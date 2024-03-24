قيادي بحماس: الحديث عن تنازلات من الحركة دعاية إسرائيلية بائسة

قيادي بحماس: الحديث عن تنازلات من الحركة دعاية إسرائيلية بائسة
التاريخ
3/24/2024 9:07:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة التسريبات الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تنازلات وحلول وسط تم تقديمها للحركة.
ووصف القيادي في تصريحاته تلك التسريبات الإسرائيلية بأنها دعاية بائسة تهدف إلى تغطية تعنت الحكومة الإسرائيلية والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.
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