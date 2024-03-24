الشراء الموحد تخطط للانتهاء من مشروع المخازن الاستراتيجية بحلول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للانتهاء من مشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بحلول 2025.

وقال هشام بدر، نائب رئيس الهيئة، إن الطاقة الاستيعابية للمخازن الست تبلغ 195 ألف بالتة وتقع فى محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وقنا والمنيا والإسماعيلية.

موضوعات“زيلا كابيتال” يستهدف التوسع فى السعودية والإمارات خلال 2024 ((كومباس)) تؤسس شركة إدارة مع ((سى آى)) لإطلاق صندوق C3 للاستثمار بالأسهم ((القابضة الكيماوية)) تبدأ أعمال تصفية ((راكتا)) بحصر الأصول الأسبوع الجارى

أضاف بدر لـ”البورصة” أن محافظة القاهرة تستحوذ على 80 ألف بالتة لأنها مركز استراتيجى.

ويهدف إنشاء هذه المراكز تحقيق توزيع عادل متكافئ للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع محافظات الجمهورية ووضع نظام لوجستى متكامل يبدأ من استلام الأدوية -بما فى ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية- ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن، حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وشهد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يونيو الماضى مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة المصرية، مُمثلة فى“هيئة التسليح للقوات المسلحة” نيابة عن“شركة المخازن الاستراتيجية”، وتحالف“أوراسكوم وايتز”، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

وتبلغ مساحة المشروع 96 فدانًا، وباستطاعته تداول أكثر من 30 ألف صنف مختلف داخل السلسلة.

ويصل معدل الأداء اليومى 700 بالِتّة ويمكن تحقيق معدل أداء فى الأزمات يتيح توزيع 80 ألف بالِتّة على مستوى الجمهورية فى 6 اسابيع فقط.

وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد فى بيان سابق إنه تم إنشاء“شركة المخازن الاستراتيجية” بالشراكة بين“الهيئة” و”صندوق مصر السيادى”، و”جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة” لإنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية موزعة جغرافيا فى 6 محافظات.