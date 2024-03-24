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زيلا كابيتال يستهدف التوسع فى السعودية والإمارات خلال 2024

3/24/2024 11:20:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن البنك يستهدف التوسع فى السوق السعودى والسوق الإماراتى خلال العام الجارى.

وأصاف الشنيطى، خلال سحور جمعية خبراء الاستثمار المباشر، إن“زيلا كابيتال” انتهى من تأسيس شركة إدارة محافظ مالية فى السعودية بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية فى المملكة.

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وأوضح أن حجم الاستثمارات المستهدف جذبها لإدارتها عبر تلك المحافظ يبلغ 300 مليون دولار بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن السوق المصرى مع المستجدات الخاصة بالعوائد الدولارية أصبح يمثل فرصة واعدة للاستثمار.

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