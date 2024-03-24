4.5 ترليونات ريال حجم مشاريع البناء السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في المملكة 4.5 ترليونات ريال وبنمو سنوي مركب يصل 4%، حيث توقع تقرير حديث أن يشهد سوق البناء في المملكة العربية السعودية متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 4% بين عامي 2024 و2027. ومن المتوقع أن ينمو سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 3% سنويا خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعد اللاعب الأكثر نشاطا في سوق البناء في الشرق الأوسط. وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الرأسمالية السعودية بـ4.5 مليارات ريال بمرحلة ما قبل التنفيذ أي حوالي 1.2 ترليون دولار، وفي الوقت نفسه، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بمشاريع رأسمالية تبلغ 713 مليار دولار، في حين تأتي مصر والكويت في المرتبة التالية بمبلغ 578 مليار دولار و215 مليار دولار على التوالي، تأخذ المملكة العربية السعودية زمام المبادرة وتلعب الإمارات العربية المتحدة أيضا دورا مهما، حيث أظهر كلا السوقين نموا في عام 2023 حيث شهدا توسعا سريعا بسبب عوامل مثل النمو الاقتصادي والنمو السكاني والتحديث.
وأشار التقرير إلى أنه على مدى العقود القليلة الماضية، نمت صناعة البناء بمعدل ثابت وفي السنوات القليلة الماضية شهدت المنطقة طفرة في البناء أدت إلى توسع سريع في حجم المدن حيث يحتاج المقاولون إلى فهم تام، في بداية المشروع، كما أن الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد ستكون حاسمة للنجاح وإدارة المخاطر وتخفيفها خلال دورة حياة المشروع، كما يلعب المتعاونون دورا مهما.
مضيفا أنه مع ارتفاع الطلب على الصناعة، يجب على شركات البناء الاعتماد على الشركاء للمساعدة في ضمان نجاح مشاريعهم وتحسين عملياتهم وتقليل تكاليف التشغيل.
MENAFN24032024000089011017ID1108016258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.