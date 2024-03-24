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المملكة ترأس تسوية المنازعات

3/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه بتاريخ 2024/03/22 بالإجماع على ترؤس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للعام 2025/2024 كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، كما سيتولى المقبل رئاسة المجلس العمومي للمنظمة للعام 2026/2025 الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.
ويعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي يرفعها الأعضاء في المنظمة بشأن تنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترؤس المملكة لهذا الجهاز تأكيدًا لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ترؤسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية.

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