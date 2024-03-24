67% نموا بقيمة الصكوك والسندات

(MENAFN
- Al Watan) سجلت سوق الصكوك والسندات في الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا ربعيًا بالقيمة المتداولة بنسبة 67%، وبلغ إجمالي قيمة التداولات 4.7 مليارات ريال، في حين سجل مؤشر سوق الصكوك والسندات انخفاضًا ربعيًا بنسبة 0.2%، حيث أغلق المؤشر عند مستوى 915.3 نقطة.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم (تاسي) بنهاية الربع الرابع من عام 2023 ارتفاعًا سنويًا نسبته 14.2% وبحوالي 11.967.4 نقطة وارتفاعًا ربعيًا نسبته 8.2%، وفي المقابل، سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعًا سنويًا نسبته 51.2% ليبلغ حوالي 14.4 مليار سهم، وسجل انخفاضًا ربعيًا نسبته 6.3%، إلى جانب ذلك سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ارتفاعًا سنويًا نسبته 16.9% لتبلغ حوالي 358.9 مليار ريال، وسجلت انخفاضًا ربعيًا نسبته 5.4%. ـــــــــــــــ شركات التمويل
بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل في الربع الأخير من العام الماضي 82 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.1% وارتفاعًا ربعيًا بنسبة 1.7%.
وحقق التمويل الممنوح للمنشآت المتوسطة أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 27.4% وارتفع كذلك على أساس ربعي بنسبة 0.2%، وبالنظر إلى متوسط إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل خلال الفترة من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2023، فقد سجل الائتمان ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.1% ليصل إلى 241.7 مليار ريال، وقد حقق التمويل الممنوح للمنشآت المتوسطة أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 25.2%. ـــــــــــــــ قطاع التأمين
شهدت سوق التأمين ارتفاعًا سنويًا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 14.6% ليصل إلى ما يقارب 14.9 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين العام على أساس سنوي بنسبة 18.4%، وارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار على أساس سنوي بنسبة 12.5%، وكذلك لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 12.2%، وسجل إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها انخفاضًا ربعيًا بنسبة 1.2%، وبالنظر إلى بيانات سوق التأمين خلال الفترة من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2023، فقد سجل إجمالي الأقساط المكتتب بها نموًا بنسبة 21.8% ليصل لنحو 49 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 25.4%، وكذلك ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين العام على أساس سنوي بنسبة 18.8%، وانخفض إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار على أساس سنوي بنسبة 4.2%.
asf:
نمو القيمة المتداولة لسوق الصكوك والسندات = 67%
إجمالي قيمة التداولات= 4.7 مليارات ريال
نمو مؤشر سوق الصكوك والسندات = - 0.2%
نمو المؤشر العام لأسعار الأسهم (تاسي) = 14.2%
النمو الربعي= 8.2%
عدد الأسهم المتداولة = 51.2%
قيمة الأسهم المتداولة = 14.4 مليار سهم
النمو الربعي= 6.3%
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة = 16.9%
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة =358.9 مليار ريال
النمو الربعي= - 5.4%.
إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل = 82 مليار ريال
النمو السنوي= 11.1%
النمو الربعي= 1.7%
التمويل الممنوح للمنشآت المتوسطة =
النمو السنوي= 27.4%
النمو الربعي= 0.2%
إجمالي أقساط التأمين المكتتب = 14.9 مليار ريال
نسبة النمو= 14.6%
نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين العام = 18.4%
نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار =12.5%
نمو الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي = 12.2%
نمو أقساط التأمين المكتتب = - 1.2%
نمو إجمالي الأقساط المكتتب = 21.8%
نمو أقساط التأمين الصحي = 25.4%
نمو أقساط التأمين العام = 18.8%
نمو الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار= 4.2%
MENAFN24032024000089011017ID1108016259