ماجيك لاند الحكير تستهدف رفع نسبة تشغيل تانزا إلى 80% بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمود جابر، الرئيس التنفيذى لشركة ماجيك لاند الحكير، إنه من المستهدف تشغيل مشروع“تانزا” بنسبة 80% بنهاية العام الجارى، على أن يتم الانتهاء من تشغيله بالكامل خلال 2025.
وأضاف جابر، أن الشركة تدرس إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة ضمن خطتها التوسعية، لافتا إلى أنها ستضخ استثمارات إجمالية بقيمة 1.1 مليار جنيه فى تطوير مشروع“تانزا” الذى يقع على مساحة إجمالية 170 ألف متر مربع.
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يذكر أن التعاون بين الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ومجموعة الحكير تم من خلال عقد بيع حق انتفاع المنطقة الترفيهية“ماجيك لاند” بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لشركة الحكير للاستثمار والتنمية.
وأشار جابر إلى افتتاح عروض الدولفين الشهر الحالى بالشراكة مع شركة دولفينا للمشاريع السياحية والترفيهية، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع العلامات التجارية الكبرى فى مجال المطاعم والألعاب، بما يلبى احتياجات الأسرة المصرية، وحتى تتناسب المدينة الترفيهية مع جميع الأعمار وليس صغار السن فقط.
وأوضح أن المشروع ترفيهى تجارى متكامل يتواكب مع خطط التنمية السياحية التى تشهدها مصر حاليًا.
وقال إن المشروع يتضمن 7 مناطق ترفيهية تشمل منطقة المغامرات، ومنطقة التسابق، ومنطقة الألعاب الرياضية، ومنطقة الغابة، ومنطقة السينما والمسرح، ومنطقة الأطفال، والدولفيناريوم.
يُذكر أن مجموعة الحكير القابضة هى مجموعة سعودية أنشئت فى 1965 وتعمل فى مجال السياحة والترفيه، وتمتلك 67 مدينة ترفيهية فى السعودية والإمارات والهند ومصر.
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