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السعودية تقود الزيادة الإقليمية في الإنفاق على البرمجيات الأمنية

3/24/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) سينمو الإنفاق على منتجات وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة %10.3 على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 6.2 مليارات دولار، مدفوعا بالمبادرات الرئيسية الجارية في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 8.4 مليارات دولار في عام 2027، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره %12 خلال فترة التوقعات 2023-2027.
لوائح أكثر صرامة
ويتم إدخال لوائح امتثال أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة، مع مبادرات رئيسية جارية في السعودية. وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينفق القطاع المزيد على الخدمات، ولا سيما خدمات التكامل وخدمات الأمن المدارة. كما ستكون هناك استثمارات كبيرة في برامج أمن النقاط الطرفية وبرامج أمن الشبكات عبر كل من قطاعي الخدمات الحكومية والمالية، وفقا لما ذكرته IDC في أحدث دليل للإنفاق الأمني العالمي.
وستشكل برامج الأمن غالبية الإنفاق الأمني الإجمالي في المنطقة. إن مشهد التهديدات المكثف في المنطقة وارتفاع الجرائم الإلكترونية، إلى جانب زيادة الوعي بالأمن السيبراني والحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي، سيقود الطلب القوي على حلول البرمجيات، مما يؤدي إلى أن تكون البرمجيات أسرع مجموعة تكنولوجيا نموا لهذا العام.
14 % نمو سوق الأمن السيبراني
ووفقا لتقرير ((موردور إنتليجنس)) يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بـ 13.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.01 % خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). كما أن المملكة تحتل المركز الأولى خليجيًا في سوق التجارة الإلكترونية.
ووفقًا لنفس التقرير، يقدر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 0.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.19 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %13.78. البنوك في الصدارة
وقال تقرير IDC إن قطاعي الخدمات المالية والحكومة سيكونان أكبر المنفقين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المنتجات والخدمات الأمنية في عام 2024، حيث يمثلان معا ما يقرب من ثلث قيمة السوق.
وأضاف: ((سيظلون أكبر المنفقين على الأمن حتى عام 2027. وستستحوذ البنوك على %85.6 من إجمالي إنفاق قطاع الخدمات المالية على المنتجات والخدمات الأمنية في عام 2024، بسبب انتشار الهجمات المستهدفة والطبيعة الحساسة لأعمالها)).
وستكون صناعة الاتصالات، التي تركز بشكل كبير على أمن النقاط الطرفية، وأجهزة أمن الشبكات، وخدمات الأمن المدارة، ثالث أكبر مساهم في الإنفاق الأمني الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024.
سوق الأمن السيبراني في السعودية
- 2.4 مليار ريال في 2024
- 4.5 مليارات ريال متوقع في 2029
- تستثمر الشركات بشكل متزايد في أدوات ومعدات أمن الشبكات
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