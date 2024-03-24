Monday, 25 March 2024 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيو إنجلاند مئات الآلاف بلا كهرباء

3/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تسببت عاصفة كبيرة بأكثر من قدمين من الثلوج في بعض المناطق، في جميع أنحاء نيو إنجلاند في حوادث طرق متعددة، وسقوط خطوط الكهرباء وترك مئات الآلاف في جميع أنحاء الشمال الشرقي دون كهرباء.
وكانت أحوال الطرق خطيرة بالنسبة للطواقم التي تسعى إلى استعادة الطاقة، وفقًا لشركة Central Maine Power، أكبر مرفق في الولاية، التي قالت إن تركيز الشركة طوال الليل كان على الاستجابة لمكالمات الطوارئ وجعل خطوط الكهرباء المنقطعة آمنة. واعتبارًا من وضح النهار بدأت أطقم العمل في تقييم وإزالة الأضرار لبدء جهود استعادة الطاقة على نطاق واسع. وقالت الشركة إنها تتوقع بذل جهد لعدة أيام في المناطق الأكثر تضرراً من العاصفة.
تقييم المخاطر
وقال جون بريد، من وسط ولاية ماين: ((كانت الأضرار التي لحقت بالأشجار والأعمدة والأسلاك كبيرة، ويقوم مقيمونا بتقييم الأضرار اليوم حتى نتمكن من البدء في إعادة الطاقة لعملائنا في أسرع وقت وبأكبر قدر ممكن من الأمان)).
وأبلغت الشرطة في جميع أنحاء شمال شرقي البلاد عن مئات الحوادث المرورية حيث انحرفت السيارات عن الطريق وواجه السائقون ظروف الطرق الجليدية.
ومع اقتراب انتهاء العاصفة، انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف عميل في ولاية ماين، وانقطعت الكهرباء عن 80 ألفا آخرين أو نحو ذلك في
نيو هامبشاير. وقال بريد إنه قبل العاصفة، قامت الشركة بتنظيم 150 طاقمًا مسبقًا عبر منطقة خدمتهم، وسيصل 200 طاقم آخر، الأحد.

MENAFN24032024000089011017ID1108016260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث