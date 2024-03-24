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4.5 ترليونات ريال حجم مشاريع البناء السعودية

3/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في المملكة 4.5 ترليونات ريال وبنمو سنوي مركب يصل 4%، حيث توقع تقرير حديث أن يشهد سوق البناء في المملكة العربية السعودية متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 4% بين عامي 2024 و2027. ومن المتوقع أن ينمو سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 3% سنويا خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعد اللاعب الأكثر نشاطا في سوق البناء في الشرق الأوسط. وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الرأسمالية السعودية بـ4.5 مليارات ريال بمرحلة ما قبل التنفيذ أي حوالي 1.2 ترليون دولار، وفي الوقت نفسه، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بمشاريع رأسمالية تبلغ 713 مليار دولار، في حين تأتي مصر والكويت في المرتبة التالية بمبلغ 578 مليار دولار و215 مليار دولار على التوالي، تأخذ المملكة العربية السعودية زمام المبادرة وتلعب الإمارات العربية المتحدة أيضا دورا مهما، حيث أظهر كلا السوقين نموا في عام 2023 حيث شهدا توسعا سريعا بسبب عوامل مثل النمو الاقتصادي والنمو السكاني والتحديث.
وأشار التقرير إلى أنه على مدى العقود القليلة الماضية، نمت صناعة البناء بمعدل ثابت وفي السنوات القليلة الماضية شهدت المنطقة طفرة في البناء أدت إلى توسع سريع في حجم المدن حيث يحتاج المقاولون إلى فهم تام، في بداية المشروع، كما أن الإدارة الفعالة لسلسلة التوريد ستكون حاسمة للنجاح وإدارة المخاطر وتخفيفها خلال دورة حياة المشروع، كما يلعب المتعاونون دورا مهما.
مضيفا أنه مع ارتفاع الطلب على الصناعة، يجب على شركات البناء الاعتماد على الشركاء للمساعدة في ضمان نجاح مشاريعهم وتحسين عملياتهم وتقليل تكاليف التشغيل.

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