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((قرضى)) تستهدف الوصول بمحفظتها إلى مليار جنيه العام الجارى

3/24/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عبدالنبى: نعمل على زيادة رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار جنيه

تستهدف شركة قرضى الوصول بحجم محفظتها التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ((SMEs))لأكثر من مليار جنيه جنيه خلال العام الجارى، مقابل 400 مليون جنيه حاليًا، وفق ما قاله عبدالعزيز عبد النبى مؤسس شركة قرضى.

وأضاف عبدالنبى لـ((البورصة))، أن الشركة لديها نحو 1800 عميل حاليًا على المنصة، إلى جانب زيادة التواجد فى فروع البريد حتى باتت متواجدة فى 8 فروع على أن ترتفع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 12 فرعًا.

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وتابع أن الشركة تعمل على زيادة رأسمالها فى الوقت الحالى إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.050 مليار جنيه.

وأوضح أن نشاط“قرضى” قائم على العمل وسيطا فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتخصيم.

وأشار إلى أن أبرز مساهمى الشركة هم: صندوق سنابل الصندوق التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، إلى جانب صندوق 500 جلوبال الأمريكي، وأحد مساهمى الصندوق بشخصه، وعدد من المستثمرين السعوديين.

و((قرضى)) هى شركة ناشئة تأسست فى 2022 على يد كل من عبد العزيز عبد النبى وآسر يحيى وتامر المانسترلى، وتعمل على تسهيل حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على قروض من المؤسسات التمويلية بالإضافة الى أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى.

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