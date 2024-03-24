((قرضى)) تستهدف الوصول بمحفظتها إلى مليار جنيه العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالنبى: نعمل على زيادة رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار جنيه
تستهدف شركة قرضى الوصول بحجم محفظتها التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ((SMEs))لأكثر من مليار جنيه جنيه خلال العام الجارى، مقابل 400 مليون جنيه حاليًا، وفق ما قاله عبدالعزيز عبد النبى مؤسس شركة قرضى.
وأضاف عبدالنبى لـ((البورصة))، أن الشركة لديها نحو 1800 عميل حاليًا على المنصة، إلى جانب زيادة التواجد فى فروع البريد حتى باتت متواجدة فى 8 فروع على أن ترتفع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 12 فرعًا.
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وتابع أن الشركة تعمل على زيادة رأسمالها فى الوقت الحالى إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.050 مليار جنيه.
وأوضح أن نشاط“قرضى” قائم على العمل وسيطا فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتخصيم.
وأشار إلى أن أبرز مساهمى الشركة هم: صندوق سنابل الصندوق التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، إلى جانب صندوق 500 جلوبال الأمريكي، وأحد مساهمى الصندوق بشخصه، وعدد من المستثمرين السعوديين.
و((قرضى)) هى شركة ناشئة تأسست فى 2022 على يد كل من عبد العزيز عبد النبى وآسر يحيى وتامر المانسترلى، وتعمل على تسهيل حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على قروض من المؤسسات التمويلية بالإضافة الى أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى.
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