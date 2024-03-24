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80 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر

3/24/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أحمد صبحى مدير الاستثمار وقطاع أسواق المال فى بنك مصر، إن حجم محفظة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر سجل نحو 80 مليار جنيه حاليًا، موضحًا أن القيمة السوقية للمحفظة تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأضاف صبحى، خلال سحور جمعية خبراء الاستثمار المباشر، أن بنك مصر يستهدف اقتناص حصص أغلبية فى شركات الأنشطة المالية غير المصرفية.

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وأشار إلى أن بنك مصر يولى أهمية خاصة للاستثمار فى القطاعات الحيوية بالاقتصاد.

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