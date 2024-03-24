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غالانت: سأركز في واشنطن على استمرار تفوق إسرائيل العسكري بالمنطقة

3/24/2024 8:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أنه سيركز خلال زيارته إلى واشنطن على استمرار تفوق بلاده العسكري في المنطقة، وذلك في ظل حرب مدمرة تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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