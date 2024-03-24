الشراء الموحد تخطط للانتهاء من مشروع المخازن الاستراتيجية بحلول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للانتهاء من مشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بحلول 2025.
وقال هشام بدر، نائب رئيس الهيئة، إن الطاقة الاستيعابية للمخازن الست تبلغ 195 ألف بالتة وتقع فى محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وقنا والمنيا والإسماعيلية.
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أضاف بدر لـ”البورصة” أن محافظة القاهرة تستحوذ على 80 ألف بالتة لأنها مركز استراتيجى.
ويهدف إنشاء هذه المراكز تحقيق توزيع عادل متكافئ للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع محافظات الجمهورية ووضع نظام لوجستى متكامل يبدأ من استلام الأدوية -بما فى ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية- ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن، حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
وشهد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يونيو الماضى مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة المصرية، مُمثلة فى“هيئة التسليح للقوات المسلحة” نيابة عن“شركة المخازن الاستراتيجية”، وتحالف“أوراسكوم وايتز”، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.
وتبلغ مساحة المشروع 96 فدانًا، وباستطاعته تداول أكثر من 30 ألف صنف مختلف داخل السلسلة.
ويصل معدل الأداء اليومى 700 بالِتّة ويمكن تحقيق معدل أداء فى الأزمات يتيح توزيع 80 ألف بالِتّة على مستوى الجمهورية فى 6 اسابيع فقط.
وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد فى بيان سابق إنه تم إنشاء“شركة المخازن الاستراتيجية” بالشراكة بين“الهيئة” و”صندوق مصر السيادى”، و”جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة” لإنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية موزعة جغرافيا فى 6 محافظات.
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