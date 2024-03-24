الصين تمنع استخدام رقائق إنتل وإيه إم دي في الحواسب الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) وضعت الصين إرشادات للتوقف عن استخدام المعالجات الدقيقة التي تصنعها شركتا إنتل وإيه.إم.دي الأميركيتان العملاقتان في الحواسب الشخصية والخوادم الحكومية مع سعي بكين لإحلال التكنولوجيا المحلية محل تلك المستوردة من الخارج، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد.

ووفقاً للتقرير، فإن إرشادات الشراء تسعى أيضاً إلى تهميش نظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت وبرامج قواعد البيانات المصنعة في الخارج لصالح الخيارات المحلية.

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وطُلب من الوكالات الحكومية الكبرى أن تضع معايير تتطلب معالجات وأنظمة تشغيل ((آمنة وموثوقة)) عند إجراء عمليات الشراء، وفقاً للصحيفة.

كانت وزارة الصناعة الصينية قد أصدرت في أواخر ديسمبر كانون الأول بياناً يتضمن ثلاث قوائم منفصلة لوحدات المعالجة المركزية وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات المركزية التي تعتبر ((آمنة وموثوقة)) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النشر، وكانت جميعها من شركات صينية، بحسب رويترز.

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد متزايد من الشركات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ومنعت تصدير الرقائق المتقدمة والأدوات ذات الصلة إلى الصين.

وكانت الصين أكبر سوق لشركة إنتل العام الماضي، إذ استحوذت على 27 في المئة من مبيعاتها البالغة 54 مليار دولار، و15% من مبيعات شركة إيه.إم.دي البالغة 23 مليار دولار.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية المحلية وتقليل الاعتماد على الصين وتايوان من خلال قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 والذي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، وهو مصمم لتعزيز قطاع أشباه الموصلات الأميركية ويتضمن تقديم مساعدات مالية لدعم الإنتاج المحلي مع إعانات لإنتاج الرقائق المتقدمة.

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