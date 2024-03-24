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67% نموا بقيمة الصكوك والسندات

3/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت سوق الصكوك والسندات في الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا ربعيًا بالقيمة المتداولة بنسبة 67%، وبلغ إجمالي قيمة التداولات 4.7 مليارات ريال، في حين سجل مؤشر سوق الصكوك والسندات انخفاضًا ربعيًا بنسبة 0.2%، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 915.3 نقطة.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم (تاسي) بنهاية الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا نسبته 14.2% وبحوالي 11.967.4 نقطة وارتفاعًا ربعيًا نسبته 8.2%، وفي المقابل، سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعًا سنويًا نسبته 51.2% ليبلغ حوالي 14.4 مليار سهم، وسجل انخفاضًا ربعيًا نسبته 6.3%، إلى جانب ذلك سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ارتفاعًا سنويًا نسبته 16.9% لتبلغ حوالي 358.9 مليار ريال، وسجلت انخفاضًا ربعيًا نسبته 5.4%.
ـــــــــــــــ شركات التمويل
بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل في الربع الأخير من العام الماضي 82 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.1% وارتفاعًا ربعيًا بنسبة 1.7%.
وحقق التمويل الممنوح للمنشآت المتوسطة أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 27.4% وارتفع كذلك على أساس ربعي بنسبة 0.2%، وبالنظر إلى متوسط إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل خلال الفترة من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2023، فقد سجل الائتمان ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.1% ليصل إلى 241.7 مليار ريال، وقد حقق التمويل الممنوح للمنشآت المتوسطة أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 25.2%.
ـــــــــــــــ قطاع التأمين
شهدت سوق التأمين ارتفاعًا سنويًا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 14.6% ليصل إلى ما يقارب 14.9 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين العام على أساس سنوي بنسبة 18.4%، وارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار على أساس سنوي بنسبة 12.5%، وكذلك لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 12.2%، وسجل إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها انخفاضًا ربعيًا بنسبة 1.2%، وبالنظر إلى بيانات سوق التأمين خلال الفترة من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2023، فقد سجل إجمالي الأقساط المكتتب بها نموًا بنسبة 21.8% ليصل لنحو 49 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 25.4%، وكذلك ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين العام على أساس سنوي بنسبة 18.8%، وانخفض إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار على أساس سنوي بنسبة 4.2%.
asf:
نمو القيمة المتداولة لسوق الصكوك والسندات = 67%
إجمالي قيمة التداولات= 4.7 مليارات ريال
نمو مؤشر سوق الصكوك والسندات = - 0.2%
نمو المؤشر العام لأسعار الأسهم (تاسي) = 14.2%
النمو الربعي= 8.2%
عدد الأسهم المتداولة = 51.2%
قيمة الأسهم المتداولة = 14.4 مليار سهم
النمو الربعي= 6.3%
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة = 16.9%
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة =358.9 مليار ريال
النمو الربعي= - 5.4%.
إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل = 82 مليار ريال
النمو السنوي= 11.1%
النمو الربعي= 1.7%
التمويل الممنوح للمنشآت المتوسطة =
النمو السنوي= 27.4%
النمو الربعي= 0.2%
إجمالي أقساط التأمين المكتتب = 14.9 مليار ريال
نسبة النمو= 14.6%
نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين العام = 18.4%
نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار =12.5%
نمو الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي = 12.2%
نمو أقساط التأمين المكتتب = - 1.2%
نمو إجمالي الأقساط المكتتب = 21.8%
نمو أقساط التأمين الصحي = 25.4%
نمو أقساط التأمين العام = 18.8%
نمو الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار= 4.2%

MENAFN24032024000089011017ID1108016259

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