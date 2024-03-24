تسليم أول طائرة مقاتلة سويسرية من طراز تايغر إلى القوات الأمريكية

MENAFN - Swissinfo) سلّم سلاح الجو السّويسريّ أول طائرة من أصل 22 طائرة مقاتلة من طراز تايغر إلى القوات المسلحة الأمريكية، وفق ما أعلن يوم الإثنين 18 مارس. وتم نقل الطائرات عبر مطار إمّن العسكريّ في كانتون لوتسيرن. وستستخدم البحرية الأمريكية هذه الطائرات لأغراض التّدريب.

English en First Swiss Tiger fighter jet handed over to US forces الأصلي طالع المزيدFirst Swiss Tiger fighter jet handed over to US forces

تم نشر هذا المحتوى على 19 مارس 2024 - 14:30 2دقائق Keystone-SDA/ث.س

وقد باع المكتب الفدرالي لمشتريات السلاحرابط خارجي (Armasuisse)، طائرات تايغر اف 5 (F-5 Tiger) المقاتلة والتي خرجت من الخدمة للجيش الأمريكي في عام 2020، وتم نقل الطائرات من مطار إمّن على متن طائرة تابعة للقوّات البحريّة الأمريكيّة.

وتم بالفعل بيع العديد من طائرات تايغر اف 5 التي تم شراؤها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. واشترت القوّات البحريّة الأمريكيّة قبل بضع سنوات 44 طائرة من نوع تايغر اف 5، والتي كان سلاح الجو السويسريّ يستخدمها في الأصل للدّفاع عن مجال البلاد الجويّ.

وما يزال لدى سلاح الجّو السّويسريّ اليوم 25 طائرة من طراز تايغر اف 5، 18 منها ما تزال قيد الخدمة. ووفقًا للمكتب الفدرالي لمشتريات السلاح، فإن هذه الطائرات تقدّم الدعم لأسطول طائرات (F/A-18 Hornet) الحربية، كما يتم استخدامها لتصور الهدف والتدريب والسّحب والرحلات التجريبية.

ويُستَخْدَمُ ما يقرب من نصف طائرات تايغر اف 5 من قبل الفريق السّويسريّ للاستعراضات الجوّية“باتروي سويس” (Patrouille Suisse) في عروض الطيران. ومع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السّويسريّة أنها ستوقف بالفعل هذه الطائرات عن العمل بحلول نهاية عام 2027. وليس من الواضح بعد مستقبل عروض الفريق السّويسريّ للاستعراضات الجوية“باتروي سويس”، والذي كان يستخدم هذه الطائرات في عروضه الجوية في جميع أنحاء العالم.

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