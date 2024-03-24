((القابضة الكيماوية)) تبدأ أعمال تصفية ((راكتا)) بحصر الأصول الأسبوع الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تبدأ لجنة تصفية شركة العامة لصناعة الورق راكتا، الأسبوع الجارى فى أعمالها التى كلفتها بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،“المساهم الرئيسي” باجتماع الجمعية العمومية نهاية الأسبوع الماضى.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ”البورصة”، ستبدأ الشركة خلال الأسبوع الجارى، جرد وحصر كافة الأصول عن طريق لجنة التصفية، التى كلفتها الشركة القابضة بالبدء فى عملها عقب عدم نجاحها فى التوصل لمستثمرين يمكنهم الدخول فى زيادة رأس مال الشركة وتنفيذ خطة تطويرها.

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وعينت الشركة القابضة، أيمن رمضان عبده مصفياً لشركة“راكتا” ويعاونه أشرف الحسينى، للاشتراك مع الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتباراً من آخر مركز مالى مدقق من مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات فى 31 ديسمبر 2023.

وبحسب إفصاح الشركة قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق“راكتا”، فى سبتمبر الماضى استمرار عمل الشركة لحين التوصل لمستثمر يمكنه المشاركة فى تطوير الشركة، على أن تتم إعادة النظر فى الأمر خلال الجمعية العامة التالية والتى انعقدت الأسبوع الماضى بعد تراكم الخسائر المرحلة وتخطيها أكثر من نصف رأس المال وحقوق المساهمين.

وتنص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه“إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها”.

ويبلغ رأس مال شركة راكتا المصدر نحو 150 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى فقط نحو 51.7 مليون جنيه، والتى شملت فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 40.3 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر للعام السابق بلغت قيمتها نحو 90.79 مليون جنيه بانخفاض بلغ قيمته 39 مليون جنيه.

وبذلك يتخطى إجمالى الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة، لنحو 881.3 مليون جنيه بمعدل 154.7% من حقوق المساهمين، وفقًا لإفصاح الشركة.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 80.3% من أسهم شركة راكتا، وتعد باقى الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.

وكلفت الشركة القابضة شركة الاستشارات الهندية“سى تو سى” بإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الإنتاج، وانتهت الشركة من إعداد الدراسات اللازمة لخطوط الإنتاج وقدمت تقريرها النهائى خلال العام الماضى.

وتم وقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقاً لدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة“سى تو سى”.

ونص تقرير الشركة الهندية على توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طنا يوميًا، وتوريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة إنتاجية 220 طنًا يوميًا.

وبحسب تقرير الشركة الهندية تبلغ تكلفة تطوير الشركة نحو 180 مليون دولار، عن طريق إعادة تأهيل وتطوير الآلات والمعدات، واستيراد 3 خطوط إنتاج جديدة.