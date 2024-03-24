ماجيك لاند الحكير تستهدف رفع نسبة تشغيل تانزا إلى 80% بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمود جابر، الرئيس التنفيذى لشركة ماجيك لاند الحكير، إنه من المستهدف تشغيل مشروع“تانزا” بنسبة 80% بنهاية العام الجارى، على أن يتم الانتهاء من تشغيله بالكامل خلال 2025.

وأضاف جابر، أن الشركة تدرس إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة ضمن خطتها التوسعية، لافتا إلى أنها ستضخ استثمارات إجمالية بقيمة 1.1 مليار جنيه فى تطوير مشروع“تانزا” الذى يقع على مساحة إجمالية 170 ألف متر مربع.

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يذكر أن التعاون بين الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ومجموعة الحكير تم من خلال عقد بيع حق انتفاع المنطقة الترفيهية“ماجيك لاند” بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لشركة الحكير للاستثمار والتنمية.

وأشار جابر إلى افتتاح عروض الدولفين الشهر الحالى بالشراكة مع شركة دولفينا للمشاريع السياحية والترفيهية، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع العلامات التجارية الكبرى فى مجال المطاعم والألعاب، بما يلبى احتياجات الأسرة المصرية، وحتى تتناسب المدينة الترفيهية مع جميع الأعمار وليس صغار السن فقط.

وأوضح أن المشروع ترفيهى تجارى متكامل يتواكب مع خطط التنمية السياحية التى تشهدها مصر حاليًا.

وقال إن المشروع يتضمن 7 مناطق ترفيهية تشمل منطقة المغامرات، ومنطقة التسابق، ومنطقة الألعاب الرياضية، ومنطقة الغابة، ومنطقة السينما والمسرح، ومنطقة الأطفال، والدولفيناريوم.

يُذكر أن مجموعة الحكير القابضة هى مجموعة سعودية أنشئت فى 1965 وتعمل فى مجال السياحة والترفيه، وتمتلك 67 مدينة ترفيهية فى السعودية والإمارات والهند ومصر.