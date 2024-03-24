((كومباس)) تؤسس شركة إدارة مع ((سى آى)) لإطلاق صندوق C3 للاستثمار بالأسهم

كشف طارق عبدالرحمن الشريك التنفيذى بشركة كومباس كابيتال، عن أن الشركة بصدد إطلاق صندوق C3 للاستثمار فى الأسهم بالتعاون مع بنك الاستثمار سى آى كابيتال فى منتصف مايو المقبل، مرجحًا أن يحصد الصندوق موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى غضون أسبوع.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات لـ((البورصة))، أن“كومباس كابيتال” قامت بتأسيس شركة إدارة باسم C3 بالمناصفة بينها وبين“سى آى كابتيال” لتتولى مهام إدارة الصندوق.

موضوعات“الشراء الموحد” تخطط للانتهاء من مشروع المخازن الاستراتيجية بحلول 2025 ((القابضة الكيماوية)) تبدأ أعمال تصفية ((راكتا)) بحصر الأصول الأسبوع الجارى ((قرضى)) تستهدف الوصول بمحفظتها إلى مليار جنيه العام الجارى

وقال إن الإغلاق الأولى يستهدف جمع مليارى جنيه، على أن يصل فى الإغلاق الثانى إلى نحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى جمع تعهدات للاكتتاب فى الإغلاق الأولى من أكثر من 10 مؤسسات وبنوك.

وتابع أن السياسة الاستثمارية للصندوق تتمثل فى الاستثمار بحصص تتراوح بين 10 و33% فى أسهم شركات مدرجة بالبورصة، حتى تتيح إمكانية التواجد فى عضوية مجالس الإدارة والمشاركة فى اتخاذ القرارات.

ونشرت ((البورصة)) فى نهاية فبراير من العام الماضى عن عزم شركة كومباس كابيتال بالتعاون مع سى آى كابيتال إطلاق صندوق استثمار بالأسهم المقيدة بحجم مستهدف مليارى جنيه.

وتستهدف شركة“كومباس” زيادة رأسمال شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لها، ليصل إلى نحو 400 مليون جنيه، مع إضافة 3 أو 4 مشروعات سنوياً لمحفظة الشركة، منها الأصول اللوجستية بجانب الإدارية والتجارية.

وفى يوليو من عام 2018 استحوذت شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، على شركة بنيان للتنمية والتجارة بهدف إنشاء منصة استثمار عقارى تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد من الإيجار.

وتخطط كومباس أيضًا لتحويل شركة بنيان للتنمية والتجارة إلى صندوق استثمار عقارى وفقا للقانون رقم 59 لسنة 1992، موضحا أنها عندما استحوذت عليها كانت شركة مساهمة تتبع قانون رقم 159 لسنة 1981، وهو أيضا نفس آلية عمل الصندوق العقارى.



