غالانت: سأركز في واشنطن على استمرار تفوق إسرائيل العسكري بالمنطقة

غالانت: سأركز في واشنطن على استمرار تفوق إسرائيل العسكري بالمنطقة
التاريخ
3/24/2024 8:08:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أنه سيركز خلال زيارته إلى واشنطن على استمرار تفوق بلاده العسكري في المنطقة، وذلك في ظل حرب مدمرة تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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