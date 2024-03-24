فاينانشيال تايمز: تيك توك ويو إس ستيل ليسا وجهين لعملة واحدة

MENAFN - Al-Borsa News) يبدو أن اتجاه التخلى عن العولمة يسير على قدم وساق، وخلال الأسبوع الماضى مرر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون من شأنه أن يحظر تطبيق“تيك توك” فى أمريكا ما لم يبيع مالكه الصينى تطبيق مشاركة الفيديو.

وبعد مرور 24 ساعة فقط، أشار الرئيس جو بايدن إلى معارضته للاستحواذ المقترح على شركة“يو إس ستيل” بقيمة 14.9 مليار دولار من قبل شركة“نيبون ستيل” اليابانية، قائلا إنه من الضرورى لثالث أكبر شركة لصناعة الصلب فى أمريكا أن تظل“مملوكة ومدارة محليًا”.

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وقد تم تصوير كلتا الحركتين، بعبارات عامة، على أنهما مرتبطان بالأمن القومى، ويبدو الأمر أقرب إلى السياسة الانتخابية، وهناك على الأقل مبرر معقول فيما يخص تهديد“تيك توك” المملوك للصين لأمن الولايات المتحدة.

ويخشى المسئولون الأمريكيون منذ فترة طويلة أن تقوم بكين بتخريب التطبيق للتجسس على مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا، أو نشر الدعاية أو المعلومات المضللة.

وفشلت شركة“بايت دانس”، الصينية المالكة للتطبيق، فى إقناع واشنطن بأن تحركها لتأمين بيانات المستخدم الأمريكية على خوادم“أوراكل” الموجودة فى الولايات المتحدة هو أمر محكم.

لكن توجد حلول محتملة أخرى فيما يتعلق بالبيانات، فبوسع الولايات المتحدة، فى ظل الإرادة التشريعية، أن تفرض حظراً على جميع شركات التكنولوجيا، المحلية والأجنبية، من نقل البيانات إلى دول أجنبية.

لكن من الصعب التعامل مع المخاوف الدعائية، إذ يحصل الآن حوالى ثلث البالغين فى الولايات المتحدة، تحت سن 30 عامًا على الأخبار بانتظام من“تيك توك”، وفقًا لأبحاث“بيو ريسيرش”.

ولعل الحجم الهائل لمحتوى“تيك توك”، والتجارب الشخصية التى تقدمها الخوارزمية الخاصة بها، تجعل من الصعب تتبعها.

لقد فرضت الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة قيوداً على حصول الشركات المملوكة لأجانب على تراخيص البث التلفزيون، وفى الواقع، تحديث هذه القاعدة لوسائل التواصل الاجتماعى له بعض المنطق.

لكن على النقيض من ذلك، فإن ملكية اليابان لشركة“يو إس ستيل” لا تشكل تهديداً للأمن القومى بأى حال من الأحوال، فاليابان حليف قديم، ولدى الولايات المتحدة معها مصلحة مشتركة فى الحد من النفوذ الصينى.

ولا تتمتع الشركة بأى من حساسيات وسائل التواصل الاجتماعى عالية التقنية؛ كما أنها ليست موردًا مباشرًا للجيش.

وفى إثارة المخاوف بشأن الصفقة، لم يشر بايدن إلى الأمن القومى، وتحدث فقط عن الحاجة إلى الحفاظ على“شركات الصلب الأمريكية القوية التى يدعمها عمال الصلب الأمريكيون”، ولكن كرئيس سعى إلى توسيع المفهوم الأمنى ليشمل حماية القاعدة الصناعية الأمريكية.

ولا يشكل استحواذ شركة نيبون تهديداً على الاقتصاد الأميركى، ولكنه قد يؤدى إلى تعزيز، وقالت شركة صناعة الصلب اليابانية، إنها ستضخ الاستثمار فى شركة“يو إس ستيل” وتحدث تقنيتها.

ورغم أن المستحوذين عبر الحدود لا يلتزمون بوعودهم دائما، فقد تعهدت شركة نيبون بعدم نقل الإنتاج أو الوظائف الأمريكية إلى الخارج، واحترام اتفاقيات التفاوض الجماعى مع نقابة عمال الصلب المتحدة، لكن اتحاد العمال فضل عرضا سابقا وبسعر أقل من شركة أخرى لصناعة الصلب فى الولايات المتحدة، وهى“كليفلاند كليفس”، والذى يعتبره أكثر ملاءمة للنقابات.

ويقع المقر الرئيسى لشركة يو إس ستيل فى ولاية بنسلفانيا، وهى ولاية حيوية متأرجحة فى الانتخابات الرئاسية، وفى نوفمبر قال دونالد ترامب إنه سيعرقل صفقة نيبون، ما يشكل معضلة لبايدن.

من اللافت للنظر، من خلال قوله إنه سيوقع مشروع قانون“تيك توك” ليصبح قانونًا إذا أقره الكونجرس، أظهر بايدن نفسه على استعداد لاستعداء الملايين من مستخدمى“تيك توك” الأمريكيين، والشركات التى تعتمد عليه – ربما لأن مشروع القانون قد اجتذب دعمًا من الحزبين.

ومع ذلك، بالنسبة لشركة نيبون ستيل، يبدو أن الرئيس قد وضع الاعتبارات الانتخابية قصيرة المدى قبل المصالح الاقتصادية الحقيقية، وحتى لو كان البيت الأبيض، كما يظن البعض، يحاول فقط تأجيل صفقة نيبون إلى ما بعد نوفمبر، فإن مثل هذا التدخل قد يؤدى إلى ردع الاستثمار الأجنبى الحيوى.

علاوة على ذلك، روجت إدارة بايدن لسياسة“حشد الأصدقاء”، أو تركيز سلاسل التوريد على الحلفاء، ويجب أن يسير برنامج التحالف الخارجى فى كلا الاتجاهين، ولعل أفضل وسيلة لحماية مستقبل أمريكا الاقتصادى لا تتلخص فى التراجع على نطاق واسع عن العولمة، وهى تستخدم عبارات أمنية حكيمة ضد المنافسين عندما يتعين عليها ذلك، ولكن مع الاستمرار فى السماح بتكامل أعمق مع أصدقائها.

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