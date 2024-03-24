Monday, 25 March 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

3/24/2024 8:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، أحدهم ضابط شرطة، في إطلاق نار يوم الأحد في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس كريستوفر بيلي قوله خلال مؤتمر صحفي، إن ضابطي شرطة يرتديان الزي الرسمي الكامل كانا يعملان خارج ساعات العمل في حانة عندما حدث اضطراب في ساحة انتظار السيارات في نحو الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش).

ووفقاً لقناة "فوكس 32" المحلية فقد تبادل الضابطان إطلاق النار مع أحد المشتبه فيهم، وأصيب ضابط في أعلى الفخذ لكن من المتوقع أن يتعافى.

وهرع أفراد شرطة إضافيون إلى موقع الحادث ووجدوا أربعة ضحايا آخرين في ساحة انتظار السيارات جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم. وتم العثور على سلاح ناري في موقف السيارات.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، وصل رجل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من إصابات ناجمة عن طلقات نارية. ثم أعلن وفاته. وتشتبه الشرطة في أنه كان على صلة بحادث إطلاق النار.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108016065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث