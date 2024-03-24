السلطات الصينية تتهم «إيفرجراند» بتضخيم إيراداتها بنحو 80 مليار دولار

يشكل القرار المبدئي أول الاتهامات المفصلة ضد المطور ومؤسسه هوي كا يان

وجهت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الصين، اتهامات ضد شركة ((إيفرجراند))، ومؤسسها هوي كا يان، بتضخيم إيراداتها من البر الرئيس الصيني بنحو 80 مليار دولار عامي 2019 و2020، في أول اتهامات مفصلة من السلطات، لإلقاء الضوء على إخفاق المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم.

وتعتزم هيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية، فرض غرامة قدرها 4.2 مليارات رنمينبي (580 مليون دولار)، على شركة ((هينغدا ريل إستيت)) ذراع إيفرجراند في البر الرئيس، وفقاً لوثيقة قدمتها الشركة إلى بورصتي شنتشن وشنغهاي، والتي تضمنت تهماً بتزوير الوثائق في التقارير المالية.

وأشارت الوثيقة، إلى قرار مبدئي من هيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية، والذي أوضح أن هوي، المعروف أنه كان أغنى رجل في الصين، يواجه غرامة قدرها 47 مليون رنمينبي، إلى جانب منعه من التداول في الأسواق المالية بالبلاد مدى الحياة، واتهامه بإصدار تعليمات لموظفين آخرين لتضخيم مقاييس أداء الشركة.

وتمثل هذه الوثائق، نقطة تحول في إخفاق الشركة طويل الأمد، والتي كانت حتى الآن تتسم بعدم الشفافية للمستثمرين الدوليين، الذين ضخوا أكثر من 20 مليار دولار في شركة تتألف من مئات المشاريع السكنية الفردية.

وباتت شركة إيفرجراند التي بلغت التزاماتها أكثر من 300 مليار دولار، تجسيداً لتجاوزات صناعة العقارات في الصين، عندما تخلفت عن السداد في نهاية العام 2021، ما سبب آثاراً متعاقبة على نظرائها في قطاع التطوير العقاري والتي لا تزال تثقل الاقتصاد ككل.

وأصدرت محكمة محلية، أمراً بتصفية كيان الشركة المدرج في هونغ كونغ، خلال يناير. رغم ذلك، فإن تداعيات الحكم في بيئة قانونية مختلفة عن البر الرئيس الصيني، حيث توجد غالبية أصول إيفرجراند، لا تزال غير واضحة.

إضافة إلى ذلك، نقلت وثيقة شركة ((هينغدا)) عن القرار المبدئي لهيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية قوله، إن الشركة ضخمت الإيرادات عن طريق الاعتراف بها مقدماً في العام 2019، وأدى ذلك إلى زيادة قدرها 214 مليار رنمينبي نصف الإجمالي وتضخيم الإيرادات بمقدار 350 مليار رنمينبي في العام 2020، أي قرابة أربعة أخماس الإجمالي.

ولم تصدر هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تشتبه أيضاً في عملية احتيال بإصدار السندات في البر الرئيس، قرارها المبدئي مباشرةً، ولم تستجب فوراً لطلب التعليق.

كما أن الوثائق لا تشير إلى السندات المقومة بالدولار التي باعتها شركة ((إيفرجراند))، والتي تخلفت عن سداد مدفوعاتها في سبتمبر 2021. وفشلت المفاوضات بين المستثمرين الأجانب والشركة لقرابة عامين في وضع أي خطة مجدية لإعادة الهيكلة.

وعلى مدار هذه الفترة، أعطت بكين الأولوية لإكمال المشاريع السكنية التي بدأتها ((إيفرجراند)) وغيرها من المطورين.

وخضع هوي لإجراءات إجبارية من قبل السلطات الصينية في سبتمبر، وفقاً لوثيقة قدمتها الشركة في ذلك الوقت. وفي يناير، تمت محاصرة مقر ((إيفرجراند)) في مدينة قوانغتشو الجنوبية بواسطة الشرطة، وتركيب سياج جديد حوله.

وكانت شركة ((برايس ووترهاوس كوبرز تشونغ تيان))، هي المسؤولة عن مراجعة حسابات ((هينغدا)) خلال عامي 2019 و2020. وهي كيان في البر الرئيس، تابع لشبكة ((بي دبليو سي)). ثم استقالت ((بي دبليو سي تشونغ تيان)) من دورها كمدقق حسابات في العام 2023، وفقاً لوثائق الشركة. ولاحقاً، قدمت ((برايس ووترهاوس كوبرز))، مدققة حسابات الشركة في هونغ كونغ، استقالتها خلال العام نفسه، وتخضع حالياً لتحقيق من قبل هيئة التدقيق في هونغ كونغ. ولم تستجب الشركة فوراً لطلب التعليق.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس، غاري نغ، إن الكشف عن هذه المعلومات يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك المزيد من الحيل المالية الخفية في تقارير ((إيفرغراند)) المالية.

وفي ضوء ذلك، أظهرت البيانات الرسمية مطلع الأسبوع الماضي، أن أزمة قطاع العقارات في الصين ما زالت مستمرة. وتراجعت الاستثمارات العقارية بنسبة 9% على أساس سنوي في يناير وفبراير، بينما انخفضت مشاريع البناء الجديدة بنسبة 30%، وهو أسوأ انخفاض لها خلال أكثر من عام.