إدارة خدمات المستثمرين بـالمالية تنهى 91% من الشكاوى

ردت الإدارة العامة لخدمات المستثمرين على1657 طلبًا لشركات مصرية وأجنبية، منذ إنشائها، بمعدل إنجاز 91% بحسب نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية.

وأوضحت لـ”البورصة” أن من بين تلك الطلبات 400 طلب لشركات تمثل 10 دول منها فرنسا وأمريكا وسويسرا والصين وكوريا الجنوبية وغيرها.

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وقالت إن وحدة دعم المستثمرين تحرص على ترويج الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر من خلال لقاءاتها مع ممثلى مجتمع الأعمال، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للاستثمارات الضخمة التى انعكست فى بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الاستثمارية، بما يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للإنتاج والتصدير.

ونوهت أن هناك قنوات اتصال مع مختلف الجهات المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والسفارات وغيرها.

وأكدت على تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمستثمرين فيما يتعلق بتيسيير الإجراءات وتذليل أى معوقات قد تواجههم فى نطاق عمل الوزارة والمصالح التابعة لها.

وأوضحت أن هناك آليات متعددة لتلقى طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التى تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر البريد الالكترونى المتاح على الموقع الرسمى لوزارة المالية وكذلك من خلال التواصل التليفونى أو التواصل المباشر مع فريق العمل بالإدارة العامة لخدمات المستثمرين.

وقالت إنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة بكافة السبل سواء الضرائب المصرية أو الجمارك أو الضرائب العقارية أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم.

وقالت لاشين إن مصر عليها بذل المزيد من الجهد لتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، ومنح الحوافز الضريبية وغير الضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.

وقالت لاشين إن الحكومة حرصت على تعزيز سياسات الحياد التنافسى بالسوق المصري بصدور القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى استحداث نظام ((مقاصة)) بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء لصالح الجهات الحكومية المختلفة.

كما تم إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات صديقة البيئة بحوافز عديدة بما فى ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التى تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم فى تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص.

ويضاف إلى ذلك برنامج دعم الصادرات، وتحفيز القطاع التصديرى وزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وإلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائى من التليفون المحمول المصنوع فى مصر، والإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20% أو 30%، وذلك لتشجيع صناعته محليًا.

كشفت لاشين أن الوحدة مستمرة فى عقد حوارات مجتمعية تستهدف المجتمع الاستثمارى حول كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة والارتباط به للتعرف على ملاحظاته وأفكاره وأخذها فى الاعتبار، والمشاركة مع الجهات المختصة فى وضع وصياغة التشريعات والإجراءات والقرارات التى من شأنها أن تؤثر على مناخ الاستثمار وتحسين الصورة الذهنية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.