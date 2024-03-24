Monday, 25 March 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسليم أول طائرة مقاتلة سويسرية من طراز تايغر إلى القوات الأمريكية

3/24/2024 10:28:16 PM
(MENAFN- Swissinfo) سلّم سلاح الجو السّويسريّ أول طائرة من أصل 22 طائرة مقاتلة من طراز تايغر إلى القوات المسلحة الأمريكية، وفق ما أعلن يوم الإثنين 18 مارس. وتم نقل الطائرات عبر مطار إمّن العسكريّ في كانتون لوتسيرن. وستستخدم البحرية الأمريكية هذه الطائرات لأغراض التّدريب.

تم نشر هذا المحتوى على 19 مارس 2024 - 14:30 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
  • English en First Swiss Tiger fighter jet handed over to US forces الأصلي طالع المزيدFirst Swiss Tiger fighter jet handed over to US forces

وقد باع المكتب الفدرالي لمشتريات السلاحرابط خارجي (Armasuisse)، طائرات تايغر اف 5 (F-5 Tiger) المقاتلة والتي خرجت من الخدمة للجيش الأمريكي في عام 2020، وتم نقل الطائرات من مطار إمّن على متن طائرة تابعة للقوّات البحريّة الأمريكيّة.

وتم بالفعل بيع العديد من طائرات تايغر اف 5 التي تم شراؤها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. واشترت القوّات البحريّة الأمريكيّة قبل بضع سنوات 44 طائرة من نوع تايغر اف 5، والتي كان سلاح الجو السويسريّ يستخدمها في الأصل للدّفاع عن مجال البلاد الجويّ.

وما يزال لدى سلاح الجّو السّويسريّ اليوم 25 طائرة من طراز تايغر اف 5، 18 منها ما تزال قيد الخدمة. ووفقًا للمكتب الفدرالي لمشتريات السلاح، فإن هذه الطائرات تقدّم الدعم لأسطول طائرات (F/A-18 Hornet) الحربية، كما يتم استخدامها لتصور الهدف والتدريب والسّحب والرحلات التجريبية.

ويُستَخْدَمُ ما يقرب من نصف طائرات تايغر اف 5 من قبل الفريق السّويسريّ للاستعراضات الجوّية“باتروي سويس” (Patrouille Suisse) في عروض الطيران. ومع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السّويسريّة أنها ستوقف بالفعل هذه الطائرات عن العمل بحلول نهاية عام 2027. وليس من الواضح بعد مستقبل عروض الفريق السّويسريّ للاستعراضات الجوية“باتروي سويس”، والذي كان يستخدم هذه الطائرات في عروضه الجوية في جميع أنحاء العالم.

المزيد المزيد نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

اشترك.ي في النشرة الإخبارية لدينا، واحصل.ي على بريد إلكتروني كل يوم جمعة يحتوي على أخبار من الدول الناطقة بالعربية تم جمعها بواسطة وسائل الإعلام السويسرية. معلومات من منظور سويسري خصّيصًا من أجلك.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية مقالات مُدرجة في هذا المحتوى
  • نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

MENAFN24032024000210011054ID1108016148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث