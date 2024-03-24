((كومباس)) تؤسس شركة إدارة مع ((سى آى)) لإطلاق صندوق C3 للاستثمار بالأسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالرحمن: نستهدف حصص تتراوح بين 10 و33% من الأسهم المقيدة
كشف طارق عبدالرحمن الشريك التنفيذى بشركة كومباس كابيتال، عن أن الشركة بصدد إطلاق صندوق C3 للاستثمار فى الأسهم بالتعاون مع بنك الاستثمار سى آى كابيتال فى منتصف مايو المقبل، مرجحًا أن يحصد الصندوق موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى غضون أسبوع.
وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات لـ((البورصة))، أن“كومباس كابيتال” قامت بتأسيس شركة إدارة باسم C3 بالمناصفة بينها وبين“سى آى كابتيال” لتتولى مهام إدارة الصندوق.
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وقال إن الإغلاق الأولى يستهدف جمع مليارى جنيه، على أن يصل فى الإغلاق الثانى إلى نحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى جمع تعهدات للاكتتاب فى الإغلاق الأولى من أكثر من 10 مؤسسات وبنوك.
وتابع أن السياسة الاستثمارية للصندوق تتمثل فى الاستثمار بحصص تتراوح بين 10 و33% فى أسهم شركات مدرجة بالبورصة، حتى تتيح إمكانية التواجد فى عضوية مجالس الإدارة والمشاركة فى اتخاذ القرارات.
ونشرت ((البورصة)) فى نهاية فبراير من العام الماضى عن عزم شركة كومباس كابيتال بالتعاون مع سى آى كابيتال إطلاق صندوق استثمار بالأسهم المقيدة بحجم مستهدف مليارى جنيه.
وتستهدف شركة“كومباس” زيادة رأسمال شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لها، ليصل إلى نحو 400 مليون جنيه، مع إضافة 3 أو 4 مشروعات سنوياً لمحفظة الشركة، منها الأصول اللوجستية بجانب الإدارية والتجارية.
وفى يوليو من عام 2018 استحوذت شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، على شركة بنيان للتنمية والتجارة بهدف إنشاء منصة استثمار عقارى تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد من الإيجار.
وتخطط كومباس أيضًا لتحويل شركة بنيان للتنمية والتجارة إلى صندوق استثمار عقارى وفقا للقانون رقم 59 لسنة 1992، موضحا أنها عندما استحوذت عليها كانت شركة مساهمة تتبع قانون رقم 159 لسنة 1981، وهو أيضا نفس آلية عمل الصندوق العقارى.
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