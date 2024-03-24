بلاكستون تتطلع لبيع ذي أوفيس بـ1.9 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرت“بلاكستون” (Blackstone Inc) محادثات غير رسمية مع مستشارين بشأن بيع شركة“ذي أوفيس غروب” (The Office Group) مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) في وقتٍ يرتفع فيه الطلب على مساحات العمل المرنة، بحسب تقرير لصحيفة“تيليغراف”.
أضاف التقرير نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها، أن شركة الأسهم الخاصة تستهدف إبرام صفقة في الربع الأول من عام 2025 حيث يكون البيع أو الإدراج في سوق الأسهم من بين الخيارات المطروحة.
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صرّح متحدث باسم“بلاكستون”، أن الشركة ليس لديها خطط للخروج من العمل في المستقبل المنظور ولم تعين أي مستشارين.
كانت“بلاكستون” تعمل على بناء علامتها التجارية للمكاتب المرنة في العاصمة البريطانية مع انتعاش القطاع بعد جائحة كورونا وإعلان إفلاس شركة“وي وورك” الأميركية.
وأعادت الشركة تسمية منصة المكاتب المرنة الخاصة بها العام الماضي بعد اندماجها مع شركة“فورا” (Fora) التابعة لشركة“بروكتون كابيتال” (Brockton Capital).
استحوذت“بلاكستون” على حصة أغلبية في شركة“ذي أوفيس غروب” من لويد دورفمان في عام 2017 في صفقة قدرت القيمة الإجمالية للشركة عند 500 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لبيان صحافي صدر في ذلك الوقت.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108016239
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