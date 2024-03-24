زيلا كابيتال يستهدف التوسع فى السعودية والإمارات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن البنك يستهدف التوسع فى السوق السعودى والسوق الإماراتى خلال العام الجارى.
وأصاف الشنيطى، خلال سحور جمعية خبراء الاستثمار المباشر، إن“زيلا كابيتال” انتهى من تأسيس شركة إدارة محافظ مالية فى السعودية بالشراكة مع إحدى المؤسسات المالية فى المملكة.
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وأوضح أن حجم الاستثمارات المستهدف جذبها لإدارتها عبر تلك المحافظ يبلغ 300 مليون دولار بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن السوق المصرى مع المستجدات الخاصة بالعوائد الدولارية أصبح يمثل فرصة واعدة للاستثمار.
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