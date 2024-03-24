إرنست آند يونج: مصر تستعد لـ4 طروحات جديدة خلال العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News) الحكومة تترقب مزيدًا من عمليات بيع الأصول خلال 2024
كشف تقرير أعدته مجموعة“إرنست آند يونج” عن الطروحات فى الشرق الأوسط، أن مصر تستعد لـ4 طروحات جديدة خلال العام الجارى فى قطاعات مختلفة، بدعم من زخم الطروحات المتوقع فى منطقة الشرق الأوسط التى من الممكن أن تشهد 29 طرحًا متوقعًا.
ويرى التقرير، أن تلك الطروحات المرتقبة ستكون لها دلالة إيجابية عن أداء السوق، بالإضافة إلى أن الحكومة تتطلع لبيع المزيد من الأصول، متوقعا أن يشهد مستقبل الطروحات فى مصر إقبالاً مرتفعا نتيجة للتطور فى تسريع عمليات الرقمنة، ووضع قوانين وقواعد واضحة، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الشفافية والحوكمة.
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وتوقع تقرير حصلت“البورصة” على نسخة منه أن تكون الريادة للطروحات فى المنطقة من نصيب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة فى حجم وعدد الطروحات المرتقبة.
ويرى أن النظرة العامة على الطروحات فى الشرق الأوسط خلال 2024 إيجابية، بالرغم من التحديات التى تواجهها المنطقة، إذ استطاع طرح مجموعة“إم بى سى” فى 8 يناير الماضى فى بورصة“تداول” فى المملكة السعودية، حصد 222 مليون دولار، وبينما حصد طرح“أفالون فارما” 437 مليون دولار.
وتابعت“إرنست آند يونج” أنه على خلفية المحاولات المستمرة لتهدئة التضخم، واحتماليات خفض معدلات الفائدة، فقد تشهد الطروحات المزيد من الإقبال خلال العام الجارى، إلا أن التقلبات السياسية الراهنة قد تعرقل من ثقة المستثمرين، وتحول دون حدوث ذلك، فالفيصل فى عام 2024 سيكون فى مدى تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، والذى ينتظر السوق مجابهة التحديات لإحياء نشاط الطروحات من جديد.
وأوصت“إرنست يونج” الشركات والمستثمرين المهتمين بعمليات الطروحات أن ينتبهوا إلى التغيرات التى تتطرأ فى كل من معدلات التضخم وأسعار الفائدة والسيولة، مع النظر إلى سياسات وقوانين حكومات دول الطرح، والتقلبات الجيوسياسية، والأنشطة الاقتصادية الإصلاحية، بالإضافة إلى الخطة المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للدولة، وخططها لتوظيف التطورات التكنولوجية والذكاء الصناعى.
وأشار التقرير إلى أن عدد الطروحات فى الشرق الوسط بلغ 48 طرحا خلال عام 2023 المنقضى، وسجلت الطروحات انخفاضا فى القيمة بنسبة 6.6% على أساس سنوى، لتبلغ قيمتها العام الماضى نحو 10.7 مليار دولار مرتكزة بشكل رئيسى نحو قطاعى الطاقة واللوجيستيات.
وبلغ عدد الطروحات خلال الربع الأخير من العام الماضى 19 طرحًا محققة عوائد بقيمة 4.9 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5% فى عدد الطروحات، و32% فى العوائد، مقارنة بالربع الأخير من 2022، وساهمت“أديس القابضة” بنسبة 25%، و”بيور هيلث القابضة” بنسبة 20% من إجمالى العوائد.
وأوضح التقرير أن المملكة السعودية وحدها استحوذت على نحو 14 طرحا خلال الربع الرابع من 2023، حيث كانت العوائد الأعلى من خلال طرح“أديس القابضة” بقيمة 1.2 مليار دولار، وطرح شركة“سال السعودية للخدمات اللوجيستية” بقيمة 0.7 مليار دولار فى سوق“تداول”، بينما كانت بقية الطروحات فى سوق نمو بقيمة 140 مليون دولار، واحتلت قطاعات الطاقة والنقل والصحة الصدارة فى عوائد الطروحات.
أضاف أن بورصة أبو ظبى استقبلت 3 طروحات خلال الربع الأخير من العام الماضى، متمثلة فى“بيور هيلث القابضة” بقيمة 987 مليون دولار، و”انفيست كورب” بقيمة 451 مليون دولار، والأخير“مجموعة فينكس” بقيمة 371 مليون دولار، بإجمالى عوائد 1.8 مليار دولار، بينما سجلت بورصة دبى طرحا واحدا بقيمة 315 مليون دولار.
وشهدت عمان أكبر طرح فى تاريخها حتى الآن فى بورصة مسقط من خلال طرح“أوكيو لشبكات الغاز” فى الربع الأخير من العام الماضى، حاصدًا عوائد بقيمة 772 مليون دولار.
وقال التقرير إن 3 بورصات فى المنطقة استطاعت أن تختم العام محققة نتائج إيجابية، وكانت البورصة المصرية الأعلى أداء فى المنطقة محققة عوائد بنسبة 70%، بينما حققت بورصة دبى عوائد بنسبة 21.7%، لتكون الأعلى فى منطقة الخليج، وحققت بورصة تداول فى المملكة السعودية عوائد بقيمة 13.5%.
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