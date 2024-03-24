غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تايلاند

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد دبلوماسي من مملكة تايلاند، سُبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ودراسة تأسيس مجلس أعمال مشترك مع تايلاند، ضمن مظلة غرفة الشارقة لتعزيز المناخ الاستثماري المشترك بين مجتمعي الأعمال والتحفيز على المشاركة في الفعاليات والمعارض لدى كل جانب.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الغرفة الوفد التايلاندي الذي ترأسه سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وبحضور محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ومي عبدالله بن هدة السويدي، رئيسة قسم الشراكات والتعاون الدولي في غرفة الشارقة.

وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتنمية الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين غرفة الشارقة وسفارة تايلاند لدى الدولة، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة وتايلاند بمزايا الاستثمار في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشروعات مشتركة فيما بينهم.

كما استعرض الجانبان، آفاق التعاون الممكنة بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات المتخصصة، لاسيما معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ومعرض بانكوك للمجوهرات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمصممي المجوهرات الإماراتيين لزيارة معرض بانكوك والمشاركة في فعالياته. وقدم الوفد التايلاندي، دعوة رسمية لغرفة الشارفة لزيارة تايلاند سبتمبر المقبل.

وتعد تايلاند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، إذ واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها المتنامي في النصف الأول من العام 2023، مسجلة 3.2 مليارات دولار، وبزيادة قدرها 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، كما تعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، وبحصة تبلغ 20% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول الرابطة، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ختام الزيارة، تجوّل الوفد في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، فاطلعوا على المنتجات التي تعرضها الشركات المحلية في المعرض، معربين عن تقديرهم العميق لغرفة الشارقة لحرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، لاسيما أن الشارقة تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها في مختلف الصعد الاقتصادية.