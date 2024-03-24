الفيدرالي يلمح لاستعداده دعم سوق العمل ولو على حساب التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبلاكستون تتطلع لبيع ذي أوفيس بـ1.9 مليار دولار وزير المالية الإيطالي يتوقع نمو اقتصاد بلاده 1% في العام الجاري الصين تمنع استخدام رقائق إنتل وإيه إم دي في الحواسب الحكومية

مع ارتفاع التضخم في 2022، تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمنع ارتفاع الأجور عن طريق رفع أسعار الفائدة. والآن، مع ارتفاع معدلات البطالة، يشير البنك المركزي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، بهدف تجنب دوامة خفض الوظائف، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاعاً في التضخم إلى حد ما، لفترة من الوقت.

للمرة الأولى في الانتعاش الاقتصادي الحالي، استخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بيانه الافتتاحي في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، ليعلن أن الزيادة المفاجئة في البطالة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. ثم كرر تلك الرسالة عدة مرات رداً على أسئلة الصحفيين.

وبينما ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكد من فوزه في معركته التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، فإن“الضعف غير المتوقع في سوق العمل قد يستدعي أيضاً استجابة مرتبطة بالسياسة النقدية”، كما قال بعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين.

باول قال إنه لا يرى أي تصدعات في سوق العمل الآن، لكن بعض الاقتصاديين ليسوا متفائلين، إذ أشاروا إلى زيادات ملحوظة في البطالة في عدد من الولايات، واستمرار الانخفاض في التوظيف المؤقت، وانخفاض ساعات العمل.

وبغض النظر عن ذلك، يدرك باول وزملاؤه جيداً أن ما يبدو لهم أنه سوق عمل قوي يمكن أن يصبح سيئاً بسرعة. فتاريخياً، بمجرد أن تبدأ البطالة في الارتفاع، فإنها ترتفع كثيراً، حيث تتبع الشركات بعضها البعض في الإعلان عن تسريح العمال.

قطع الطريق على ضعف السوق

ومن خلال التلميح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا ضعف سوق العمل بشكل غير مبرر، يبدو أن باول يحاول قطع الطريق على هذه العملية.

وقالت ويندي إيدلبيرغ، الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومديرة“مشروع هاميلتون” التابع لـ”معهد بروكينغز”، إن الأمر“يتعلق بعدم الرغبة باكتساب معدل البطالة الزخم”.

وأضافت أن باول يمكن أن يترك الباب مفتوحاً لتسهيل الائتمان لأن التضخم“على مسافة قريبة” من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مشيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطراً إلى ضرب سوق العمل للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وبدلاً من ذلك يمكنه أن يختار التعايش مع تضخم أعلى قليلاً لبضع سنوات.

وقال باول:“نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم إلى 2% مع مرور الوقت. ونشدد، مع مرور الوقت”.

هذه أخبار جيدة للرئيس جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية. إذ لدى الناخبين بالفعل رؤية قاتمة لطريقة تعامله مع الاقتصاد، ولن يؤدي الارتفاع الكبير في معدلات البطالة إلا إلى تغذية هذا التصور قبل انتخابات نوفمبر.

كما أنها أخبار جيدة للمستثمرين، فمع انخفاض التضخم عن مستوياته المرتفعة قبل عامين، أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن في وضع يسمح له بتوفير المزيد من الدعم للاقتصاد، وبالتالي الأسواق المالية.

أشارت صوفيا دروسوس، الخبيرة الاقتصادية والاستراتيجية في شركة“بوينت 72” (Point72) لإدارة الأصول العالمية في مقابلة مع“تلفزيون بلومبرغ” يوم الجمعة، إلى أن“البنوك المركزية تحصل على بعض التأمينات لمساعدة جانب النمو في ولايتها، خاصة هنا في الولايات المتحدة”، مضيفة:“هذا داعم للغاية للأصول الخطرة”.

تباطؤ الوظائف

تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يتوقعون ارتفاعاً في البطالة هذا العام، ولكن ليس بقدر كبير. ويتوقع صناع السياسات ارتفاع معدل البطالة إلى متوسط 4% في الربع الأخير من عام 2024، من أعلى مستوى في عامين عند 3.9% في فبراير، وفقاً لمتوسط توقعاتهم.

وقال باول إنه مع قيام الشركات بتقييد التوظيف، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرك المخاطر المتمثلة في أن موجة من عمليات تسريح العمال قد تؤدي إلى“زيادات سريعة إلى حد ما” في البطالة. لكنه أضاف أنه لا يتوقع حدوث ذلك، مشيراً بشكل خاص إلى المستوى“المنخفض جداً” لطلبات إعانة البطالة.

قاعدة“سهم”

ومع ذلك، فإن بعض الاقتصاديين يكتشفون علامات التباطؤ في سوق العمل. إذ سجلت 20 ولاية زيادات في البطالة كبيرة بما يكفي لتحفيز ما يسمى بقاعدة“سهم” للركود (نسبة إلى الاقتصادية كلوديا سهم)، وفقاً لحسابات أجراها جوناثان بينغل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في“يو بي إس للأوراق المالية”، وهو واحد من عدد متضائل من المحللين الذين ما زالوا يتوقعون حدوث ركود هذا العام. تشمل هذه الولايات الـ20، نيويورك وكاليفورنيا والولايات المتأرجحة سياسياً مثل أريزونا وويسكونسن.

تهدف هذه القاعدة، التي ابتكرتها سهم الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تعمل الآن كاتبة عمود في بلومبرغ، إلى تطبيقها على الاقتصاد الوطني، وليس على الولايات الفردية. فهي تفترض بداية الركود عند ارتفاع المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لمعدل البطالة في الولايات المتحدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو أكثر، مقارنة بأدنى مستوى سجله خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.

ولكن هذا لم يحدث بعد، إذ سيكون لازماً ارتفاع معدلات البطالة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى ما يتجاوز 4%، حتى يبدأ تطبيق هذا المبدأ على المستوى الوطني.

ساعات عمل أقل

وبالنظر إلى القاعدة من منظور مختلف، قال درو ماتوس، من شركة“ميت لايف إنفستمنت مانجمنت” (MetLife Investment Management)، إنه تم تفعيلها بالفعل لبعض فئات العمال، بما في ذلك أولئك الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أقل، وغيرهم ممن هم على أعتاب التقاعد.

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة“ميت لايف” (MetLife)، والذي يتوقع أيضاً حدوث ركود في عام 2024، إن“معدلات البطالة نؤشر بشكل متزايد بعلامات تحذيرية”.

عمل العديد من الأميركيين لساعات أقل يعتبر علامة أخرى محتملة على ضعف السوق. وتظهر الأرقام التي جمعتها شركة إدارة الرواتب“أوتوماتيك داتا بروسيسينغ” (Automatic Data Processing Inc) أن العاملين بالساعة كمجموعة يقضون وقتاً أقل في العمل، عما كانوا يفعلونه قبل الوباء.

قالت كبيرة الاقتصاديين في“أيه دي بي” (ADP) نيلا ريتشاردسون، إنه ليس من الواضح ما إذا كان العمال يقومون بتقليص ساعات عملهم طوعاً، أو ما إذا كانت الشركات تقوم بتقليص ساعات عمل الموظفين.

ومهما كان السبب، فإن انخفاض أسبوع العمل يعني أن أجورهم الأسبوعية بالنسبة للعديد من العمال، لا تواكب التضخم.

وفي حديثها في واشنطن الشهر الماضي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن خطر حدوث تراجع ضار في سوق العمل يبدو بعيداً. وأضافت:“لكن نظراً للسرعة التي تحدث بها تحولات سوق العمل تاريخياً، فهي مخاطرة يجب أن نأخذها في الاعتبار”.

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