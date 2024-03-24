تداول كونكريت فاشون وجيتكس للاستثمارات فى البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ اليوم الأحد التداول على أسهم شركتى كونكريت فاشون جروب وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بعد التقسيم الأفقى لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات.

و”جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية” منقسمة من“العرفة للاستثمارات والاستشارات” وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى نوفمبر الماضى الذى وافق على انقسام الشركة انقساما أفقيا لتتحول إلى كونكريت فاشون جروب.

موضوعاتالتذبذب يسيطر على تداولات البورصة فى مستهل الأسبوع مشتريات المصريين تقود البورصة للصعود في الختام “ڤاليو” تنهي الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه

ويبلغ رأسمال شركة جيتكس المصدر 16.929 مليون دولار مقسم على عدد 470,250 مليون سهم لتصبح القيمة الأسمية للسهم الواحد 3.6 سنت.

وتعمل شركة جيتكس فى مجالات متعددة فى صناعة الغزل والنسيج والأقمشة من خلال شركه جولدن تكس للأصواف واحدة من أقدم الشركات فى مجال صناعة الصوف بحجم صادرات أكثر من 70% من إجمالى مبيعات الشركة ، بالإضافة إلى مجال التجزئة من خلال المجموعة الانجليزية بيرد والتى تعمل من خلال محفظة من العلامات التجارية العاملة فى المملكة المتحدة فى متاجر التجزئة المباشرة الأونلاين.

وتمتلك شركة جيتكس استثمارات استراتيجية فى مجال الاستثمار العقارى من خلال شركه العرفة للاستثمار العقارى والتى تضم محفظة من الأراضى غير المستغلة ومجال الخدمات المالية من خلال شركه إف. سي. تريدنج فى مركز دبى للسلع المتعددة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الشركة المجمعة خلال السنة المالية الأولى نحو 3 مليارات جنيه.

وقامت الشركة القاسمة كونكريت فاشون جروب بتعيين مجلس إدارة مستقل متمثل فى حسن الخطيب عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى، ومحمد طلعت نائب العضو المنتدب، وسيتولى رئاسة مجلس الإدارة ماريا لويزا تشيكونيانى صاحبة الخبرة الطويلة فى المؤسسات المالية الأوروبية، وسيضم مجلس الإدارة هانى برزى رئيس شركة إيديتا.

وقال محمد طلعت نائب العضو المنتدب لشركة كونكريت فاشون جروب إن الانقسام يهدف إلى تركيز كونكريت فاشون جروب على العلامة التجارية فى الأزياء كونكريت فيما يخص الحجم والنمو السريع فى السوق المحلية والصادرات، مما يعكس القدرة التنافسية الجديدة من حيث التكلفة لمصر كمركز تصنيع دولى بعد تعويم الجنيه.

وقال محمد مرسى نائب العضو المنتدب لشركة جيتكس، إن بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية يعكس الخطط الطموحة لزيادة حجم الأعمال فى المدى القصير والمتوسط لتعزيز تواجد الشركة فى الأسواق العالمية و استغلال الميزة التنافسية لها من خلال استراتيجية متكاملة فى قطاعات الأعمال الصناعية و التجارية من خلال شركة جولدن تكس للأصواف و شركة بيرد جروب الناشطة فى المملكة المتحدة.

ومن جانبه قال علاء عرفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب“افتخر بولادة شركة جديدة مثل شركة جيتكس تحت قيادة إدارة ذات كفاءة عالية واحترافية ونتطلع لزيادة استثمارات الشركة سواء فى مجال صناعة الغزل والنسيج والأقمشة لزياده الصادرات من خلال زياده الاستثمار فى الابتكار والبحث العلمى والتطور التكنولوجى أو فى مجال التجزئة فى المملكة المتحدة”.

وقال أمين أباظة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة جيتكس، بعد إتمام عملية الانقسام لدى ثقه كبيرة فى تعزيز استثمارات الشركة، وتحقيق رؤية المجموعة المستقبلية بهدف زيادة الربحية وتعزيز حقوق المساهمين.