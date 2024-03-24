((القابضة الكيماوية)) تبدأ أعمال تصفية ((راكتا)) بحصر الأصول الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبدأ لجنة تصفية شركة العامة لصناعة الورق راكتا، الأسبوع الجارى فى أعمالها التى كلفتها بها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،“المساهم الرئيسي” باجتماع الجمعية العمومية نهاية الأسبوع الماضى.
وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ”البورصة”، ستبدأ الشركة خلال الأسبوع الجارى، جرد وحصر كافة الأصول عن طريق لجنة التصفية، التى كلفتها الشركة القابضة بالبدء فى عملها عقب عدم نجاحها فى التوصل لمستثمرين يمكنهم الدخول فى زيادة رأس مال الشركة وتنفيذ خطة تطويرها.
موضوعات متعلقة
“زيلا كابيتال” يستهدف التوسع فى السعودية والإمارات خلال 2024 ((كومباس)) تؤسس شركة إدارة مع ((سى آى)) لإطلاق صندوق C3 للاستثمار بالأسهم “الشراء الموحد” تخطط للانتهاء من مشروع المخازن الاستراتيجية بحلول 2025
وعينت الشركة القابضة، أيمن رمضان عبده مصفياً لشركة“راكتا” ويعاونه أشرف الحسينى، للاشتراك مع الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتباراً من آخر مركز مالى مدقق من مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات فى 31 ديسمبر 2023.
وبحسب إفصاح الشركة قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق“راكتا”، فى سبتمبر الماضى استمرار عمل الشركة لحين التوصل لمستثمر يمكنه المشاركة فى تطوير الشركة، على أن تتم إعادة النظر فى الأمر خلال الجمعية العامة التالية والتى انعقدت الأسبوع الماضى بعد تراكم الخسائر المرحلة وتخطيها أكثر من نصف رأس المال وحقوق المساهمين.
وتنص المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه“إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها”.
ويبلغ رأس مال شركة راكتا المصدر نحو 150 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى فقط نحو 51.7 مليون جنيه، والتى شملت فوائد القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بقيمة 40.3 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر للعام السابق بلغت قيمتها نحو 90.79 مليون جنيه بانخفاض بلغ قيمته 39 مليون جنيه.
وبذلك يتخطى إجمالى الخسائر المرحلة من الأعوام السابقة، لنحو 881.3 مليون جنيه بمعدل 154.7% من حقوق المساهمين، وفقًا لإفصاح الشركة.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 80.3% من أسهم شركة راكتا، وتعد باقى الأسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.
وكلفت الشركة القابضة شركة الاستشارات الهندية“سى تو سى” بإعداد دراسة الجدوى الفنية والمالية لخطوط الإنتاج، وانتهت الشركة من إعداد الدراسات اللازمة لخطوط الإنتاج وقدمت تقريرها النهائى خلال العام الماضى.
وتم وقف إنتاج الشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقاً لدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة“سى تو سى”.
ونص تقرير الشركة الهندية على توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طنا يوميًا، وتوريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة إنتاجية 220 طنًا يوميًا.
وبحسب تقرير الشركة الهندية تبلغ تكلفة تطوير الشركة نحو 180 مليون دولار، عن طريق إعادة تأهيل وتطوير الآلات والمعدات، واستيراد 3 خطوط إنتاج جديدة.
MENAFN24032024000202011048ID1108016249