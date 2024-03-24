غرفة عجمان تحتفي بشركائها الاستراتيجيين لعام 2023

احتفت غرفة تجارة وصناعة عجمان بشراكاتها الاستراتيجية الناجحة والفعّالة مع الجهات الحكومية والخاصة، خلال فعاليات ملتقى شركاء غرفة عجمان لعام 2023.



حضر الحفل الذي نظم في ساحة متحف عجمان، محمود عثمان أبوالشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، ومديرو ومسؤولو الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من شركاء الغرفة، وعدد من الإعلاميين. وأثنى محمد علي الجناحي، في كلمته، على الشراكات المميزة التي تحظى بها غرفة عجمان، ومدى تأثيرها المباشر والإيجابي في تطوير منظومة عمل الغرفة ومبادراتها ومشاريعها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع توجهات إمارة عجمان.

وقال: ((نتشارك معكم قصة نجاح تحققت على مدار عام كامل كنتم شريكاً أصيلاً في تحقيق إنجازات متنوعة جسدت رؤية الغرفة في تحقيق الريادة العالمية وأسهمت في ضمان استدامة ونمو مجتمع الأعمال في الإمارة)).



وأكد أن إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في كل المجالات الاقتصادية، والسياحية، والعقارية، والتعليمية، والصحية، والبنية التحتية والخدمية وغيرها من القطاعات، الأمر الذي يحتم على الجميع توسيع دائرة التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة تحقيقاً لمبادئ رؤية عجمان 2030 بشكل عام، ومبدأ ((التعاون)) ضمن رؤية الإمارة بشكل خاص.



كما أكد مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، أن الغرفة ستكون أكثر سعياً وحرصاً على تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتهيئة مناخ اقتصادي مبتكر ومستدام جاذب للاستثمارات وداعم لسهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى أن يكون لها بصمات فعالة في تحقيق رؤية عجمان 2030.

وقال إن الغرفة بتوجيهات مجلس إدارتها حريصة على المشاركة في تحقيق مستهدفات حكومة الإمارات لبرنامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع شركائها الاستراتيجيين لتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، دعماً لريادة وسهولة ممارسة الأعمال والارتقاء بمستويات المرونة والجودة.



وتضمنت فعاليات الملتقى، فيديو استعرض أبرز محطات مشاريع وإنجازات غرفة عجمان 2023، وما حققته الغرفة من شراكات استراتيجية، والمعارض والفعاليات المتخصصة، كما تم استعراض العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية، والخدمات التي تم إطلاقها، ومنها ((باحث السوق الذكي ومنصة المستشار التجاري وخدمة المستشار القانوني))، وتسليط الضوء على العديد من إنجازات العضوية وشهادات المنشأ، حيث وصل إجمالي عضوية الغرفة خلال العام 2023 إلى 41855 عضوية، وتم إصدار 48519 شهادة منشأ.