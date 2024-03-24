نيو إنجلاند مئات الآلاف بلا كهرباء

(MENAFN
- Al Watan) تسببت عاصفة كبيرة بأكثر من قدمين من الثلوج في بعض المناطق، في جميع أنحاء نيو إنجلاند في حوادث طرق متعددة، وسقوط خطوط الكهرباء وترك مئات الآلاف في جميع أنحاء الشمال الشرقي دون كهرباء.
وكانت أحوال الطرق خطيرة بالنسبة للطواقم التي تسعى إلى استعادة الطاقة، وفقًا لشركة Central Maine Power، أكبر مرفق في الولاية، التي قالت إن تركيز الشركة طوال الليل كان على الاستجابة لمكالمات الطوارئ وجعل خطوط الكهرباء المنقطعة آمنة. واعتبارًا من وضح النهار بدأت أطقم العمل في تقييم وإزالة الأضرار لبدء جهود استعادة الطاقة على نطاق واسع. وقالت الشركة إنها تتوقع بذل جهد لعدة أيام في المناطق الأكثر تضرراً من العاصفة.
تقييم المخاطر
وقال جون بريد، من وسط ولاية ماين: ((كانت الأضرار التي لحقت بالأشجار والأعمدة والأسلاك كبيرة، ويقوم مقيمونا بتقييم الأضرار اليوم حتى نتمكن من البدء في إعادة الطاقة لعملائنا في أسرع وقت وبأكبر قدر ممكن من الأمان)).
وأبلغت الشرطة في جميع أنحاء شمال شرقي البلاد عن مئات الحوادث المرورية حيث انحرفت السيارات عن الطريق وواجه السائقون ظروف الطرق الجليدية.
ومع اقتراب انتهاء العاصفة، انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف عميل في ولاية ماين، وانقطعت الكهرباء عن 80 ألفا آخرين أو نحو ذلك في
نيو هامبشاير. وقال بريد إنه قبل العاصفة، قامت الشركة بتنظيم 150 طاقمًا مسبقًا عبر منطقة خدمتهم، وسيصل 200 طاقم آخر، الأحد.
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