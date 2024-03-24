إرنست آند يونج: مصر تستعد لـ4 طروحات جديدة خلال العام الجاري

كشف تقرير أعدته مجموعة“إرنست آند يونج” عن الطروحات فى الشرق الأوسط، أن مصر تستعد لـ4 طروحات جديدة خلال العام الجارى فى قطاعات مختلفة، بدعم من زخم الطروحات المتوقع فى منطقة الشرق الأوسط التى من الممكن أن تشهد 29 طرحًا متوقعًا.

ويرى التقرير، أن تلك الطروحات المرتقبة ستكون لها دلالة إيجابية عن أداء السوق، بالإضافة إلى أن الحكومة تتطلع لبيع المزيد من الأصول، متوقعا أن يشهد مستقبل الطروحات فى مصر إقبالاً مرتفعا نتيجة للتطور فى تسريع عمليات الرقمنة، ووضع قوانين وقواعد واضحة، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الشفافية والحوكمة.

موضوعاتفاينانشيال تايمز:“تيك توك” و”يو إس ستيل” ليسا وجهين لعملة واحدة فلسطين: أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بغزة الاستثمار الأوروبي يوجه 125 مليون يورو للربط الكهربائي بين إكوادور وبيرو

وتوقع تقرير حصلت“البورصة” على نسخة منه أن تكون الريادة للطروحات فى المنطقة من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة فى حجم وعدد الطروحات المرتقبة.

ويرى أن النظرة العامة على الطروحات فى الشرق الأوسط خلال 2024 إيجابية، بالرغم من التحديات التى تواجهها المنطقة، إذ استطاع طرح مجموعة“إم بى سى” فى 8 يناير الماضى فى بورصة“تداول” فى المملكة السعودية، حصد 222 مليون دولار، وبينما حصد طرح“أفالون فارما” 437 مليون دولار.

وتابعت“إرنست آند يونج” أنه على خلفية المحاولات المستمرة لتهدئة التضخم، واحتماليات خفض معدلات الفائدة، فقد تشهد الطروحات المزيد من الإقبال خلال العام الجارى، إلا أن التقلبات السياسية الراهنة قد تعرقل من ثقة المستثمرين، وتحول دون حدوث ذلك، فالفيصل فى عام 2024 سيكون فى مدى تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والذى ينتظر السوق مجابهة التحديات لإحياء نشاط الطروحات من جديد.

وأوصت“إرنست يونج” الشركات والمستثمرين المهتمين بعمليات الطروحات أن ينتبهوا إلى التغيرات التى تتطرأ فى كل من معدلات التضخم وأسعار الفائدة والسيولة، مع النظر إلى سياسات وقوانين حكومات دول الطرح، والتقلبات الجيوسياسية، والأنشطة الاقتصادية الإصلاحية، بالإضافة إلى الخطة المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للدولة، وخططها لتوظيف التطورات التكنولوجية والذكاء الصناعى.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطروحات فى الشرق الوسط بلغ 48 طرحا خلال عام 2023 المنقضى، وسجلت الطروحات انخفاضا فى القيمة بنسبة 6.6% على أساس سنوى، لتبلغ قيمتها العام الماضى نحو 10.7 مليار دولار مرتكزة بشكل رئيسى نحو قطاعى الطاقة واللوجيستيات.

وبلغ عدد الطروحات خلال الربع الأخير من العام الماضى 19 طرحًا محققة عوائد بقيمة 4.9 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5% فى عدد الطروحات، و32% فى العوائد، مقارنة بالربع الأخير من 2022، وساهمت“أديس القابضة” بنسبة 25%، و”بيور هيلث القابضة” بنسبة 20% من إجمالى العوائد.

وأوضح التقرير أن المملكة السعودية وحدها استحوذت على نحو 14 طرحا خلال الربع الرابع من 2023، حيث كانت العوائد الأعلى من خلال طرح“أديس القابضة” بقيمة 1.2 مليار دولار، وطرح شركة“سال السعودية للخدمات اللوجيستية” بقيمة 0.7 مليار دولار فى سوق“تداول”، بينما كانت بقية الطروحات فى سوق نمو بقيمة 140 مليون دولار، واحتلت قطاعات الطاقة والنقل والصحة الصدارة فى عوائد الطروحات.

أضاف أن بورصة أبو ظبى استقبلت 3 طروحات خلال الربع الأخير من العام الماضى، متمثلة فى“بيور هيلث القابضة” بقيمة 987 مليون دولار، و”انفيست كورب” بقيمة 451 مليون دولار، والأخير“مجموعة فينكس” بقيمة 371 مليون دولار، بإجمالى عوائد 1.8 مليار دولار، بينما سجلت بورصة دبى طرحا واحدا بقيمة 315 مليون دولار.

وشهدت عمان أكبر طرح فى تاريخها حتى الآن فى بورصة مسقط من خلال طرح“أوكيو لشبكات الغاز” فى الربع الأخير من العام الماضى، حاصدًا عوائد بقيمة 772 مليون دولار.

وقال التقرير إن 3 بورصات فى المنطقة استطاعت أن تختم العام محققة نتائج إيجابية، وكانت البورصة المصرية الأعلى أداء فى المنطقة محققة عوائد بنسبة 70%، بينما حققت بورصة دبى عوائد بنسبة 21.7%، لتكون الأعلى فى منطقة الخليج، وحققت بورصة تداول فى المملكة السعودية عوائد بقيمة 13.5%.