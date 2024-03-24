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بلاكستون تتطلع لبيع ذي أوفيس بـ1.9 مليار دولار

3/24/2024 11:20:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرت“بلاكستون” (Blackstone Inc) محادثات غير رسمية مع مستشارين بشأن بيع شركة“ذي أوفيس غروب” (The Office Group) مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) في وقتٍ يرتفع فيه الطلب على مساحات العمل المرنة، بحسب تقرير لصحيفة“تيليغراف”.

أضاف التقرير نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها، أن شركة الأسهم الخاصة تستهدف إبرام صفقة في الربع الأول من عام 2025 حيث يكون البيع أو الإدراج في سوق الأسهم من بين الخيارات المطروحة.

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صرّح متحدث باسم“بلاكستون”، أن الشركة ليس لديها خطط للخروج من العمل في المستقبل المنظور ولم تعين أي مستشارين.

كانت“بلاكستون” تعمل على بناء علامتها التجارية للمكاتب المرنة في العاصمة البريطانية مع انتعاش القطاع بعد جائحة كورونا وإعلان إفلاس شركة“وي وورك” الأميركية.

وأعادت الشركة تسمية منصة المكاتب المرنة الخاصة بها العام الماضي بعد اندماجها مع شركة“فورا” (Fora) التابعة لشركة“بروكتون كابيتال” (Brockton Capital).

استحوذت“بلاكستون” على حصة أغلبية في شركة“ذي أوفيس غروب” من لويد دورفمان في عام 2017 في صفقة قدرت القيمة الإجمالية للشركة عند 500 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لبيان صحافي صدر في ذلك الوقت.

المصدر:

MENAFN24032024000202011048ID1108016239

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