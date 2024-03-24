الجانب السلبي للاستهلاك الأوروبي الأخضر

النشطاء مزعجون أكثر من المزارعين المؤمنين بالحمائية التجارية

في الأسبوع الماضي، خرجت قاعدتان تنظيميتان جديدتان من خط إنتاج التشريعات في البرلمان الأوروبي: قانون العناية الواجبة، الذي يجعل الشركات مسؤولة قانوناً عن الانتهاكات البيئية وذات الصلة بحقوق الإنسان في سلاسل التوريد التي تتعامل معها، والقانون الثاني خاص بإعادة تدوير التغليف البلاستيكي.

ربما تكافح أوروبا لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، لكن إنتاجيتها من الناحية التنظيمية غير مسبوقة، فقد وضعت بروكسل أيضاً قاعدة تنظيمية تختص بإزالة الغابات، تهدف لحظر بيع السلع المزروعة في الأراضي التي تم تجريفها مؤخراً، إلى جانب آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية التي تجبر المصدرين الأجانب على احترام نظام تسعير الانبعاثات الأوروبي، وتعمل على قانون لحظر المنتجات التي صنعتها العمالة القسرية.

ويمكنك أن تضيف إلى ذلك القواعد الصارمة المتعلقة بالأغذية والزراعة في الاتحاد الأوروبي، ومتطلبات التعبئة والتغليف، والملصقات التي يتم تعقيدها بشكل متزايد، واللوائح الصارمة المتعلقة بالبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي. وخصص تقرير الولايات المتحدة السنوي حول الحواجز التجارية، 32 صفحة لسرد أسباب الانزعاج من الاتحاد الأوروبي، لتتفوق الكتلة بذلك على الجميع باستثناء الصين.

وعادة ما تشجب أمريكا وغيرها من المصدرين الزراعيين المحبطين، مثل أستراليا، ونيوزيلاندا، مثل هذه القواعد، واصفين إياها بأنها حمائية مدفوعة بمصالح المنتجين الأوروبيين. ومن بين هذه القواعد، تلك المفروضة على الكائنات المعدلة وراثياً لفول الصويا والذرة، وهرمونات النمو للأبقار، والغسول الكيميائي للحوم الدواجن. وقالت دول منخفضة ومتوسطة الدخل أيضاً، إن الأحكام والمعايير المتعلقة بالعمل والبيئة في اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، إنما هي حمائية مقنعة.

لكن، وكما كشفت العقود الماضية، يبدو أن تفضيلات الجماهير الأوروبية، خاصة المتعلقة بالغذاء والبيئة، هي المحرك الرئيس لقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة، والتي كثيراً ما تلقى معارضة من الشركات والمزارعين الأوروبيين. وقد تم تخفيف حدة قانون العناية الواجبة الصادر الأسبوع الماضي، بعد معارضة شديدة من شركات متعددة الجنسيات، خاصة من ألمانيا. ويعارض كثير من المزارعين، أو على الأقل كبار المنتجين الذين تمثلهم رابطة المزارعين في الاتحاد الأوروبي ((كوبا كوغيكا))، القيود على التقنيات الزراعية.

وصوت البرلمان الأوروبي أخيراً، على تخفيف قواعد تحرير الجينوم، الذي يتضمن تعديل الحمض النووي للمحاصيل، دون الاستعانة بجينات جديدة من أجناس أخرى، لكن نشطاء البيئة قاوموا هذه الخطوة، وكذلك صغار المزارعين العضويين الذين تدعمهم ((كوبا كوغيكا)) بشدة. ويحاول المزارعون، التصدي لموجة مقبلة من اللوائح التنظيمية البيئية والغذائية.

واستفاق الشركاء التجاريون تدريجياً، على الديناميكية السياسية الحقيقية، فبعد ((حروب الكائنات المعدلة)) في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية، تم استبعاد الأغذية الأمريكية المعدلة وراثياً من السوق، والتنديد بها، بوصفها ((فرانكنفود)) (مشتقة من فرانكنشتين وغذاء)، وهنا بدأ المزارعون الأمريكيون يستوعبون أن مقاومة المستهلك الأوروبي كانت العامل الأساسي في ذلك، وليس لأن المزارعين الأوروبيين رافضون للتغيير.

لكن ما زالت بعض اللوائح الأكثر حداثة، مثل تلك الخاصة بإزالة الغابات، مستمرة في اجتذاب اتهامات بتقديم الحمائية للمنتجين على الطراز القديم، وهي اتهامات أطلقها المزارعون الذين ينتجون زيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا، ويجب عليهم حالياً الاضطلاع بالمهمة الشاقة لتوثيق منتجاتهم، باعتبارها منتجة على أساس مستدام. وبالفعل، استفاد منتجو البذور الزيتية الأوروبيون من هذا التوجيه الصادر في 2018، والذي حظر الوقود الحيوي المصنوع من زيت النخيل من دخول الاتحاد الأوروبي.

وحصلت ماليزيا مؤخراً، على حكم من منظمة التجارة العالمية بسبب هذه القواعد، وانتقدت المنظمة بعض توجهات الاتحاد الأوروبي. لكن اللوائح التنظيمية بشأن إزالة الغابات، تشمل أيضاً مزارعي القهوة والكاكاو، اللذين يزرعان بالكاد في الاتحاد الأوروبي. إذن فالرأي العام، أو على الأقل آراء النشطاء، هي المصدر الرئيس للتأثير في هذا التشريع.

بشكل عام، فمن شبه المؤكد، أنه من الأفضل، خاصة من زاوية الشرعية السياسية، أن تستنير السياسات التجارية بالمصلحة العامة الأوسع، بدلاً من ضغوط المنتجين فقط. ولكن المشكلة تكمن فيما دعاه باسكال لامي المفوض التجاري الأسبق للاتحاد الأوروبي، بـ ((التفضيلات الجماعية))، التي تعكس فهماً ضعيفاً للمقايضات، وتخلق تأثيرات ضارة غير مقصودة، خاصة عندما يبالغ النشطاء البيئيون في حملاتهم ويشوهون القضايا.

وتعني تكلفة وصعوبة الامتثال إلى اللوائح التنظيمية الخاصة بإزالة الغابات، على سبيل المثال، أنه من المرجح أن تحل مزارع زيت النخيل الكبيرة محل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في التصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي المربح. وتوجد لدى المملكة المتحدة لوائح تنظيمية رسمية أضعف بشأن إزالة الغابات، مقارنة بالاتحاد الأوروبي، لكن مجموعة عمل تطوعية أدخلت فكرة التناسب إلى البلاد قبل أعوام قليلة.

وفي 2016، حظرت سلسلة متاجر السوبر ماركت البريطانية ((آيسلاند))، بالعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة ((غرين بيس))، لمنع زيت النخيل من كافة المواد الغذائية التي تحمل علامتها التجارية، وهو نهج جذري، يدعمه عدد قليل من خبراء البيئة والتنمية.

الاتحاد الأوروبي لا يفرض إلا قيوداً قليلة على القواعد التنظيمية الخاطئة أو غير المتناسبة التي تؤثر في التجارة. وهناك ميل لديه بتجاهل العلوم غير المريحة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والتنظيمات المراعية للبيئة، والتي أسفرت عن إصدار منظمة التجارة العالمية أحكاماً ضده سابقاً، ولديه ميل إلى إزالة المخاطر عن التقنيات الجديدة، بدلاً من الموازنة بين المخاطر والمكافآت. وبالنسبة للمشكلات مثل زيت النخيل، فالاتحاد الأوروبي لا يهتم كثيراً بتداعيات قواعده التنظيمية على التنمية والنمو، إضافة إلى الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج زيوت نباتية أخرى.

تُعد الجماهير الأوروبية ومعنويات المستهلكين، أو على الأقل تأثير النشطاء، هي القوى الأبرز في تحديد أجزاء كبيرة من السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي، القواعد التنظيمية العالمية. ربما تكون قوة من أجل الخير، لكن مطالباتها التعسفية في بعض الأحيان والأعباء التنظيمية التي تأتي بنتائج عكسية، يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة.