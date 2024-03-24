وزير المالية الإيطالي يتوقع نمو اقتصاد بلاده 1% في العام الجاري

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توقع وزير المالية في إيطاليا أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو متوقعة لأكبر 3 اقتصادات في منطقة اليورو.

كشف الوزير جيانكارلو جيورجيتي بمناسبة أقيمت في روما أمس السبت، أن معدل النمو المتواضع بنسبة 1% يعد كبيراً مقارنةً بألمانيا، مؤكداً ما أوردته“بلومبرغ” في تقرير سابق.

وذكرت صحيفة“كورييري ديلا سيرا” تصريحات جيورجيتي في وقت سابق يوم الأحد.

سيتم تضمين التقدير الجديد، وهو أقل قليلا من التوقعات الحالية، في التوقعات الاقتصادية المنقحة التي يعدها جيورجيتي ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، والتي سيتم إصدارها في أبريل.

تدفقات نقدية

تأتي هذه التوقعات مقارنةً بمعدل 1.2% المدرج في ميزانية ميلوني التي تم الكشف عنها في سبتمبر، ولكنها ستظل تمثل زيادة طفيفة من النسبة البالغة 0.9% التي سجلت في عام 2023.

يتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 0.6% بحسب الاقتصاديين المشمولين باستطلاع“بلومبرج”.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن النمو يتغذى على الزخم الممتد من الأشهر الأخيرة من عام 2023، والمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي، والتدفق النقدي الأسرع من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.

أضاف الأشخاص أن الأسر الإيطالية تستعيد قوتها الشرائية ببطء على الرغم من تضرر الاقتصاد من الإلغاء التدريجي للحوافز المالية.

يتوقع المحللون أن تتحول ألمانيا إلى حالة ركودٍ في الربع الأول من هذا العام بعد انكماش اقتصادها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

ويرجح أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7% في عام 2024، وفقاً لمسح أجرته“بلومبرج”.

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