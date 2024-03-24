السفير الفرنسي بالقاهرة: نأمل عودة استقرار الأوضاع في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News) شوفالييه: قناة السويس هامة لحركة الشحن البحري الفرنسى
قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة إن قناة السويس تعد حلقة وصل أساسية لخدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وركنا رئيسيا لتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.
أضاف شوفالييه أن المستقبل يحمل فرصا واعدة للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس التي تأتي على قمة أولويات أجندة العمل خلال الفترة المقبلة ضمن جهود تعزيز التعاون الفرنسي المصري.
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وعقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعا اليوم مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك.
وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن أمله في استقرار الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وعودة انتظام سلاسل الإمداد العالمية إلى ماكانت عليه قبل توترات الأوضاع في المنطقة.
وأكد على أهمية قناة السويس لحركة الشحن البحري الفرنسي، وحرص الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM على استمرار العبور من قناة السويس.
وتعد تلك الزيارة هى الزيارة الرسمية الأولى للسفير إيريك شوفالييه لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيرا لدولة فرنسا بالقاهرة.
ومن جانبه أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التقارب الاقتصادي والثقافي بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية.
وتابع ربيع أن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية طموحة للتطوير من خلال تبني حزمة من المشروعات القائمة على توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة بترسانات وشركات الهيئة، واستحداث خدمات بحرية جديدة لتلبية متطلبات السفن العابرة، علاوة على قيامها بتطوير مراين اليخوت التابعة لها في مدن القناة الثلاث ضمن خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت.
وخلال جولته بمارينا اليخوت بالإسماعيلية، أبدى السفير الفرنسي بالقاهرة إعجابه بتصميم المارينا الذي يسمح بزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 100 يخت تقريبا، مشيدا بتنوع الخدمات المقدمة من خلالها وما تحظى به من موقع متميز في منتصف القناة.
كما أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة بمشروع متحف قناة السويس الذي يعد منارة ثقافية للتعريف بتاريخ ومراحل تطور القناة والتعريف بدورها في خدمة حركة التجارة العالمية.
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