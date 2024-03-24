رئيس الوزراء الصيني يقلل من جدية المخاطر الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) قلّل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من جديّة مخاوف المستثمرين بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد، قائلاً إن بكين تكثف دعمها السياسي لتحفيز النمو، كما أن المخاطر البنيوية تتم معالجتها.

اعتبر لي خلال خطاب رئيسي في منتدى التنمية الصيني يوم الأحد، أنه لا يزال هناك مجال كبير لتيسير سياسات الاقتصاد الكلي، لأن نمو أسعار المستهلكين“منخفض نسبياً”، كما أن مستوى ديون الحكومة المركزية ليس مرتفعاً.

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أضاف أن الطلب الإجمالي للصين“لا يزال غير كافٍ”.

وفي حين أقر لي بأن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر في قطاع العقارات في الصين وديون الحكومات المحلية، إلا أنه رأى“أن بعض الصعوبات والمشاكل ليست خطيرة كما يظن الناس”.

وتابع أن الخطوات المتخذة للحد من المخاطر في تلك المجالات أظهرت تطوراً إيجابياً.

الانكماش وتراجع الثقة

أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن بداية قوية لعام 2024، إذ تجاوز نمو الصادرات والإنتاج الصناعي والاستثمار، التوقعات.

أدى ذلك إلى الحد من إلحاح السلطات على اتخاذ إجراءات تحفيزية على المدى القصير، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم السياسي للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي الطموح البالغ حوالي 5% هذا العام.

تواجه التوقعات على المدى الطويل عدداً من التحديات، بما في ذلك خطر الانكماش الذي لم تشهده البلاد منذ التسعينيات، والتراجع الممتد للنشاط العقاري، وانخفاض الثقة بين المستثمرين الأجانب.

وانخفض الاستثمار المباشر الجديد للشركات الأجنبية في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً في عام 2023، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى، ما دفع كبار المسؤولين إلى التعهد بالتركيز على تعزيز الاستثمارات الأجنبية هذا العام.

إجراءات تحفيزية

من المقرر أن يشارك رؤساء تنفيذيون لشركات كبرى، بما في ذلك تيم كوك من شركة“أبل”، وألبرت بورلا من شركة“فايزر”، وراج سوبرامانيام من شركة“فيديكس”، في حلقات النقاش.

وفي حين يعقد رؤساء الوزراء الصينيون عادةً اجتماعاً مع كبار رجال الأعمال في المنتدى، فقد يتم كسر التقليد الذي استمر عقدين من الزمن هذا العام، إذ ذكرت“وول ستريت جورنال” أن الرئيس شي جين بينغ قد يجتمع بدلاً من ذلك مع قادة الشركات بعد الحدث.

سلط لي الضوء على العديد من الإجراءات التي تخطط الحكومة لاتخاذها لدعم الطلب المحلي هذا العام.

تشمل الإجراءات تقليل الحواجز أمام السوق المحلية الموحدة، ومنح الإقامة الحضرية للأشخاص الذين انتقلوا إلى المدن من الريف، فضلاً عن حملة لتشجيع المستهلكين والشركات على استبدال السلع والمعدات القديمة.

شدد أيضاً على تركيز الصين على تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيات المتقدمة، قائلاً إن محركات النمو الجديدة تعززت، وزادت حصة الصناعات الاستراتيجية الناشئة في الاقتصاد الكلي على مدى العقد الماضي.

وأكد مجدداً أن البلاد لا تسعى إلى النمو على المدى القصير على حساب تراكم المخاطر على المدى الطويل.

لم يوضح لي كيف يمكن تعزيز السياسات، بخلاف الخطوط العريضة لما تم الإعلان عنه في الجلسات البرلمانية السنوية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت تحفيزاً مالياً أقوى بعض الشيء.

إلى ذلك، أكد أن البلاد ستواصل الضغط من أجل تقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية، بعد توجيه البنوك لخفض السعر المرجعي للقروض العقارية بمقدار قياسي الشهر الماضي.

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