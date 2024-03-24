تداول كونكريت فاشون وجيتكس للاستثمارات فى البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ اليوم الأحد التداول على أسهم شركتى كونكريت فاشون جروب وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بعد التقسيم الأفقى لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات.
و”جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية” منقسمة من“العرفة للاستثمارات والاستشارات” وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى نوفمبر الماضى الذى وافق على انقسام الشركة انقساما أفقيا لتتحول إلى كونكريت فاشون جروب.
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ويبلغ رأسمال شركة جيتكس المصدر 16.929 مليون دولار مقسم على عدد 470,250 مليون سهم لتصبح القيمة الأسمية للسهم الواحد 3.6 سنت.
وتعمل شركة جيتكس فى مجالات متعددة فى صناعة الغزل والنسيج والأقمشة من خلال شركه جولدن تكس للأصواف واحدة من أقدم الشركات فى مجال صناعة الصوف بحجم صادرات أكثر من 70% من إجمالى مبيعات الشركة ، بالإضافة إلى مجال التجزئة من خلال المجموعة الانجليزية بيرد والتى تعمل من خلال محفظة من العلامات التجارية العاملة فى المملكة المتحدة فى متاجر التجزئة المباشرة الأونلاين.
وتمتلك شركة جيتكس استثمارات استراتيجية فى مجال الاستثمار العقارى من خلال شركه العرفة للاستثمار العقارى والتى تضم محفظة من الأراضى غير المستغلة ومجال الخدمات المالية من خلال شركه إف. سي. تريدنج فى مركز دبى للسلع المتعددة.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الشركة المجمعة خلال السنة المالية الأولى نحو 3 مليارات جنيه.
وقامت الشركة القاسمة كونكريت فاشون جروب بتعيين مجلس إدارة مستقل متمثل فى حسن الخطيب عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى، ومحمد طلعت نائب العضو المنتدب، وسيتولى رئاسة مجلس الإدارة ماريا لويزا تشيكونيانى صاحبة الخبرة الطويلة فى المؤسسات المالية الأوروبية، وسيضم مجلس الإدارة هانى برزى رئيس شركة إيديتا.
وقال محمد طلعت نائب العضو المنتدب لشركة كونكريت فاشون جروب إن الانقسام يهدف إلى تركيز كونكريت فاشون جروب على العلامة التجارية فى الأزياء كونكريت فيما يخص الحجم والنمو السريع فى السوق المحلية والصادرات، مما يعكس القدرة التنافسية الجديدة من حيث التكلفة لمصر كمركز تصنيع دولى بعد تعويم الجنيه.
وقال محمد مرسى نائب العضو المنتدب لشركة جيتكس، إن بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية يعكس الخطط الطموحة لزيادة حجم الأعمال فى المدى القصير والمتوسط لتعزيز تواجد الشركة فى الأسواق العالمية و استغلال الميزة التنافسية لها من خلال استراتيجية متكاملة فى قطاعات الأعمال الصناعية و التجارية من خلال شركة جولدن تكس للأصواف و شركة بيرد جروب الناشطة فى المملكة المتحدة.
ومن جانبه قال علاء عرفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب“افتخر بولادة شركة جديدة مثل شركة جيتكس تحت قيادة إدارة ذات كفاءة عالية واحترافية ونتطلع لزيادة استثمارات الشركة سواء فى مجال صناعة الغزل والنسيج والأقمشة لزياده الصادرات من خلال زياده الاستثمار فى الابتكار والبحث العلمى والتطور التكنولوجى أو فى مجال التجزئة فى المملكة المتحدة”.
وقال أمين أباظة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة جيتكس، بعد إتمام عملية الانقسام لدى ثقه كبيرة فى تعزيز استثمارات الشركة، وتحقيق رؤية المجموعة المستقبلية بهدف زيادة الربحية وتعزيز حقوق المساهمين.
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