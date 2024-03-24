تسليم أول طائرة مقاتلة سويسرية من طراز تايغر إلى القوات الأمريكية

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- Swissinfo) سلّم سلاح الجو السّويسريّ أول طائرة من أصل 22 طائرة مقاتلة من طراز تايغر إلى القوات المسلحة الأمريكية، وفق ما أعلن يوم الإثنين 18 مارس. وتم نقل الطائرات عبر مطار إمّن العسكريّ في كانتون لوتسيرن. وستستخدم البحرية الأمريكية هذه الطائرات لأغراض التّدريب.
تم نشر هذا المحتوى على 19 مارس 2024 - 14:30 2دقائق Keystone-SDA/ث.س
English en First Swiss Tiger fighter jet handed over to US forces الأصلي طالع المزيدFirst Swiss Tiger fighter jet handed over to US forces
وقد باع المكتب الفدرالي لمشتريات السلاحرابط خارجي (Armasuisse)، طائرات تايغر اف 5 (F-5 Tiger) المقاتلة والتي خرجت من الخدمة للجيش الأمريكي في عام 2020، وتم نقل الطائرات من مطار إمّن على متن طائرة تابعة للقوّات البحريّة الأمريكيّة.
وتم بالفعل بيع العديد من طائرات تايغر اف 5 التي تم شراؤها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. واشترت القوّات البحريّة الأمريكيّة قبل بضع سنوات 44 طائرة من نوع تايغر اف 5، والتي كان سلاح الجو السويسريّ يستخدمها في الأصل للدّفاع عن مجال البلاد الجويّ.
وما يزال لدى سلاح الجّو السّويسريّ اليوم 25 طائرة من طراز تايغر اف 5، 18 منها ما تزال قيد الخدمة. ووفقًا للمكتب الفدرالي لمشتريات السلاح، فإن هذه الطائرات تقدّم الدعم لأسطول طائرات (F/A-18 Hornet) الحربية، كما يتم استخدامها لتصور الهدف والتدريب والسّحب والرحلات التجريبية.
ويُستَخْدَمُ ما يقرب من نصف طائرات تايغر اف 5 من قبل الفريق السّويسريّ للاستعراضات الجوّية“باتروي سويس” (Patrouille Suisse) في عروض الطيران. ومع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السّويسريّة أنها ستوقف بالفعل هذه الطائرات عن العمل بحلول نهاية عام 2027. وليس من الواضح بعد مستقبل عروض الفريق السّويسريّ للاستعراضات الجوية“باتروي سويس”، والذي كان يستخدم هذه الطائرات في عروضه الجوية في جميع أنحاء العالم.
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