مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، أحدهم ضابط شرطة، في إطلاق نار يوم الأحد في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس كريستوفر بيلي قوله خلال مؤتمر صحفي، إن ضابطي شرطة يرتديان الزي الرسمي الكامل كانا يعملان خارج ساعات العمل في حانة عندما حدث اضطراب في ساحة انتظار السيارات في نحو الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش).

ووفقاً لقناة "فوكس 32" المحلية فقد تبادل الضابطان إطلاق النار مع أحد المشتبه فيهم، وأصيب ضابط في أعلى الفخذ لكن من المتوقع أن يتعافى.

وهرع أفراد شرطة إضافيون إلى موقع الحادث ووجدوا أربعة ضحايا آخرين في ساحة انتظار السيارات جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم. وتم العثور على سلاح ناري في موقف السيارات.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، وصل رجل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من إصابات ناجمة عن طلقات نارية. ثم أعلن وفاته. وتشتبه الشرطة في أنه كان على صلة بحادث إطلاق النار.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.

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