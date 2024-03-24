80 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد صبحى مدير الاستثمار وقطاع أسواق المال فى بنك مصر، إن حجم محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر سجل نحو 80 مليار جنيه حاليًا، موضحًا أن القيمة السوقية للمحفظة تتجاوز 200 مليار جنيه.
وأضاف صبحى، خلال سحور جمعية خبراء الاستثمار المباشر، أن بنك مصر يستهدف اقتناص حصص أغلبية فى شركات الأنشطة المالية غير المصرفية.
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وأشار إلى أن بنك مصر يولى أهمية خاصة للاستثمار فى القطاعات الحيوية بالاقتصاد.
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