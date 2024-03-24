فيلم شيكون: صرخة سويسرية تبكي يأسَ معسكرِ السلام في إسرائيل

MENAFN - Swissinfo) تؤدّي الممثلة السويسرية الفرنسية، إيرين جاكوب، دور البطولة في فيلم" شيكون"، وهو حصيلة اقتباس حرّ من مسرحية كتبها يوجين يونيسكو عام 1959، بعنوان "وحيد القرن". يصوّر الفيلم، الذي أخرجه الإسرائيلي عاموس جيتاي، قصّة صعود الفاشية، وجرى عرضه لأول مرة في شهر فبراير الماضي في برلين.



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تم نشر هذا المحتوى على 19 مارس 2024 - 09:00 13دقائق كريستوف سمول، برلين

وكانت الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السنيمائي، وهي الرابعة والسبعون في تاريخ المهرجان، قد انتظمت من 15 إلى 24 فبراير في خضمّ احتجاجات وجدل سياسيرابط خارجي كبيرين.

وبينما حصد“لا توجد أرض أخرى”

(No Other Land)، عمل فلسطيني نرويجي مشترك، من إنتاج مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين والإسرائيليين، جائزة“الدب الذهبي” لأفضل فيلم وثائقي، أثار خطاب قبول صناع الفيلم للجائزة، ردود فعل عنيفة من جانب الطبقة السياسية الألمانية. في المقابل،

حظي فيلم

“شيكون” (Shikun)، ( أي”الإسكان الاجتماعي” بالعبرية)، بردّة فعل صامتة، وكان الفيلم الإسرائيلي الوحيد المدرج في البرنامج الرئيسي للمهرجان.

ويحمل هذا العمل الأخير، وهو إنتاج مشترك بين سويسرا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، توقيع المخرج الإسرائيلي عاموس جيتاي، الذي تم إيداع أرشيفه السينمائي في المؤسسة السويسرية للسينما، أول إنتاج سويسري مشترك له.

الانقراض السياسي

خلافاً لما حدث في سوق الأفلام الأوروبية (European Film Market) في مساء 18 فبراير، عندما استولى المتظاهرون والمتظاهرات المؤيدون والمؤيدات للفلسطينيين.ات على القاعة الرئيسية، في دعوة إلى وضع حد للحرب والاحتلال، لم يلق العرض الأول لفيلم“شيكون” الكثير من الاحتجاجات.

ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوسترابط خارجي ، فقد أفيد أن الأسئلة والأجوبة في القاعة الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي، تضمنت دعوة واحدة لوقف إطلاق النار، وسؤالًا موجهًا إلى وزيرة الثقافة الألمانية كلوديا روث، وجيتاي نفسه، حول ما إذا كان ينبغي على ألمانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب“استمرار ارتكابها لإبادة جماعية”.

وربّما يعود ذلك جزئيًا إلى أن الفيلم نفسه، عبارة عن صرخة احتجاج يائسة من مؤلف تم تصنيفه، خلال حياته المهنية الممتدة، كواحد من أعلى الممثلين صوتًا، لآخر مجموعة على وشك الانقراض، ويُشار بذلك إلى“معسكر السلام الاسرائيلي”.

تعترف، هذه القوة السياسية التي تشهد تراجعا، والمرتبطة بشكل رئيسي باليسار الإسرائيلي، بأن الجهود التي تبذلها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لم تحقق سوى القليل.

شاهد هنا المقابلة الأخيرة التي أجراها عاموس جيتاي مع قناة فرانس 24 الإخبارية، مباشرة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر:

محتويات خارجية “وحيد القرن” بيننا

يشكّل هذا العمل الأخير، اقتباسا حرّا، لمسرحية“وحيد القرن” التي كتبها يوجين يونيسكو في عام 1959، والتي تروي قصة اتجاه سكان بلدة فرنسية في الأربعينيات نحو الفاشية والعدمية السياسية.

وقد قام جيتاي في بداية عام 2023، بتصوير هذا العرض المحدث في تل أبيب ،وبئر السبع، وهي مدينة إسرائيلية كبيرة، تقع في جنوب الضفة الغربية على بعد 40 كيلومترًا من غزة، ردًا على موجة الاحتجاجات الهائلة التي أصابت إسرائيل بالشلل، بعد محاولة التحالف الحكومي، تقييد سلطة القضاء والمحكمة العليا.

الجدير بالذكر أن إيرين جاكوب، نجمة الفيلم ليست إسرائيلية، بل سويسرية. وتقوم بدورامرأة، عضوة جوقة مجنونة، وتتجه نحو الإصابة باجهاد نفسي وجسدي، بينما تشاهد زحفا للفاشية في كل مكان من حولها.

يتخلّى جيتاي، من خلال الممثلة جاكوب، عن أي دقة في تصوير يأس اليسار الإسرائيلي بينما يراقب، عاجزًا، صعود نظام قومي، وعنصري، وعرقي، وثيوقراطي، وفاشي، يعرّض بالفعل حياة اليهود والمسلمين.ات للخطر، في جميع أنحاء العالم.

“كيف تحوّلت الحرب على الإرهاب إلى تدمير أنابيب المياه؟”، يسأل أحد الرجال في الفيلم، بينما يقول آخر:“يجب أن نترك بعض الأثر”.

الإعداد الرمزي

عندما التقيتها في فندقها في برلين، كانت إيرين جاكوب تجلس بمفردها غى طاولة دائرية كبيرة مخصّصة لحفلات العشاء والاحتفالات في مكان قصيّ بغرفة الطعام المستأجرة لهذه المناسبة.

أما عاموس جيتاي، فكان يجلس بالقرب من الباب، على كرسيّ بذراعين، متصفّحا هاتفه. ويبرز، خلف جاكوب، صف النوافذ الواسعة التي تضيء الغرفة، بشكل سريالي، وتسلّط الضوء على منظر النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا، بالقرب من بوابة براندنبورغ، وشارع هانا أرندت.

تردّدت وأنا على الطاولة، مع وجود المسجّل بيننا، في البداية في وصف جاكوب بالمرأة السويسرية، محاولًا العثور على الكلمات المناسبة، لأنها ولدت في باريس، ولم تنتقل إلى جنيف من أجل الدراسة، إلا لاحقا. لكنها تردّ مبتسمة“نعم، أنا سويسرية. هذه هي أنا.”

كان هناك صحفيون.ات آخرون وأخريات في الغرفة.“ما هو رأيكِ في الحرب في غزة؟ أو في أوكرانيا؟”، تساءل أحدهم.ن.

ردّت جاكوب بأدب، وهي تشعر أن السؤال يحتاج إلى إجابة حاسمة:“الحرب فظيعة. الظلام والموت والدمار. لا أعتقد أنه يمكننا أن نقول أي شيء آخر. ولم يكن بوسعنا في هذا الفيلم، سوى إحداث مساحة اجتماعية، فنيًا، حيث ترى هؤلاء الأشخاص معًا، يحملون.ن قصص [الحرب] هذه معهم.ن.”

عاموس جيتاي (في الوسط) في موقع تصوير فيلم” شيكون” (Shikun) Agav Films

ممرّات ملهمة

تدور أحداث فيلم“شيكون” في أغلبها، ضمن فصول مسرحية طويلة، في سلسلة من المواقع شبه المهجورة في جميع أنحاء إسرائيل: مرآب للسيارات، ومجمع سكني مبني على طراز أشكال وحوش، ومحطة حافلات تل أبيب (مهجورة ليلاً). وتجري أحداث المشهد الأول في ممر في سكن شعبي، وكما هو الحال في معظم أجزاء الفيلم، جرى تصويره في خضم هذه اللقطات المتسلسلة الرائعة.

تقول جاكوب عن جيتاي:“لقد كان هذا الممرّ ملهمًا للغاية بالنسبة له، وقمنا بتشكيل الفيلم من خلال بروفاتنا فقط؛ كنت أحيانا موجودة في باريس، وكنت أرسل مقاطع فيديو ومونولوجات [لجيتاي]. كنا نعمل على المسرحية معًا. ثم اقترحَ أن ألقي نظرة على مسرحية يونسكو. وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى ذلك الممر، كان كل ذلك في أذهاننا”.

وتضيف:“كان لدينا جميعًا قصصًا مختلفة لنرويها. لقد جئنا بهذه النصوص المعدّة – باللغات العبرية والفرنسية والأوكرانية – وعملنا من هناك كبداية. ولكن بمجرد حدوث [إعادة انتخاب نتنياهو]، كانت هناك رغبة أكبر لدينا جميعًا، في القيام بذلك بسرعة”.

وحيد القرن بالعبرية تعني“اتّبع القطيع”

ناداني جيتاي، من الجانب الآخر من الغرفة، للتحدث معه أيضًا. وجاءت جاكوب، وجلست على الكرسي المقابل، وكانت تنظر إليه بهدوء، وهو يتحدث.

قال جيتاي:“خلال الحركة الاحتجاجية، بدأت الصحافة الإسرائيلية، الصحافة الليبرالية، في استخدام هذا المصطلح، وحيد القرن، المستوحى مما كتبه يونسكو”. التقيت بابنة [الكاتب المسرحي] في باريس وأخبرتني أن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة التي يكون فيها وحيد القرن اسمًا وفعلًا، ليصبح الاسم، وحيد القرن واتباع القطيع. ومن هنا عدت إلى المصدر”.

ثم يعرّج فيما يشير بيديه نحو إيرين:“[أنّها] ذكية وحساسة وهي امرأة غير عادية. إنها تحب العمل، والتحدي الفكري، والتأمل. لقد جاءت إلى إسرائيل في مهمة للعمل على مسرحيتي الخاصة 'البيت'، والتي ستنتقل لعرضها قريبًا في لندن، وبرلين، وروما. وأخذتها منذ أن كانت هناك، في جولة، شملت جميع أنحاء البلاد. عندما تكون برفقة الأشخاص الأذكياء، عليك تحفيزهم.ن بمعارف جديدة، حتى يتمكنوا.ن من إعطائك شيئًا أكثر دقة”.

أجابت جاكوب:“قمنا بعد البروفات، وبمجرد وصولنا إلى مواقع التصوير تلك، بتنظيم اللقطات التصويرية، بطريقة تعاونية؛ لقد كانت بالتأكيد تجربة فريدة من نوعها، حيث قمنا بإنجاز الفيلم مع تقدّمنا. وكان ذلك أمرا ملهمًا. محاولة العثور على الأشياء على الفور، وتحقيقها. وتجربة أشياء مختلفة. ماذا نستطيع أن نفعل؟ كان الوقت يمر بطريقة مختلفة مع عاموس. لحظات طويلة حيث يمكن لأي شيء أن يحدث – ويحدث فعلا. وهذا يعطي الكثير للفنان لكي يستغله في عمله.”.

تقرأ هانا لازلو، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي، عن فيلم“المنطقة الحرة” (2005) من إخراج جيتاي، كتابا عن الهولوكوست ومعسكر اعتقال تيريزينشتات. Agav Films

وهم التعدّدية الثقافية

تشير جاكوب إلى أنها عملت مع صديق مصمّم رقصات، لتنسيق حركاتها الجسدية غير المتناسقة، في فيلم“شيكون”، والتي يبدو أنها لم تعد تتحكم فيها، مع تقدم الفيلم، مما يثير الإرباك لدينا، جرّاء جودتها اللاإرادية على ما يبدو. وقلت لها إنه من الصعب عدم اعتبار ذلك، عند مشاهدة الفيلم في برلين في هذا الوقت، الذي يشهد مذبحة للمدنيين والمدنيات، كعرض من أعراض الموت والدمار، الذي يملأ شاشاتنا منذ بداية هذه الحرب.

“لقد كانت كل أعمال العنف، موجودة من قبل. وحاضرة بشكل يومي. ربما لم يكن الأمر واضحًا. هل رأيت ذلك؟ لا، لم أر ذلك. انها ليست منتشرة على نطاق واسع، أليس كذلك؟ انها ليست خطيرة. أم أنها خطيرة؟ أنت على وشك رؤية أمر يقترب، أمر غير طبيعي. يجب أن يكون للجميع رأي بشأنه، أليس كذلك؟ أو إذا لم يعد مسموحًا بأن يكون لك رأي، فهل هذا أمر جيد؟ كل هذا العنف كان موجودا هناك منذ بعض الوقت.”

تتساءل شخصية جاكوب في فيلم“شيكون”، كما لو كانت تتحدث مع نفسها:“هل أنا أتحدث الفرنسية؟ لا أحد يعرف إذا كنت أتحدث الفرنسية. ومن يهتم إذا كنت أتحدثها أم لا؟” حيث تتردد في كل مكان حولها، أصواتُ اللغات الأوكرانية، والعبرية، واليديشية، والعربية. وتبدو إسرائيل متعددة الثقافات، في هذه اللحظة من الزمن، وكأنها مجرّد وهم، وأمل سريع الزوال.

تحرير: مارك ليفينغستون وإدواردو سيمانتوب

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

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