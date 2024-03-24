السعودية تقود الزيادة الإقليمية في الإنفاق على البرمجيات الأمنية

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- Al Watan) سينمو الإنفاق على منتجات وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة %10.3 على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 6.2 مليارات دولار، مدفوعا بالمبادرات الرئيسية الجارية في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 8.4 مليارات دولار في عام 2027، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره %12 خلال فترة التوقعات 2023-2027. لوائح أكثر صرامة
ويتم إدخال لوائح امتثال أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة، مع مبادرات رئيسية جارية في السعودية. وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينفق القطاع المزيد على الخدمات، ولا سيما خدمات التكامل وخدمات الأمن المدارة. كما ستكون هناك استثمارات كبيرة في برامج أمن النقاط الطرفية وبرامج أمن الشبكات عبر كل من قطاعي الخدمات الحكومية والمالية، وفقا لما ذكرته IDC في أحدث دليل للإنفاق الأمني العالمي.
وستشكل برامج الأمن غالبية الإنفاق الأمني الإجمالي في المنطقة. إن مشهد التهديدات المكثف في المنطقة وارتفاع الجرائم الإلكترونية، إلى جانب زيادة الوعي بالأمن السيبراني والحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي، سيقود الطلب القوي على حلول البرمجيات، مما يؤدي إلى أن تكون البرمجيات أسرع مجموعة تكنولوجيا نموا لهذا العام. 14 % نمو سوق الأمن السيبراني
ووفقا لتقرير ((موردور إنتليجنس)) يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بـ 13.61 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.01 % خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). كما أن المملكة تحتل المركز الأولى خليجيًا في سوق التجارة الإلكترونية.
ووفقًا لنفس التقرير، يقدر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 0.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.19 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %13.78. البنوك في الصدارة
وقال تقرير IDC إن قطاعي الخدمات المالية والحكومة سيكونان أكبر المنفقين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المنتجات والخدمات الأمنية في عام 2024، حيث يمثلان معا ما يقرب من ثلث قيمة السوق.
وأضاف: ((سيظلون أكبر المنفقين على الأمن حتى عام 2027. وستستحوذ البنوك على %85.6 من إجمالي إنفاق قطاع الخدمات المالية على المنتجات والخدمات الأمنية في عام 2024، بسبب انتشار الهجمات المستهدفة والطبيعة الحساسة لأعمالها)).
وستكون صناعة الاتصالات، التي تركز بشكل كبير على أمن النقاط الطرفية، وأجهزة أمن الشبكات، وخدمات الأمن المدارة، ثالث أكبر مساهم في الإنفاق الأمني الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024. سوق الأمن السيبراني في السعودية
- 2.4 مليار ريال في 2024
- 4.5 مليارات ريال متوقع في 2029
- تستثمر الشركات بشكل متزايد في أدوات ومعدات أمن الشبكات
' أسهم جائحة كورونا في نمو سوق الأمن السيبراني السعودي بعد التحول للعمل عن بعد
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