي سياق متصل، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أنها تلقت عدة تقارير عن حادث آخر يتعلق بروبيمار؛ حيث ورد أن العديد من اليمنيين تعرضوا للأذى. وفي حين أن هذه التقارير لم تذكر أسماء منفذي الضربات ضد الصيادين والسفينة روبيمار، إلا أنها تشير بقوة إلى أن الحوثيين ربما كانوا متورطين في التعجيل بغرقها.
وبشكل أكثر وضوحًا، تجدر الإشارة إلى أن رئيس العصابات الحوثية، محمد علي الحوثي، سعى إلى صرف أي لوم عن الحوثيين فيما يتعلق بالغرق الوشيك للسفينة روبيمار. وبدلاً من ذلك، ألقى باللوم على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحكومة المملكة المتحدة في الكارثة بسبب دعمهم للحرب على غزة. وفي منشورين متتاليين، اشترط الحوثي الإذن لجهود الإنقاذ لاستعادة روبيمار بالسماح لبريطانيا بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، في حين صاغ الأمر بشكل مشكوك فيه على أنه عرض مستمر. ومن خلال تقييد أي عملية إنقاذ من دخول المنطقة، فإن مثل هذه التصريحات تؤكد احتمال قيام الحوثيين بإغراق السفينة روبيمار. ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن البحث في منشورات الحوثي على X (تويتر سابقًا) لم يحدد مثل هذا المنشور، أفاد صحفي يمني أن الحوثي نشر على X قبل غرق السفينة روبيمار: ((ادفع وسنسمح لك أنقذ السفينة قبل أن تغرقها)).
قراصنة صوماليون
كما أثيرت الشكوك بشأن التحالف المحتمل بين القراصنة الصوماليين والحوثيين وسط تجدد القرصنة الصومالية على الساحل الشرقي لإفريقيا في أعقاب التعطيل المستمر للحوثيين للأمن البحري. وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدة قراصنة صوماليين اختطفوا سفينة شحن ترفع العلم المالطي في ديسمبر وكانت في طريقها من سنغافورة إلى تركيا. وفي وقت لاحق، أظهر تتبع السفينة أن السفينة تتجه نحو مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما دفع الخبراء إلى الاشتباه في وجود تعاون بين القراصنة الصوماليين والمسلحين الحوثيين.
وبشكل عام، شهد الصومال العديد من هجمات القرصنة قبالة سواحله منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم في نوفمبر 2023. وإذا ثبت صحة هذا التحالف المحتمل، فمن المحتمل أن يتلقى الحوثيون حصة من أموال الفدية من القراصنة الصوماليين مقابل توفير الحماية.
احتجاز الرهائن
في فبراير أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر، ووصفت هذه الأعمال بأنها قرصنة، وأشارت على وجه التحديد إلى استمرار احتجاز طاقم سفينة ((جالاكسي ليدر)) كرهائن لدى الحوثيين. ومن الناحية القانونية، وبموجب القانون الدولي، يمكن تصنيف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر على أنها قرصنة.
وبينما أفاد حمادة أن الحوثيين طلبوا ابتزازا أموال من السفن الأخرى المتضررة من حملة هجومهم البحري، مشيراً إلى أن محاولات القرصنة هذه استهدفت سفناً من جميع الجنسيات، إلا أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، مثل أسماء السفن المتضررة أو معلومات عن أصحابها.
كما لاحظ العديد من الخبراء البحريين أن تحديد ملكية السفينة وجنسيتها أمر معقد، حيث قد تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة، ويتم تشغيلها من قبل كيان مقره في دولة أخرى، وتكون مملوكة لكيان دولة مختلفة. ومن المرجح أن الحوثيين يدركون هذا التعقيد ويمكنهم استغلاله

- بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر منتصف نوفمبر 2023
- أكد الحوثيون أن هجماتهم تستهدف الولايات وإسرائيل ولكن تضررت سفن لا ترتبط بهم أدت هذه الهجمات إلى تعطيل الشحن العالمي
- دفعت الهجمات الشركات إلى إعادة توجيه سفنها والقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا.
- ردا على هجمات الحوثيين بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ضرب البنية التحتية للحوثيين وأسلحتهم في يناير لإضعاف قدراتهم العسكرية.
- ذكرت التقارير بأن الحوثي يمارس الابتزاز والقرصنة من خلال الهجمات.

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